Tres casos para acabar con el maltrato animal en España

Vivimos en un país con un gran falta de sensibilización y de respeto hacia la vida de los animales. Prueba de ello son las corridas de toros, los festejos con animales en muchos pueblos, el maltrato que se da a muchos perros de caza, las perreras de muchos Ayuntamientos de este país que siguen sacrificando a diario y/o semanalmente perros y gatos, protectoras de animales colapsadas, falta de administraciones éticas que velen por el bienestar de los animales y los atiendan debidamente, falta de aplicación del método C.E.R. (captura, esterilización y retorno al punto de origen) de los gatos callejeros en la mayoría de municipios de España.

Muchas veces me preguntan lo siguiente: ¿hay leyes en España que protejan a los animales?

Pues sí, querido amigo lector/a. Sí existen en España numerosas leyes que protegen a los animales. Todas estas leyes son mejorables, pero lo que es cierto es que las leyes actuales permiten actuar de forma eficaz ante un caso de maltrato animal y, además, de forma inmediata.

Pero, ¿por qué no se actúa en la mayoría de casos de maltrato animal que se denuncian por vecinos, ciudadanos, particulares y protectoras, entre otros?

No se actúa por ignorancia, por desconocimiento de las leyes de protección animal. Cada comunidad autónoma y cada Ayuntamiento tienen sus propias normas al respecto.

Mi sueño en esta vida es poner límites al maltrato animal y que cuando por desgracia se dé un caso, se movilicen de forma urgente, rápida y coordinada agentes de la autoridad, servicios de recogida ética de animales, protectoras de animales, Ayuntamientos de la zona donde ocurra el maltrato animal, fiscalía de medio ambiente del lugar de los hechos y el juzgado competente.

Dicen que los sueños a veces se hacen realidad. Bueno, puedo decir que estoy viviendo parte de mi sueño porque he tenido la enorme de suerte de haber dado formación a fantásticos policías locales, nacionales, agentes medioambientales y Sepornas y también a concejales con competencias en materia de protección animal, abogados y hasta a fiscales y jueces. Todas estas personas que se han formado con los cursos online ( www.deanimals.com) y/o presenciales que imparto a través de mi despacho Deanimals, el cual está especializado en derecho animal, se han convertido en unos auténticos héroes.

Los tres casos que voy a citar a continuación tienen en común que los agentes y héroes de estas historias realizaron un curso de Legislación y actuación en casos de maltrato animal, organizado por la Escuela de Formación de la Comunidad Autónoma de Murcia, conocida como EFIAP.

El caso mami y cachorros. Un agente de Molina de Segura al mes de realizar el curso rescató una mamá labradora con sus siete cachorros. La perrita vivía siempre atada, sin refugio de las inclemencias del tiempo, sin asistencia veterinaria y en muchas ocasiones, era alimentada por terceras personas. Los ocho han sido felizmente adoptados, gracias al trabajo en equipo del citado agente, protectora de animales de Molina de Segura, la alcadesa Esther Clavero, la concejala de protección animal Ester y la veterinaria municipal.

El caso cachorros de los okupas. Un agente de Los Alcázares había realizado el citado curso un mes atrás cuando entró con los bomberos en la vivienda abandonada, propiedad de un banco, para rescatar a tres cachorros mestizos de pastor alemán que se hallaban encerrados en un aseo, sin comida y sin agua y que habían sido allí abandonados por unos okupas que se instalaron en la citada vivienda. Los otros han sido adoptados con buenas familias gracias a la labor del referido agente, la protectora de animales La Casita de López y Caminando Con Ellos - Los Infiernos de Torre Pacheco.

Rescate de Ulises

El caso Ulises. Un agente de Fortuna, al poco tiempo de hacer el curso, rescató un caballo de color blanco, llamado Ulises, en estado de desnutrición severa ya que se le marcaban los huesos de las costillas y la cadera.

El agente logró encontrar un destino provisional para Ulises, ya que las Administraciones Públicas (salvo algún un Ayuntamiento puntual y con carácter excepcional) carecen de centro de rescate de caballos y de animales de granja. Y por si no fuera suficiente, este mismo agente consiguió un transporte para caballos, lo enganchó a la bola del coche policial y en colaboración con un chico con experiencia en caballos realizaron el transporte de Ulises hasta un sitio seguro. Por cierto, Ulises busca una familia que lo desee cuidar y adoptar. Interesados en adoptar a Ulises, contactar con el Ayuntamiento de Fortuna.

Rescate de Ulises

Si no me equivoco puede que el caso Ulises haya sido el primero en toda España en el que un coche de policía local realiza el transporte de un caballo maltratado. Esto no es sólo digno de admiración, sino todo un ejemplo y referente a seguir para otros agentes de la autoridad y administraciones ya que en este caso el agente actuó de forma diligente y rápida para salvar a Ulises. Y, además, lo hizo de forma coordinada con su Ayuntamiento y servicios veterinarios de ganadería de la Región de Murcia.

El contacto para Ulises se encuentra en la policía local de Fortuna.