El CEMOP da al PP una mayoría suficiente para gobernar en solitario si Vox no le exige su entrada en el Ejecutivo

El Partido Popular -según el último sondeo realizado por el CEMOP- ganaría las elecciones autónomicas del 28M, aglutinando más votos que toda la izquierda y pudiendo gobernar en solitario si Vox no le exige a cambio de su apoyo la entrada en el Gobierno regional. Se trata de la última encuesta que se publicará antes de la celebración de los comicios autonómicos y municipales de este domingo 28 de mayo, y en la que no ha habido sorpresas. El Grupo de Investigación del CEMOP (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública) de la Universidad de Murcia se ha basado para este estudio preelectoral en una encuesta que se ha llevado a cabo entre el 8 y 17 de mayo, con 1.200 entrevistas telefónicas, y con un error estadístico máximo del 2,9%. Según el sondeo, hay un 30% de electores que todavía no han decidido su voto y que podrían variar los resultados.

El estudio mantiene las tendencias marcadas en los últimos Barómetros dados a conocer en otoño de 2022 y en invierno y primavera de 2023, por lo que los resultados no se distancian de los anclajes de voto ya conocidos, señalan desde el CEMOP. El PP ganaría los comicios autonómicos con un 40,9% de los votos, pudiendo conseguir entre 20 y 21 escaños. Mientras que PSOE -con una estimación de voto del 29,6%- perdería fuerza respecto de 2019, al poder alcanzar entre 14 y 15 escaños; lo que les supondría una pérdida de un máximo de 3 diputados respecto de los pasados comicios.

Vox (con un 15,8% de los votos) incrementaría “sustancialmente” sus escaños en relación con 2019, al poder conseguir entre 7 y 8 diputados. Unidas Podemos (con una estimación de voto del 4,6%), por su parte, mantendría su representación en la Asamblea Regional, mientras que Ciudadanos, perdería los 6 escaños obtenidos en 2019, y ahora no conseguiría ninguno, indica el CEMOP. La novedad se podría producir con la presencia de Movimiento Ciudadano Regional, que podría conseguir 1 escaño en las próximas autonómicas.

De las personas que van a votar con toda seguridad o que probablemente voten, y todavía no tienen decidido su voto (aproximadamente un 30%), un 11,9% dudan entre PP y Vox y un 11,6% entre PP y PSOE; mientras que un 5,5% lo hace entre PSOE y UP. El 61,6% de las personas entrevistadas cree que el PP ganará las elecciones autonómicas y solo un 8,8% cree que el ganador será el PSOE.

El líder político regional más conocido es López Miras (94,7%), seguido por Pepe Vélez (55,1%) y José Ángel Antelo (44,2%). Las menos conocidas son María Marín (29,5%) y María José Ros (28,7%). Por otra parte, el líder político más valorado es López Miras, que consigue una calificación media de 5,6 puntos en una escala de 0 a 10 puntos. Le siguen María Marín y María José Ros (ambas con 4,6 puntos) y Pepe Vélez y José Ángel Antelo (ambos con 4,5 puntos).