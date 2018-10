"¡Españoles, sí; refugiados, no!": Lo Nuestro se manifiesta en Murcia en el Día de la Hispanidad

Tenían instrucciones claras y las cumplieron. Entre las normas de conducta que el grupo de ultraderecha Lo Nuestro exigió para la manifestación por el Día de la Hispanidad se encontraban: "obedecer las instrucciones de los miembros de seguridad", los cánticos sólo podían ser iniciados "por los organizadores del evento", también se exigió "una adecuada vestimenta" y, por último, pidieron que se llevaran banderas "lisas", es decir, sin el águila franquista, tal y como se leía en un post de Facebook.

Unas 150 personas, la mayor parte chicos de alrededor de 20 años con vestimentas negras, se congregaron ayer viernes 12 octubre a las 18.30 en la plaza Circular y recorrieron la avenida Alfonso X El Sabio, la Trapería y la plaza del Cardenal Belluga para terminar en la Glorieta, donde uno de los líderes afirmó que "estamos orgullosos de nuestro pasado".

Manifestación del Día de la Hispanidad convocada por Lo Nuestro / E.R.

Miguel, otro de los líderes del movimiento ultraderechista, se puso algo nervioso hasta que logró poner en marcha el altavoz. "Yo soy de los mayores, tengo 43 años. El año pasado estuve en Barcelona, pero parece ser que vino más gente porque estaba la situación más movida con Cataluña", dijo a eldiario.es. "Sí, lo que fallan son las chicas", admitió al ser preguntado por el escaso número de mujeres que acudieron a la manifestación que llevan convocando desde 2012.

Una mujer que acudió a la convocatoria junto con su hija se queja antes de comenzar la manifestación de "la invasión de extranjeros que sufrimos en España". "Y digo invasión porque nos invaden en pateras", añade la señora, una de las pocas mujeres asistentes al evento. Al señalarle que los perros que ambas pasean van cubiertos con la bandera de España, no duda en contestar: "Ellos también son españoles".

Encabezaban la marcha seis jóvenes portando la bandera de España, la insignia de Lo Nuestro y las banderas de los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. El chico que llevaba la bandera del reino de León no sabía identificarla. "Espera, que le pregunte un momento a Javier", señaló al ser interrogado por el emblema.

Los muchachos entonaban los cánticos todos a una, con fuerza: "¡Separatistas, terroristas!", "¡Puigdemont, a prisión!", "¡Ayudas sociales para los nacionales!", "Aquí están los nacionalistas!", "¡España una, no 51!", "¡Españoles, sí; refugiados, no!" y la más común, "¡Obrero y español". También cantaban de vez en cuando el estribillo de `Que viva España´de Manolo Escobar, que en un momento dado fue acompañado al organillo por un músico callejero.

Durante el recorrido, muchos de los viandantes que se encontraban en Alfonso X y la Trapería se hacían fotos o grababan vídeos con los manifestantes al fondo o se sumaban gritando el lema del momento. Parecían contentos de verlos marchar por allí. Sólo una chica les increpó: "¡Me dais asco!" a la altura del convento de Las Claras. Los chicos le contestaron "puta" al unísono.

Miguel también reconoció que ningún otro partido había querido sumarse a la convocatoria. "Ya sabes, si defiendes España ya te ponen la etiqueta de facha". "A mí la verdad es que la derecha me da asco. Si la izquierda fuera patriótica, lo mismo la apoyábamos porque nosotros somos socialnacionalistas", continuó.

Durante la marcha, los "miembros de seguridad" impedían hablar con los manifestantes. "Solo puedes hacerle preguntas a los líderes", señaló a eldiario.es uno de los chicos también de negro que iba vigilando en paralelo a la marcha.

Al llegar a la Glorieta en la arenga final uno de los líderes se vanaglorió del comportamiento durante la manifestación. "No lo destrozamos todo como las hordas de antifascistas", dijo después de un minuto de silencio por las víctimas de la riada en Mallorca.

Tres chicos de 17 años abandonaban ya la convocatoria cuando fueron preguntados por este medio a qué partido votarían. "Yo votaría a Vox o metería una loncha de chorizo en lugar de una papeleta", dijo uno de ellos. "Yo votaría en blanco porque no creo en los partidos políticos, me dan asco". Ante la pregunta de si prefería una dictadura respondió que "supongo que sí. Con Franco estas cosas no pasaban", continuó.

En la plaza del Cardenal Belluga un viandante maduro ataviado con un polo rematado por la bandera de España se quedó mirándolos fijamente. "Te guste o no, están ahí y tienen derecho a manifestarse", espetó el señor.