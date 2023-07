Continúan estancadas las negociaciones entre PP y Vox para investir a López Miras

Todo apunta a que la segunda votación para investir a López Miras será un fracaso. Fuentes cercanas a las negociaciones han asegurado a este diario que las reuniones entre PP y Vox a lo largo de este fin de semana han sido infructuosas. Al parecer, Feijoo quiere llegar al debate de mañana sin pacto con Vox.

Este lunes tendrá lugar la segunda sesión de investidura, donde el actual presidente de la Región solo necesitaría una mayoría simple para revalidar su mandato. El Partido Popular tiene un total de 21 escaños en la Asamblea Regional, por lo que dependen de la abstención de Vox. Si el partido de extrema derecha vota en contra, la votación tendría que repetirse en una nueva sesión de investidura, cuya celebración presumiblemente será a finales de julio.

La primera sesión de investidura también dejó un mal sabor de boca a los populares, que mientras presumían de tener “el tercer mejor resultado en España para gobernar solos”, Vox insistía en su falta de “confianza” a López Miras después de haber “traicionado el acuerdo programático” que alcanzaron en 2019.

Por el momento Vox no contempla la abstención, aunque su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpáñez, exteriorizaba un tono más indulgente en la rueda de prensa posterior a la primera sesión parlamentaria: “Únicamente votaremos sí o no, queremos formar un gobierno fuerte, que represente al 60 por ciento de los murcianos, pero el Partido Popular no está por la labor”, decía. Joaquín Segado, portavoz popular, volvía, por su parte, a establecer conatos de diálogo: “Sólo pedimos a Vox que no bloquee. Es el partido con el que más coincidencias tiene nuestro programa. El acuerdo es posible y necesario”, manifestaba.