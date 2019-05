Los pactos de gobierno en Cartagena, encallados ante la falta de opciones

La futura gobernabilidad de Cartagena se encuentra sumida en la incertidumbre. Las opciones de pactos son escasas, y la primera fuerza, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), tiene como objetivo gobernar en minoría. La situación ha invitado a buscar aliados extraños. La candidata popular, Noelia Arroyo, ofrecía hace unos días llegar a acuerdos de gobierno con el PSOE de Ana Belén Castejón, que no cerraba la puerta a consultarlo con la militancia. A la cuestión le dio carpetazo Jordi Arce, secretario de Organización del PSRM-PSOE que indicó ayer antes de una reunión de la Ejecutiva regional que"el PSOE no llegará a ningún pacto de gobernabilidad en ningún ayuntamiento" con los populares.

Mientra tanto, MC, que lleva tres elecciones consecutivas ganando adeptos, achaca al PSOE de "traidores" del pacto de gobierno de alternancia de la legislatura pasada, tras varios encontronazos entre López y Castejón por discrepancias políticas a la hora de gestionar la rebaja de la tarifa del agua. "El asesor de Diego Conesa, Ricardo Hernádez, tiene vínculos con el exalcalde José Antonio Alonso, imputado en la trama 'Púnica'" señalan fuentes de MC, que suma otro motivo más para no repetir experiencias pasadas. No obstante, la agrupación cartagenerista no ha echado el cerrojo al PSOE en lo que a pactos se refiere pero solo a cambio de la caída de Castejón y una "limpieza del partido".

Del PP poco tienen que decir los municipalistas: "Con Noelia Arroyo en su paso por la Comunidad Autónoma estuvo en contra de los proyectos a Cartagena". Además, Movimiento Ciudadano recuerda la herencia de Pilar Barreiro, exalcaldesa por el PP imputada en la trama Púnica, y finalmente absuelta por falta de pruebas. "Los cartageneros están cansados de que les gobiernen con otros intereses que no son los de la ciudad".

Jordi Arce se posicionaba en la misma línea con respecto a los populares: "Si estamos por la regeneración democrática y de la vida pública, no podemos apoyar a un partido que tiene detrás todo lo que ha dejado el Partido Popular".

Los comicios municipales del 26M dieron ocho concejales a Movimento Ciudadano, siete el Partido Popular, seis los socialistas y dos Ciudadanos, Podemos y Vox, respectivamente. Tal y como establece el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral, si ninguno de los candidatos consigue los apoyos suficientes, el bastón de mando sería para el partido con más votos obtenidos en las elecciones. En caso de empate, un sorteo determinaría quién sería el primer edil. A este respecto, José López, podría ser alcalde a pesar de no tener los apoyos de PP o PSOE.