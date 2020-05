Las purgas de Vox en Murcia: historia de una guerra interna

La pugna abierta entre tres de los cuatro diputados murcianos de Vox y su dirección nacional es un nuevo capítulo en la conflictiva historia de los de Abascal en el territorio. Una guerra interna que dio sus primeros pasos tras las elecciones de 2019. Los parlamentarios expulsados del partido, Juan José Liarte, María Isabel Campuzano y Francisco Carrera, aseguran no tener miedo a "nada ni a nadie", y no dudan en acudir a los tribunales si el Comité de Garantías de la formación no evalúa con "imparcialidad y justicia" su permanencia en Vox.

A los diputados, suspendidos de afiliación después de quitar de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales y echar a cuatro empleados que no estaban "cumpliendo su trabajo", de poco les ha servido ser la gallina de los huevos de oro de la extrema derecha. En las autonómicas del 26M, Vox obtuvo en Murcia cuatro diputados y se convirtió en bisagra para un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. En los comicios generales del 10N fue el partido más votado en la Región, con un total de 199.400 votos, el 28 por ciento del total de sufragios emitidos.

Limpieza de la dirección provincial de Vox tras los comicios generales

La respuesta a sus resultados en las elecciones fue contundente, y toda la cúpula del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) en Murcia fue destituida pocos días después de los últimos comicios. Los motivos de Abascal para tomar el control del partido en la Región nunca quedaron claros. La versión oficial sostiene que Pascual Salvador, el cuarto de los tres diputados de Vox en la Asamblea Regional que se ha desentendido de las maniobras de sus compañeros, dimitió como presidente de la dirección provincial "por acumulación de funciones", argumento en el que también se escudó el resto de la directiva en un comunicado a "coordinadores y concejales". Fuentes parlamentarias regionales rechazaron poco después esta versión: "No es que dimitan porque tienen mucho trabajo. Lo que se plantea es que las necesidades del partido ahora no son las que eran y hay que hacer una reestructuración".

Otras fuentes consultadas por este medio hablaron de una guerra interna que quería ganar Luis Gestoso, diputado nacional de Vox y el principal negociador del pacto de investidura que hizo posible que el PP siguiera al frente de la Región de Murcia. Estas mismas fuentes insistieron en que los responsables del partido en Murcia no querían dimitir, pero que Santiago Abascal los obligó a instancias de Gestoso.

Los diputados nacional de Vox por Murcia, Luis Gestos, Joaquín Robles y Lourdes Méndez Vox Murcia

Presuntas irregularidades y presuntas asignaciones a dedo

El telón de fondo a la "reestructuración" fueron varias denuncias por irregularidades a miembros de la anterior dirección provincial. Voces críticas dentro de la formación denunciaron en abril de 2019 a Pascual Salvador y Francisco Carrera, así como el coordinador de la formación en Cartagena, Luis Armada Dorda, por presuntos delitos económicos e infracciones relativas a la ley de financiación de partidos, según publicó La Marea. En diciembre del mismo año, la Fiscalía se posicionó a favor de que la Justicia investigue a los tres dirigentes y a la supuesta caja B de Vox relacionada con el ingreso de la cuota de los militantes y por un delito de estafa.

La situación judicial de Carrera no impidió que mantuviera su puesto en el nuevo Comité Ejecutivo Provincial, sobreviviendo a la purga. Ni siquiera después de tener discrepancias con la dirección nacional al saberse que su hijo fue contratado como personal eventual del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Murcia. Este joven de 28 años, que terminó hace cuatro la carrera y lleva año y medio colegiado como letrado, tiene derecho a un sueldo anual bruto de 49.000 euros. Ahora, expulsado cautelarmente del partido, el diputado se queda sin apoyos internos más allá de sus dos compañeros también suspendidos

"Defenderemos los principios que representan a Vox"

"Solicitamos una conversación privada con nuestro presidente Santiago Abascal y como respuesta hemos recibido la apertura de un expediente disciplinario" reza un comunicado firmado Liarte, Carrera y Campuzano. Los parlamentarios defienden sus acciones y sostienen que defenderán los "principios que representa Vox en las instituciones".

Liarte, portavoz parlamentario del partido, sostuvo durante una rueda de prensa que llevaba "un tiempo denunciando una serie de irregularidades" que estaban sucediendo. "Llegué a hablar con el portavoz parlamentario [nacional], que estuvo de acuerdo en hablar con el partido, que finalmente cambia de idea". Sobre los empleados despedidos, el diputado señaló que por lo menos dos de ellos no estaban realizando su trabajo. "Llegué a hablar con el portavoz parlamentario [nacional], que estuvo de acuerdo en hablar con el partido, que finalmente cambia de idea”.

Mientras tanto, Ortega Smith, recién salido del hospital por las consecuencias derivadas del coronavirus, aseguró que los parlamentarios murcianos quieren formar un partido ajeno a Vox en una entrevista para La Verdad. Pero Smith continuó y achacó a Liarte, Carreras y Campuzano que no aceptaban "que todos los cargos públicos de Vox estemos sometidos a una cosa que es el área de coordinación intermunicipal e interparlamentaria, cuyo fin es velar para que todos los grupos autonómicos y municipales vayan en la misma línea estratégica".

"La información se irá sabiendo a lo largo de estos días" aseguran fuentes del entorno del partido a este medio. Liarte indicó en su última comparecencia que la documentación se "ventilará" según convenga la dirección nacional, es decir, a través de los medios de comunicación, o por los cauces internos del partido: "Es su decisión".