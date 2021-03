El PSOE, sobre los tránsfugas de Ciudadanos en Murcia: "Se han arrodillado ante su auténtico amo, el PP"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Diego Conesa, ha pedido esta tarde en una comparecencia ante los medios la dimisión de los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos. "Se han arrodillado ante su auténtico amo, el Partido Popular. Por eso le pidimos la dimisión y que entreguen sus actas de diputados", ha dicho Conesa. Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea Regional, firmaron el miércoles por la mañana la moción de censura de su partido y el PSOE para desbancar al PP tras 26 años de gobierno en la Región de Murcia y dos días después han apoyado al jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, a cambio de permanecer en la vicepresidencia la primera y de obtener las carteras de Empleo y Empresa, el segundo y la tercera, respectivamente.

"El Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones, ha sobornado y comprado a estos tres tránsfugas que han manchado las instituciones y el nombre de la Región de Murcia", ha dicho Conesa. El PSOE y Ciudadanos negociaron la formación de Gobierno en mayo de 2019 cuando ambos partidos lograron la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y municipales. Entonces el acuerdo no llegó a buen puerto, a pesar de que la actual vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, lo defendió; ahora, en cambio, la pugna que mantiene con la actual líder del partido, Ana Martínez Vidal, también candidata a la presidencia en la moción de censura, la ha llevado a desdecirse de la moción que firmó dos días atrás, junto con dos compañeros más.

El líder socialista en la Región ha defendido la vigencia de la votación de la moción de censura la semana próxima en la Asamblea Regional. "Estamos ante el mayor caso de corrupción política en la historia democrática de España. No pueden estar ni un minuto más en la Asamblea. No son tránsfugas de Ciudadanos, son tránsfugas de la Región de Murcia", advirtió con seriedad.

"Renuncié a la presidencia y a entrar en el Gobierno regional para regenerar esta Región. He antepuesto los intereses de la Región de Murcia ante cualquier ambición personal y así lo seguiré haciendo", ha recordado el portavoz socialista.

Conesa decidió no entrar por el momento en el Gobierno de coalición que se formara tras la moción de censura, aunque la vicepresidencia hubiera quedado vacante hasta que el líder socialista hubiese resulto su caso judicial. Un juzgado Totana se encuentra investigando si prevaricó durante su etapa como alcalde de Alhama por no tramitar una sanción al concejal de IU durante un control de alcoholemia. El portavoz socialista decidió ir voluntariamente a declarar a dicho juzgado en lugar de esperar a que lo llamara el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, como le corresponde por su condición de aforado. Aunque los socialistas esperaban que para este momento el caso estuviera ya sobreseído no es así.

"Sabíamos que harían todo lo posible por defender el cortijo, les va la vida en ello. La Región de Murcia es la zona cero de la corrupción y las redes clientelares del PP en España, de las prácticas mafiosas y la compra de votos y de poder", ha concluido en la rueda de prensa.