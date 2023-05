María José Ros: “Tenemos un CIS que le hace la ola a Pedro Sánchez y un CEMOP regional que halaga a López Miras”

Para la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Región de Murcia, María José Ros (Cartagena, 1978) la política “es algo muy bonito, lo das todo”. La dedicación no solo se ve en sus palabras, también en sus actos: el partido que encabeza está al borde de desaparecer de la Asamblea Regional según las encuestas. Lejos de darse por vencida, la candidata del partido naranja para las próximas elecciones regionales asegura ir a por dos escaños: “Nuestras encuestas nos confirman un diputado, vamos a por el segundo”.

Estas son sus primeras elecciones tras asumir el mando de Ciudadanos en la Región en 2021, tras una larga lista de relevos y dimisiones que han tenido lugar tras las últimas elecciones autonómicas de 2019: Isabel Franco, Jerónimo Moya -al frente de la gestora- y Ana Martínez Vidal. Esta última, dimitió como coordinadora regional tras el fracaso de la moción de censura contra el presidente murciano, Fernando López Miras. La profesionalización de la Administración, la defensa del trasvase Tajo-Segura y la aplicación de las leyes de protección del Mar Menor son algunas de las consignas que presenta de cara a estas elecciones.

¿Cómo es ser candidata a la presidencia de la Comunidad pese a solo llevar un año y medio como coordinadora de Ciudadanos en la Región?

Cuando acepté el cargo el partido no estaba en su mejor momento, pero decidí dar un paso al frente porque me importaba mucho: nos habíamos esforzado desde 2015. A pesar de todo supe que tenía que coger las riendas. Planteamos un nuevo equipo, he intentado llegar con los mejores y ahora el partido está en la mejor situación, con la gente más comprometida.

El barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) no os da ni un solo escaño, ¿cómo afrontáis la campaña?

Ahora mismo las encuestas reflejan la realidad de aquellos partidos políticos que las están pagando. Tenemos un CIS a nivel nacional que le hace la ola a Pedro Sánchez y un CEMOP regional que halaga a López Miras. Según el propio CEMOP, más de un sesenta por ciento de los ciudadanos no confían en las encuestas. Nuestras encuestas nos confirman un diputado, vamos a por el segundo.

Ha sido polémico el cartel electoral donde metíais entre rejas a los candidatos del PSOE a la presidencia de la Comunidad, Pepe Vélez, y a los expresidentes populares murcianos Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel, que finalmente fue retirado y por el que el PP os ha denunciado. ¿Cómo nació esa idea?

Llevamos en el ADN la lucha contra la corrupción. Esa lona da visibilidad, por un lado, a un eje programático de nuestro partido -la transparencia y la regeneración democrática-, y, por otro, visibiliza que todos somos iguales ante la ley.

La lona puede ser polémica, pero lo que nos debería causar sonrojo y bochorno es lo que refleja, que es que tenemos dos expresidentes condenados e imputados por corrupción. Ninguna otra Comunidad Autónoma tiene ese dato tan llamativo.

¿Qué es lo primero que haría si llegase al Gobierno?

No puedes proponer hacer cosas si no sabes cómo está tu casa. En los primeros cien días de gobierno nos gustaría hacer una auditoría integral externa con un equipo independiente de todos los centros directivos de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos.

Habéis optado por una defensa en el trasvase Tajo-Segura “con criterios exclusivamente técnicos”, ¿qué significa eso?

Nosotros abogamos por un Plan Hidrológico Nacional, creemos que el agua es necesaria en la Región de Murcia. Siempre estaremos del lado de los agricultores y de las empresas del sector agrícola. El trasvase es una estructura necesaria, pero entendemos que está desconectada e incompleta, hay que traerse el agua de otros sitios, sentarse a hablar y hablar con los otros territorios.

El tema del agua es un problema que viene de lejos. Desgraciadamente, cada cuatros años, antes de las elecciones, sale el tema del trasvase y tenemos a PP y PSOE utilizándolo como arma arrojadiza.

¿Qué propone para las familias?

La clase media ha pasado de sostener el estado de bienestar a mantener el bienestar del Estado. Queremos poner en marcha paquetes de conciliación familiar, planteando una educación gratuita de cero a tres años, gratuidad de los libros de texto y comedor y transporte escolar bonificado al cien por cien.

No queremos que las mujeres tengan que elegir entre su trabajo y formar una familia. Queremos fomentar la gratuidad de los tratamientos de fertilidad.

¿Reformaría la Administración?

Queremos simplificar los trámites burocráticos para que la Administración pueda ofrecer sus servicios de forma más cercana. También queremos profesionalizarla. Estamos viendo como las segundas líneas de nuestro Gobierno la componen personas metidas a dedo. Esas direcciones generales deben estar encabezadas por funcionarios de carrera que sepan cómo se gestionan esas áreas.

La Región de Murcia lidera el abandono escolar en España, ¿cómo va a abordarlo?

Queremos que la educación obligatoria llegue hasta los 18 años y equiparar los sueldos de los profesores en toda España y en la concertada y la pública.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que ya no llegan residuos al Mar Menor gracias a la aprobación de la Ley Integral por PP, PSOE y Ciudadanos, ¿es eso cierto?

Conseguimos que PP y PSOE se sentaran a negociar y aprobamos la ley, pero ni se ha desarrollado ni se ha puesto en marcha. Además, cuando Ciudadanos salió del Gobierno regional, el PP tardó muy poco en derogar algunos artículos.

López Miras se proclama defensor del Mar Menor cuando el PP lleva gobernando 28 años y no ha hecho absolutamente nada para recuperar la laguna.

¿No es llamativo que mencione una norma aprobada desde el consenso? ¿No cree que intenta repartir la responsabilidad sobre el desastre ecológico de la laguna?

La responsabilidad es de los que han gobernado tantos años, tanto a nivel regional como nacional. Ciudadanos estuvo en el Gobierno un año y medio, en ese tiempo hicimos mucho más de lo que han hecho ellos durante 28 años.

¿Cómo valora la fallida moción de censura que plantearon ustedes junto al PSOE en la Asamblea Regional dos años después?

A todas luces se han comprado personas y esas personas se han dejado comprar para mantener el poder. El PP ha hecho esto a costa de salir del pacto antitransfuguismo del Congreso de los Diputados.

En un momento determinado, ellos -los tránsfugas- decidieron cambiarse de chaqueta, vender sus principios y valores por un sueldo y un coche oficial.

Siguen teniendo casos de transfuguismo en Ciudadanos, el último Jerónimo Moya en febrero de este año, ¿cómo intentan prevenir este fenómeno dentro del partido?

Es algo inevitable, va con las personas. Él -Moya- hizo declaraciones públicas y creó un nuevo partido. Nosotros le expulsamos y ahora está como concejal no adscrito.

Me gustaría poner políticas que evitaran estos casos, yo propongo que el acta no sea de la persona. En el momento en el que el acta es personal te enfrentas a situaciones de este tipo.