La Junta Electoral Central desestima el recurso de Podemos tras la cancelación del debate electoral en la Región

La Junta Electoral Central ha ratificado la decisión de la Junta Electoral Provincial que determinaba que Podemos y Equo debían compartir tiempo en el debate para las elecciones en la Región, que se terminó cancelando. La candidata a las elecciones de la Comunidad de la formación morada, María Marín, se negó a abandonar el atril cuando terminó su turno de palabra y debía cedérselo a la líder del partido con el que compartió coalición en las elecciones de 2019, Helena Vidal.

Tras 30 minutos de publicidad para determinar qué hacer ante esta insólita situación, se decidió cancelar el debate: “En las anteriores elecciones fueron en coalición y en estas se han separado, por lo tanto deberían comparecer por separado la mitad del tiempo para cada una de las dos opciones”, explicaban antes de cerrar el programa los periodistas Sonia Illán y Luis Alcázar, que moderaban el debate.

María Marín denunció que no se aplazase el debate en espera de la resolución de la Junta Electoral Central: “Si la resolución de la Junta Central no sale hasta el martes tendrían que haber dejado participar a todos los candidatos por igual hasta que se resuelva el recurso, o bien desplazar el debate hasta que hubiera una sentencia firme que tuviéramos todos que acatar”. A falta de la resolución de la Junta Electoral Central, el dictamen a cumplir era el de la Junta Electoral Provincial, que argumentó que Podemos y Equo debían compartir su tiempo de debate.

Inicialmente, la decisión de dividir el tiempo entre las dos formaciones partió de una reclamación de Equo a la Junta Electoral Provincial, tras ver que no iban a poder participar en el único debate electoral que se iba a llevar a cabo: “Explicamos que en 2019 Equo formaba parte de la lista con Podemos, que estuvimos en esa coalición y que yo soy diputada de la Asamblea desde febrero”, relató la candidata de Más Región-Verdes Equo Helena Vidal, que no pudo participar en el debate por su cancelación.

Ahora la Junta Electoral Central reafirma la decisión de la Provincial: “Si no es posible prorratear los votos obtenidos por una candidatura de una coalición electoral, dado que estos se obtuvieron por el conjunto de ésta sin especificación de los que obtuvo cada formación política, el número de votos deberá repartirse por igual entre las formaciones políticas que integran la coalición”.

Aseguran que Podemos en su reclamación inicial no aportaron el pacto de coalición y que, aunque lo hubiesen incorporado, no hubiese sido una documentación válida para acreditar la distribución de votos: “Este reparto no se incorporó a la candidatura ni a las papeletas electorales con los que la coalición se presentó ante el electorado; ni tampoco se aportó en el momento en el que se hizo la reclamación a la Junta Electoral Provincial de Murcia. En estas circunstancias la decisión de la Junta Electoral Provincial de Murcia se ajustó a la doctrina establecida por la Junta Electoral Central, sin que por tanto el recurso pueda ser estimado.”

La resolución es firme en vía administrativa. Contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.