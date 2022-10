María González Veracruz: “Hay que llegar al cien por cien de los rincones de España con la banda ancha”

María González Veracruz (Murcia, 1979) es la nueva secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Es la primera mujer que ocupa el cargo. Con una larga tradición política familiar y vinculada desde su juventud al PSOE de la Región de Murcia, Veracruz se ha dedicado los tres últimos años a impartir clases de Física y Química en un instituto murciano tras aprobar las oposiciones de docente de la Comunidad. Fue poco después de medirse en las primarias del partido a Diego Conesa para liderar a los socialistas murcianos en unas votaciones en las que Conesa obtuvo el respaldo del 51,89% de la militancia. “Nunca me he apartado de la política”, asegura Veracruz, licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia.

Después de tres años algo retirada de la política, ¿Cómo han sido estos primeros días con su nuevo equipo desde la toma de posesión (17 de octubre)?

Estoy abrumada por la cantidad de gente que me ha llamado para darme la enhorabuena. Ha sido una semana con mucha emotividad, el acto de adjudicación fue muy bonito, y con mucha intensidad. Esa intensidad y ritmo al que va el Gobierno, he tenido que cogerlo en cero segundos. El martes ya comparecí en el Congreso para explicar los presupuestos. Menos mal que tengo un bagaje parlamentario porque es un comparecencia que no es menor, tuve muy buena acogida y las cuentas son muy buenas; eso ayuda. También tuve la semana pasada un encuentro con el Colegio Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, la intervención en el Congreso de Economía Social, y esta noche (por la del viernes) voy a la Noche del Colegio de Telecomunicaciones de Murcia.

¿Se esperaba volver en esta legislatura a la primera línea en Madrid?

La verdad es que no. Todo el mundo me dice “pues si yo lo sabía, esto iba a pasar antes o después...”, pero yo soy una persona que se concentra mucho en sus responsabilidades. Me he centrado en mi carrera profesional, en sacar mi plaza de docente, he sido y soy tremendamente feliz como profesora de instituto. Ser secretaria de Estado es algo que no se pide, pero si te llega no puedes decir que no. Es una responsabilidad, un honor, una oportunidad para la Región, para las mujeres.

¿Cuáles son sus principales retos al frente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales?

Roberto Sánchez, mi antecesor, hizo un estupendo trabajo. Voy a continuar con la Agenda Digital 2026, que requiere mucho trabajo y tiene muchos retos por delante, sobre todo de ejecución con un presupuesto muy grande que viene de los presupuestos Next Generation, de Europa, y que requieren un cumplimiento de hitos para poder seguir recibiendo esos fondos. En el caso de la digitalización hablamos de un total de unos 20.000 millones de euros y para mi Secretaría en concreto este año casi 2.500 millones de euros con el mismo personal, así que imagina a la velocidad a la que vamos. En este caso, tenemos la financiación, es muy importante. La conectividad es uno de nuestros retos principales, llegar al cien por cien de los rincones de España con la banda ancha. Es algo revolucionario, ya se está consiguiendo y está muy alineado con los valores del Gobierno y su convicción -sobre todo después de todas las crisis sobrevenidas- de que hay que garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ese es el diseño de la red que nos conecta a todos, que me gusta mucho el término, la red que conecta personas, a las empresas, al país. Entendemos que las telecomunicaciones por las que trabajo son las carreteras del siglo XXI. Ya contamos con un 90% del territorio con posibilidades de conectarse a 100 megas y en 2025 queremos llegar al cien por cien. En la Región de Murcia destinamos nueve millones de euros cada año para que la fibra óptica llegue a decenas de miles de hogares y empresas.

Tiene, entre otras metas, el desarrollo de la nueva Ley de Telecomunicaciones, el Decreto de Ciberseguridad 5G y la Ley Audiovisual, ¿cómo le explicaría a los ciudadanos el impacto que estas medidas tendrán en su día a día?

Los avances legislativos que hemos dado para el desarrollo del 5G son fundamentales. El 5G es tan importante -más allá de la cobertura- porque es una tecnología totalmente disruptiva que nos va a permitir, por ejemplo, usos de inteligencia artificial que ahora mismo casi ni nos imaginamos. Hay proyectos piloto que se están estudiando y por eso es tan importante la ciberseguridad. Por ejemplo, llegará un día en que gracias al 5G se podrá operar una retina a distancia con esta tecnología. Es vital que esta tecnología llegue a todos, y que se desarrolle la ciberseguridad. Estamos en el podio europeo de la conectividad, pero tenemos que seguir mirando al futuro, diseñándolo con perspectiva y no quedarnos solo con lo urgente. En cuanto a la Ley Audiovisual, tenemos un plan para hacer de España el hub audiovisual de Europa en el que hay un trabajo interministerial con cultura e industria para hacer de España un gran plató y atraer nuevas inversiones, que se implanten empresas muy potentes del sector y llevamos un buen ritmo.

En regiones como Murcia, con un porcentaje elevado de zonas rurales, todavía queda mucho por hacer para limar la brecha digital y conseguir que llegue la conectividad a todo el territorio, igualando en este sentido las oportunidades de toda la población ¿Qué medidas van a poner en marcha en este sentido?

Me dedico a que la conectividad llegue de forma asequible, si no estuviéramos en esto la iniciativa privada no alcanzaría a muchos lugares que continuarían siendo zonas blancas. Por eso, trabajamos con el programa UNICO que está ligado a la conexión social, subvencionamos a las operadoras para que lleguen a esos lugares, garantizando la disponibilidad de la red en esos puntos, para garantizar esa igualdad de oportunidades también en la España vaciada. Trabajamos también con otros programas como el Bono Pyme, que beneficiará a más de 11.000 pymes españolas. Y el Bono Social que gestionan las comunidades autónomas para colectivos vulnerables. El Gobierno central, y lo digo con total tranquilidad porque no es mérito mío, ante situaciones como las que hemos vivido, ha sabido buscar soluciones. Y ver nuevas oportunidades a raíz de las crisis, para tener un país más moderno, más justo y con más oportunidades.

Vuelve a estar en el círculo de colaboradores estrechos de Pedro Sánchez.

Para mí fue un lujazo la llamada de la vicepresidenta primera: es una mujer fuerte, absolutamente admirable. Y volver a trabajar en el proyecto de Pedro Sánchez no sé ni cómo describirlo, es todo un lujo. Siempre me he sentido muy cercana a él, cuando estaba con mi oposición contó conmigo para el Consejo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDETI), del que he sido consejera en los dos últimos años y ha sido un aprendizaje muy importante. He trabajado mucho, es un tema que me apasiona también. Me siento muy feliz y afortunada por poder aportar mis ganas, mi pasión y mi vocación de sentido público a este proyecto tan transformador.

De cara a las elecciones de 2023, ¿podría hacernos una radiografía de la salud de la política en la Región? ¿Cómo ve a la oposición? ¿Y a su propio partido?

Por desgracia, estamos viviendo unos capítulos estos días en la Asamblea Regional que no son dignos de esta institución. He pasado por ahí, es una casa que creo que merece todos nuestros respetos. Representamos a los murcianos cuando estamos en ella. Recuerdo con mucho cariño la anterior legislatura, y eso que no estaba como diputada, por todos los acuerdos que se alcanzaron. La palabra, el acuerdo, el respeto en política es esencial. Es una pena que el Gobierno regional, el PP, los movimientos de transfuguismo en Ciudadanos y Vox enturbien la política y la vida pública de tal manera. Es una legislatura agotada en mi opinión, espero que en las próximas elecciones veamos cambiamos. ¿Qué voy a querer yo? Un cambio para el que trabajo desde que tengo uso de razón, mi partido es la alternativa, allá donde gobierna estamos siendo ejemplares, demostrando otra forma de hacer política que cambia las vidas de las personas. En la Región, en el PSOE hay mucho talento.

En los últimos años, se ha dedicado a dar clase en un instituto de la Región, ¿cómo describiría el sistema educativo murciano poniéndose en la piel de una docente? ¿cuáles son sus principales carencias? ¿qué haría primero para poder resolverlas?

Poder sacar mi plaza de docente ha sido un regalo de vida, que me ha permitido desarrollar una de mis vocaciones, aparte de la política. Aplaudo el trabajo de mis compañeros docentes porque nos dejamos la piel con los alumnos y alumnas. La calidad educativa de la Región es gracias a los docentes y cómo se vuelcan en su trabajo. Estamos infrafinanciados, habría que romper con los recortes, los interinos que se reemplazan con retraso y tantas otras cosas, hay cinco millones de euros que necesitamos ya y eso se ve en las aulas, que tienen ratios muy por encima de las recomendadas o donde hay que priorizar programas cuando lo que queremos es una atención personalizada a cada alumno y que todos tengan las mismas oportunidades independientemente de donde nazcan. Me da pena que en esta Región no se invierta, que se paralice la gratuidad de los libros de texto de 3º y 4º de la ESO, en lugar de seguir apoyando a las familias. Esta Consejería y este Gobierno lo ha paralizado en un momento como este. He participado en los jueves reivindicativos con los sindicatos y animo a todos mis compañeros a apoyar esas movilizaciones para hacer justicia con nuestro trabajo y el alumnado y conseguir el apoyo de las políticas que necesitamos del Gobierno regional, que es el que tiene las competencias. Y por más becas que aumentemos desde el Ejecutivo de España, por más transferencias, necesitamos que el Gobierno regional cambie de actitud.

Como mujer de ciencias, ¿cuáles cree que han sido las peores decisiones respecto al Mar Menor? ¿en qué puede mejorar su estado que se le haya dotado de personalidad jurídica?

Estoy muy contenta de que haya salido la Iniciativa Legislativa Popular, creo que fui de las primeras personas que la firmé, además como militante de base. Hemos contado con el compromiso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Pedro Sánchez, que ha tenido mucha sensibilidad con el Mar Menor y la Región de Murcia. La ILP va a ser un valor añadido más. Los principales errores con el Mar Menor han sido sustentar un modelo de desarrollo que venimos denunciando desde que tenía 19 años cuando veíamos que había una prosperidad económica pero que estábamos yendo en contra de nuestro principal valor natural, y que hay que tratar con respeto porque ya se ha visto lo que ha pasado. Ahora toca cambiar muchas cosas, llegar a acuerdos entre todos y frenar todo lo que ha sido tóxico. Soy optimista y creo que hay solución posible, como dicen los científicos. El Gobierno de España está trabajando en ello y creo que es de agradecer que el Gobierno de España, no siendo su responsabilidad, tenga un marco de actuaciones prioritarias en todas las áreas, con más de 480 millones de euros para recuperar la laguna. Todos tenemos que ponernos de acuerdo para preservarla. Me ha gustado la respuesta ciudadana, de la que he formado parte. Y creo que los ciudadanos sentimos el Mar Menor con dolor y es bueno para solucionar el problema.