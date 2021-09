Pedro J. García Rex: “En Turismo y Cultura me he encontrado desorden, ruina e investigaciones de la Fiscalía”

Pedro J. García Rex (Murcia, 1973) está tratando de poner orden en el Palacio del Almudí, sede de la Concejalía de Turismo, Cultura y Deportes de la capital murciana seis meses después de salir adelante la moción de censura planteada por PSOE y Ciudadanos al PP tras 26 años de gobierno en el municipio. Algunos de sus funcionarios se han pasado hasta 20 días reuniendo la información requerida para diversas investigaciones de la Fiscalía.

El concejal de Ciudadanos ha recuperado para el consistorio la organización del Lemon Pop, cuya adjudicación se había realizado "a dedo" a la misma empresa durante más de 20 años. El festival de música celebrará su vigésimo quinta edición del 15 al 24 de octubre próximos tras el parón del pasado año, cuando tuvo que ser suspendido por la crisis sanitaria.

García Rex cree que la Comunidad Autónoma le "ha dado la espalda" a la capital desde el punto de vista turístico y que la crisis medioambiental del Mar Menor afectará a la imagen de toda la Región.

Este año el festival de música Lemon Pop va a estar directamente organizado por el Ayuntamiento: ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Cómo será este año el festival?

No podemos olvidar que es un festival municipal, de titularidad pública. Su gestión se ha venido adjudicando durante las últimas décadas a dedo y nosotros no podemos hacer eso; menos aún, si es la misma empresa a la que se ha adjudicado el festival durante los últimos veinte años. Ciudadanos no está aquí para continuar dando cobertura a prácticas de este tipo. Vamos a invertir todos los recursos posibles para que sea un festival bandera de la Región de Murcia y le vamos a dar un enfoque más sostenible medioambientalmente.

Anunció que apoyaría a las salas de conciertos del municipio, ¿cómo lo hará?

Queremos hacer un convenio con las salas para apoyar su actividad musical y para que los conciertos que vayan programando aparezcan reflejados en la información que difunde el propio Ayuntamiento. Pero también queremos hacer con ellos un festival para principios de año si la situación lo permite que va a ser pionero en España y con el que tenemos mucha ilusión. El ambiente musical aquí en Murcia tiene muy buen nivel y las salas han tenido siempre una programación muy potente: queremos aprovechar eso para hacer un gran festival que sea la imagen de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional.

Ha heredado las concejalías de Cultura y Turismo del antiguo concejal del PP Jesús Pacheco, quien ha declarado en la Fiscalía por los contratos de luces de Navidad de 2017 y 2018. ¿Qué se encontró cuando se puso al mando?

Me he encontrado el mismo patrón en ambas: desorden, ruina -porque apenas teníamos recursos- y la Fiscalía. Tenemos investigaciones abiertas tanto en Turismo como en Cultura.

Parece como si el grupo municipal del PP no asumiera que ha dejado el Gobierno y sigue comportándose y comunicando en redes sociales como si todavía estuviera al mando.

Ellos sabrán qué hacen con su política de comunicación. Es complicado hacer oposición, entiendo, cuando vienes de gobernar durante más de dos décadas. Da la impresión de que todavía no se han dado cuenta de que están fuera del Gobierno. Tienen que enfocar esto de otra manera.

Anteriormente cuando Ciudadanos gobernaba en la capital junto con el PP, usted ostentaba la Concejalía de Empleo y Comercio. ¿Considera que el nuevo equipo de gobierno con el PSOE le está dando un giro necesario a las políticas municipales con respecto al anterior? ¿Existe buen entendimiento entre ambos partidos?

Hay un buen entendimiento, podemos trabajar. El problema que teníamos antes es que era muy difícil trabajar con el PP, además de los asuntos investigados por la Fiscalía y que ya son conocidos por todo el mundo. Pero somos dos partidos diferentes que vamos a aplicar soluciones distintas, sobre todo en lo que respecta a las políticas económicas. En Andalucía, por ejemplo, los datos económicos son cada vez mejores. De hecho, están encabezando el crecimiento económico a nivel nacional.

¿Cree que la crisis que ha atravesado el Mar Menor también afecta a la imagen turística del municipio?

Estoy convencido de que el medio ambiente nos va a marcar todas las políticas en los próximos años. No es algo residual, es algo estratégico. Una crisis como la del Mar Menor nos va a afectar como imagen de marca a toda la Región de Murcia. Hemos llegado a un punto de no retorno y tenemos que trabajar para revertir esa situación.

También quería preguntarle por el hecho de que no haya autobuses que conecten el aeropuerto de Corvera con la capital.

Eso es un tema regional. Desde el Ayuntamiento apoyamos el servicio de taxi que hay allí y exigimos a la Comunidad Autónoma que cumpla con su obligación. Pero sí, es complicado que cuando venga un turista no tenga ni un autobús con el que venir a la capital de la Región.

De hecho, la Comunidad ha dado la espalda al Ayuntamiento de Murcia desde el punto de vista turístico y ha enfocado casi toda la acción a otras áreas olvidando que la capital tiene una gran oferta cultural, religiosa, monumental y gastronómica y no se le ha prestado la atención que se merece. Se ha apostado por un modelo de sol y playa que no termina de arrancar.

¿Cuáles son sus prioridades con respecto al deporte municipal?

Me gustaría poner el foco durante estos meses en el deporte femenino que creo que ha estado un poco abandonado en los últimos años y también en los deportes minoritarios. Aquí se ha trabajado demasiado para ciertos deportes y hay que abrir el abanico, como por ejemplo apostar por el bádminton, el judo o el atletismo. Tenemos un déficit de infraestructuras evidente, por ejemplo, en el atletismo, porque hay un solo estadio que es pequeño. Queremos construir una pista de entrenamiento que permita a los atletas practicar ese deporte.

Por último, María José Ros es la nueva coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región. ¿Qué le ha parecido esta elección?

Estoy muy contento porque llevábamos ya tiempo sin cubrir el puesto de coordinadora. María José es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en el partido y con las bases -recientemente ganó unas primarias- y vamos a apoyarla con todas nuestras posibilidades.