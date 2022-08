El Gobierno de Murcia imita la postura de Madrid e intentará eludir el plan de ahorro energético nacional

El Gobierno de la Región de Murcia se apunta a buscar vías para no aplicar el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros. Así lo ha hecho constar Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad murciana. “Vamos a ver qué es lo que se publica definitivamente y qué es lo que dicen los servicios jurídicos al respecto” ha señalado Ortuño en declaraciones a medios tras una reunión con sindicatos.

Fuentes institucionales han expresado a este medio que la cuestión a analizar es si se invaden competencias autonómicas. Descartan, eso sí, incumplir la ley. Unas declaraciones que se mueven en sintonía -aunque no con la misma contundencia- con las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza las medidas de ahorro energético para Comunidad, y amenaza con llevarlas al Tribunal Constitucional.

El consejero murciano ha señalado que la propuesta nacional para reducir el consumo energético se compone de “medidas cosméticas, improvisadas y que no tienen ningún tipo de respaldo técnico”. Ortuño ha criticado que no hayan sido consensuada: “Vemos como el Gobierno de Sánchez exige a los ciudadanos de la Región, pero no se autoexige nada”. El consejero ha asegurado que están trabajando desde Hacienda en un plan de ahorro energético “con medidas concretas y eficaces que tienen como objetivo reducir la factura de la luz entre un 40 y un 60 por ciento en los edificios públicos pertenecientes a la administración autonómica”.

Entre las medidas que incluye el plan de ahorro energético anunciado este lunes por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se incluye limitar las temperaturas de calefacción y refrigeración, disponer de cierres automáticos en puertas de acceso en locales para impedir que queden abiertas y apagar el alumbrado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas.