Diego Conesa ofrece apartarse del nuevo Gobierno regional

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia (PSRM), Diego Conesa, ha decidido no entrar en el Gobierno de coalición que su partido configure con Ciudadanos. Conesa está siendo investigado en un juzgado de Totana con el fin de determinar si prevaricó durante su etapa como alcalde de Alhama por no tramitar una sanción al concejal de IU durante un control de alcoholemia. El portavoz socialista decidió ir voluntariamente a declarar a dicho juzgado en lugar de esperar a que lo llamara el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, como le corresponde por su condición de aforado al ser diputado de la Asamblea Regional. Aunque los socialistas esperaban que para este momento el caso estuviera ya sobreseído no es así.

"Quiero que este cambio tan necesario no lo contaminen los contaminadores oficiales de la Region de estos ultimos 26 años", dijo a este periódico Diego Conesa. "Si hay un partido que ha manchado la imagen de la Región ese ha sido el PP, con sus corruptelas y su actitud caciquil" en la Región de Murcia, añadieron fuentes socialistas.

El todavía presidente de la Región, Fernando López Miras, ha criticado el jueves por la mañana que Ciudadanos haya esgrimido la corrupción como uno de los principales motivos por los que el partido naranja ha roto el pacto de gobierno con el PP en Murcia, mientras firman una moción con el secretario general socialista de la Región de Murcia, "formalmente imputado por prevaricación".

La vicepresidencia, vacante mientras Conesa esté imputado

La vicepresidencia del futuro Gobierno de coalición murciano entre el PSOE y Cs si sale adelante la moción de censura contra el que hoy forman el partido naranja y el PP quedará vacante hasta que el secretario general de los socialistas de la Región deje de estar imputado por prevaricación.

"El señor Conesa no va a formar parte de un gobierno en coalición de Ciudadanos y Partido Socialista por voluntad propia", afirma en un vídeo Ana Martínez Vidal. La líder naranja lo ha valorado como un "un gesto de generosidad que le honra". "Por ello el puesto de vicepresidencia quedará vacante hasta que se resuelva su situación. En esta nueva etapa vamos a demostrar que se puede hacer política de una forma diferente, que se puede ser ejemplar y transparante", añadió.

Fuentes socialistas han alabado la "generosidad" y la "humildad" mostradas por Conesa hasta la fecha. En las negociaciones para la moción de censura firmada el pasado miércoles cedió la presidencia a la coordinadora general de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, a diferencia de las negociaciones previas que mantuvieron para sopesar un alianza de gobierno tras las elecciones de mayo de 2019 que finalmente no prosperaron. Estas fuentes también recuerdan su "ejemplaridad" al renunciar al privilegio del aforamiento e ir voluntariamente a declarar al juzgado de Totana. "De aquí al jueves pueden pasar tantas cosas", añadieron.