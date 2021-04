Javier Sánchez Serna: “Frente a los ataques violentos no hay matices, medias tintas ni peros que valgan”

La Plaza del Ayuntamiento de Cartagena ha sido escenario en la tarde de este lunes de una protesta contra los ataques de la extrema derecha sufridos en los últimos meses en las sedes de asociaciones, colectivos LGBTI o partidos políticos. La última y "más grave" de estas agresiones tuvo lugar la semana pasada, cuando la sede de Podemos en la ciudad portuaria fue atacada con cócteles molotov y cuyos cristales fueron objeto de pintadas, señalan en un comunicado desde la formación morada. Anteriormente, espacios como la sede del colectivo LGBTI Galactyco también habían sufrido ataques, incluso la quema de la bandera del arcoíris que colgaba de la fachada del local. Para el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, lo que está ocurriendo en la Región de Murcia, con especial incidencia en Cartagena, "no es casual”, sino que responde “a la legitimación de unos discursos de odio que López Miras además valida, dándole entrada al Gobierno regional a la extrema derecha”. Además, el diputado ha recordado que este atentado contra la sede de Podemos ha sido condenado incluso por el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Sánchez Serna ha advertido de que “si no se para los pies a los ultras violentos, el ataque que sufrió el pasado jueves la sede de Podemos en Cartagena podría convertirse en algo aún más grave en el futuro”. El diputado de Unidas Podemos ha considerado “especialmente preocupante” que la derecha “no esté condenando rotundamente este ataque”, y que además en los últimos días “busquen excusas con las que ponerse de perfil”. En este sentido, ha señalado que “frente a ataques como este, no hay matices, medias tintas, ni peros que valgan”. En cuanto a los bulos sobre el ataque a la sede de Cartagena que han circulado estos días por las redes sociales, el diputado ha asegurado que “lo grave no es que aparezcan bulos, burdas manipulaciones, o desinformaciones, sino que hayamos visto incluso a eurodiputados y exdiputados de la extrema derecha, como Hermann Terstch o Marcos de Quinto, dándole pábulo a noticias falsas e incluso a difamaciones personales contra cargos públicos de Podemos”. Sobre estos casos, Sánchez Serna ha advertido que están “estudiando qué acciones legales pueden emprenderse, porque se ha acusado con nombres y apellidos de hechos gravísimos a personas que son precisamente las que han sufrido este ataque”.

En cuanto a la falta absoluta de condena por parte de las instituciones de la Región de Murcia, el coordinador de Podemos ha recordado que no es la primera vez que la formación sufre un ataque en Cartagena “y la Asamblea nunca ha querido aprobar una declaración institucional contra la violencia, a pesar de que la hemos presentado”. Sánchez Serna ha explicado que el Gobierno regional “no puede condenar a la extrema derecha porque la extrema derecha ya es parte del Gobierno regional”. Al respecto, el diputado ha considerado que el “único objetivo real de López Miras es el poder a cualquier precio”, para lo que está dispuesto incluso a “gobernar con los que justifican y alientan estos ataques”.

A la concentración, junto a Sánchez Serna han asistido la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, el secretario de Organización regional, Ángel Luis Hernández, y la concejala y portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García. La portavoz de la formación en el municipio ha asegurado que “el ataque contra el local es algo más que una agresión contra la sede de un partido político”. García ha explicado que este lugar se ha convertido en “un punto de encuentro y de trabajo, desde el que hemos ayudado a cientos de personas a tramitar, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital”. Además, es en la sede de Podemos donde se reúnen con decenas de asociaciones y colectivos vecinales de Cartagena “que trabajan por un sociedad más justa y más solidaria, diversa y radicalmente diferente a la que propugnan los violentos”. La concejala ha manifestado que “pese a los ataques” (es el sexto asalto que sufre la sede desde su inauguración), seguirán “trabajando junto a los vecinos y vecinas, y utilizando el local para actividades que vayan en pro de la organización popular y de la defensa de los derechos humanos”. “Frente a su modelo fascista, basado en el miedo, el odio y la violencia, nuestra solidaridad y unidad antifascista”, ha concluido García.