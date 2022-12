Javier Sánchez Serna: “López Miras es un discípulo sobresaliente en el 'arte' de corromper instituciones”

Javier Sánchez Serna (Murcia, 1985) es secretario tercero de la Mesa del Congreso y uno de los portavoces nacionales de Podemos, lleva una actividad frenética también durante estos días, lo que no le impide estar pendiente de la actualidad de la Región. Coordinador autonómico de Podemos, ha utilizado su posición para llevar al Congreso demandas como la ampliación del tranvía o la creación de un Parque regional del Mar Menor.

El lema que Podemos ha elegido para su precampaña es 'La fuerza que transforma' ¿De qué manera han mejorado las medidas impulsadas desde el gobierno por Podemos la vida de la gente de esta Región?

Las políticas más transformadoras del gobierno de coalición llevan el sello de Podemos. El tope al precio del gas, por ejemplo, lo peleamos dos años en el Consejo de Ministros mientras el PSOE decía que era imposible. Hoy es una realidad que permite que los murcianos paguen una de las tarifas eléctricas más bajas y que España sea el país con la inflación interanual más baja de la Unión Europea. Pasó algo similar con la subida del salario mínimo, la limitación de la subida de los alquileres o el impuesto a bancos y eléctricas. El PSOE nunca se habría atrevido si gobernara en solitario.

Dice usted que el Gobierno regional no ha hecho nada en 10 meses para ayudar a la gente, en referencia al inicio de la guerra. Como murciano, ¿qué medidas habría esperado que se hubiesen puesto en marcha?

En un contexto tan difícil para muchas familias llevamos meses pidiendo al gobierno regional que reaccione y ponga en marcha un plan de choque anti-crisis. El gobierno de coalición bonifica desde septiembre el combustible y seguirá haciéndolo a los sectores profesionales más afectados a partir de enero; López Miras ingresa 350 millones de euros por el impuesto especial de hidrocarburos, el 58%, y no ha concedido ninguna ayuda. El gobierno de coalición ha subido un 15% el Ingreso Mínimo Vital y un 8,5% las pensiones y la nueva Ley de Familias plantea ayudas de 100€ al mes por hijo menor de 3 años.

López Miras ha recortado un 33% desde 2019 los fondos de la renta de inserción básica de la Región de Murcia. Además le llevamos pidiendo desde septiembre que complemente el descuento de los abonos de transporte al 50% y solo se ha comprometido ahora porque lo hemos obligado desde el gobierno de España. Sin embargo, mucho nos tememos que aparte de eso López Miras seguirá sin mover un dedo: se encuentra mucho más cómodo echando la culpa de todos nuestros problemas al gobierno de España y, al final, tiene un ecosistema mediático que le compra las mentiras.

Ha criticado también recientemente la política fiscal aplicada por el gobierno regional, ¿por qué?

Del mismo modo que decíamos que López Miras no ha movido un dedo para ayudar a la mayoría de las familias de esta Región, sí tenemos que reconocerle su interés y diligencia a la hora de 'ayudar' a los más ricos. Con el anuncio de la retirada del impuesto de patrimonio en la Región de Murcia, López Miras está regalando 30 millones de euros a los 3.900 murcianos más ricos. Un dinero que dejará de invertirse en la sanidad pública, la educación de todas o los servicios sociales.

Transcurrido el tiempo, ¿qué lectura haría de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos al Gobierno de López Miras? ¿Podría hacer una valoración del escenario que ha resultado tras esa moción en la Asamblea Regional?

La lectura es evidente para cualquiera que viva y siga la actualidad de esta Región. Quien impulsó aquella moción de censura hoy está fuera de la política y Ciudadanos es un partido en liquidación.

Desde 2016 nosotros advertimos al PSOE de que tenía que elegir: o gobernar con Podemos o gobernar con la derecha, ya fuera naranja o azul. Donde eligieron lo primero, como en el caso del gobierno de España, les ha ido bien, donde eligieron lo segundo les ha ido mal. Aunque nosotros apoyamos esa moción de censura por un sentido de responsabilidad, hoy pienso que ese gobierno PSOE y Ciudadanos hubiera decepcionado a miles y miles de murcianos progresistas y no habría abordado los problemas estructurales de la Región de Murcia.

Creo que en política no hay atajos. En la Región de Murcia la partida se juega entre una nueva mayoría del bloque reaccionario y un gobierno PP-VOX, o bien un gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos.

¿En qué capítulo cree que suspende con peor nota el Gobierno regional?

Es una pregunta difícil, pero creo que le pondría la peor nota en algo tan esencial para la ciudadanía como es la sanidad pública. Ahora mismo, la Región de Murcia tiene el sistema de atención primaria totalmente saturado, con citas que no llegan a los 5 minutos y médicos que llegan a ver a 60 pacientes en una sola mañana. Por otro lado, las listas de espera siguen creciendo y ya hay más de 27.000 murcianos y murcianas que están aguardando intervenciones quirúrgicas en muchos casos urgentes. Por no hablar de los más de 110.000 pacientes que siguen esperando para ver a un especialista sin tener siquiera un diagnóstico.

Y... ¿Si tuviera que aprobarle alguna asignatura?

Sería la asignatura de transfuguismo, sin duda. López Miras es un discípulo sobresaliente en el 'arte' de corromper instituciones y comprar voluntades políticas para seguir atornillado al sillón.

¿Qué pasó con la enmienda a los PGE que Podemos llevó al Congreso para la ampliación del tranvía a la estación del Carmen?

La verdad es que resulta difícil de explicar. En el debate de presupuestos siempre se presentan enmiendas territoriales, incluso por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno. El PSOE presentó 30 enmiendas a los propios presupuestos del Gobierno y ninguna sobre el tranvía de Murcia. Desde Podemos presentamos solo 11 y una de ellas planteaba, efectivamente, la dotación de 20 millones de euros para ampliar el tranvía al barrio de El Carmen.

Pedíamos lo mismo que se había presupuestado para la ampliación del tranvía de Palma de Mallorca, ni más ni menos. Sin embargo, el PSOE de Pepe Velez rechazó apoyarla en comisión y decayó. La explicación que nos dieron no nos resulta convincente: nos dijeron que esperaban un futuro convenio con el Ministerio de Transportes para acometer las obras. Pero los vecinos ya saben que esos convenios tienen más de campaña electoral que de realidad, porque se acuerdan del convenio del AVE que ha tardado 16 años en llegar a Murcia. Lo cierto es que teníamos una oportunidad para que el tranvía llegara ya a los barrios del sur de Murcia, y el PSOE la ha dejado escapar.

¿Cómo valoraría la salud de su partido en la Región?

La gente demócrata, progresista y ecologista ya conoce nuestro trabajo y sabe que somos la fuerza que está impulsando las transformaciones a nivel del Estado y la que puede impulsar más transformaciones en la Región de Murcia.

Todos sabemos que la Región de Murcia se ha convertido en una comunidad muy conservadora, donde a veces resulta muy difícil hacer política de izquierdas. También contamos con unos medios regionales muy suavecitos con el PP o VOX, pero fieros como nadie contra Podemos. Algún periódico regional, incluso, llegó a publicar una portada en la que se decía que Podemos estaba detrás del atentado contra nuestra propia sede. Por suerte, el juicio al nazi que intentó incendiar nuestra sede ya está cerca de concluir.

Sin embargo, y pesar de este ambiente tan hostil, el proyecto de Podemos Región de Murcia se ha consolidado. Seguimos siendo la única fuerza que elige a sus representantes públicos por primarias abiertas a la ciudadanía y no en los despachos. Y las primarias también sirven como termómetro para saber la fuerza con la que cuenta una organización. En nuestro caso, a nuestra candidata autonómica, María Marín la han votado más de un millar de murcianas y murcianos. No me parece cosa menor.

¿No cree que habría que hacer un esfuerzo mayor por parte de las izquierdas para aunar esfuerzos de cara a las elecciones?

Por supuesto. Desde que surgió Podemos siempre hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar la unidad. Lo hicimos en las elecciones generales de 2015 y 2016 cuando levantamos un espacio político que aglutinó más de 5 millones de votos, donde se incluyó a la izquierda tradicional que representa Izquierda Unida. Esto, como los lectores recordarán, provocó muchas tensiones al interior de nuestra organización hasta el punto de que algunos montaran una escisión. Uno de los motivos de aquella ruptura era, paradójicamente, que no se podía ser aliados electorales de IU o de los comunistas por ser aquello poco “transversal”.

En cualquier caso, creo que todavía es posible una lista de unidad para la Región de Murcia. Desde Podemos vamos a acudir a las elecciones con los compañeros de Alianza Verde. Y en paralelo hemos ofrecido un acuerdo generoso a los compañeros de IU, que creo que la mayoría de su militancia apoyaría.

¿Cuáles son los detalles de ese acuerdo?

No se trata de enumerar todos los detalles. Pero creo que es un acuerdo que reconoce a Podemos y a Izquierda Unida como las dos organizaciones que estructuran el espacio de la izquierda transformadora en la Región de Murcia, sin que una tenga más peso que otra a la hora de tomar decisiones políticas. Y es un acuerdo que va a permitir a Izquierda Unida volver a instituciones tan importantes como la Asamblea regional o el Ayuntamiento de Murcia. Y, además, se ha hablado de que en las posiciones de lista de IU también puedan ir otros partidos pequeños sin representación como EQUO o Más. En definitiva, creo que estos últimos días se han acercado posturas y la unidad es posible. Desde luego, por parte de Podemos no van a faltar los esfuerzos en esa dirección.

La mayoría de las candidaturas de Podemos están encabezadas por mujeres, no solo a nivel regional sino también a nivel municipal empezando por Murcia y Cartagena. ¿Es ésta una de las señas de identidad del Podemos que viene?

Sin lugar a dudas. Podemos es ya el partido de los avances feministas pero también es un partido liderado por mujeres inteligentes. El otro día una compañera me decía que las listas cremallera están muy bien, pero que casi que estaría mejor si el primer puesto no fuera ocupado siempre por hombres. Y para nosotros es un motivo de orgullo que las principales plazas en las elecciones del 28-M vayan a ser encabezadas por compañeras como María Marín (comunidad), Elvira Medina (Murcia) o Leli García (Cartagena). También me gustaría que cuando terminara mi mandato como coordinador autonómico, un equipo de compañeras como ellas pudiera tomar el relevo en Podemos Región de Murcia.

¿Cuáles son los principales retos de Podemos para el año que empieza?

A nivel parlamentario nos queda pendiente algo fundamental: derogar la llamada ley mordaza. A estas alturas de la legislatura, resulta inconcebible que el PSOE siga manifestando dudas. La derogación de la ley mordaza era un compromiso del gobierno de coalición y vamos a insistir hasta que lo consigamos. No podemos permitir que la gente siga con miedo a manifestarte por una ley que criminaliza la protesta e impone penas desproporcionadas.

Y vamos a trabajar, desde luego, para reeditar este gobierno de coalición para seguir ampliando derechos y cerrarle las puertas a todo lo que representaría un gobierno Feijoó-Abascal. La historia no está escrita y hasta en sitios que parecen tan complicados como la Región de Murcia, puede haber cambio de ciclo. Los clásicos nos enseñaron que la política es el arte de hacer posible lo imposible.