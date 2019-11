El presidente no recibe a la mayoría de alcaldes de la Región

Pedro Sánchez no cogió el teléfono a Torra mientras no condenara la violencia y apoyara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pero lo de López Miras y su gobierno va más allá. Que se sepa, en los cuarenta y cinco municipios de la región no hay brotes de violencia ni nada parecido, en cambio, a los alcaldes y alcaldesas que han pedido 'audiencia' con él, la respuesta ha sido el silencio.

Salvo contadas excepciones, como la primera edil de Cartagena o Lorca o alguno más, los alcaldes y alcaldesas de la Región siguen esperando, dos meses después de tomar posesión, que el Presidente no ya los reciba, sino que por lo menos les de fecha. De hecho, hay regidores que ni siquiera han perdido el tiempo en solicitar la reunión.

La actitud del presidente López Miras pone en evidencia su talante al consenso y al diálogo, pues alguien debería recordarle que hay una ley básica del Estado que dice que las administraciones públicas en sus relaciones se basarán en los principios de colaboración y cooperación.

Sería bueno, como dice el refrán, que si 'Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a ver a Mahoma'. Harían bien los máximos regidores municipales en empezar a pegar algún que otro puñetazo encima de la mesa, sobre todo por lealtad y respeto a sus ciudadanos.

Seguir permitiendo que San Esteban marque las agendas de la mayoría de los regidores municipales es un grave error, y conformarse con reunirse con segundos y terceros escalones es, además de un insulto a los primeros ediles, un menosprecio a los ciudadanos de sus municipios.

Sería bueno que el presidente, por una vez y sin que sirva de precedente, cumpla la ley.

'Dios los cría y ellos se juntan'

Ayer el máximo responsable de la UCAM en la apertura del curso académico al que asistió el propio López Miras ('la vuelta del hijo pródigo'), dijo que un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos es una amenaza para la estabilidad del país, y afirmó que "el nuevo gobierno bolivariano, llevará a España a la ruina". Incluso invitó a los asistentes a rezar para que no se llegue a formar dicho gobierno de coalición.

José Luis Mendoza utilizó las mismas palabras y argumentos que Santiago Abascal y sus representantes en la Región de Murcia. ¿Casualidad?, seguro que sí.

También anunció que su amenaza de trasladar la sede social de la UCAM de Murcia a Madrid se llevará a cabo la próxima semana, en respuesta al 'castigo' que la Agencia Tributaria dice que le impone a la UCAM. Si a esto le sumas sus incumplimientos reiterativos con las leyes Urbanísticas y de Patrimonio, no llego a entender por qué llama antisistemas a Unidas Podemos, si el primero que se salta el sistema para pagar menos impuestos y pasarse las leyes para edificar por el forro de sus pantalones es él. El Señor escribe a veces recto en renglones torcidos.

Así que con las declaraciones del presidente de la patronal CROEM, alabando las políticas del grupo ultra por un lado, la patronal agrícola por otro, y ahora el Señor Mendoza respaldando su victoria el pasado 10N, el triángulo se cierra. ¿Y todavía hay gente que pregunta por qué ganó Vox?, lo extraño ha sido que no haya ganado por más.