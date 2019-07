Murcia, en manos de Luis Gestoso, el negociador de Vox que estuvo 30 años en el PP

La verdad es siempre elusiva. Pero los vericuetos que recorrieron la negociación a tres bandas en Cartagena el pasado jueves 4 de julio durante cinco horas entre PP, Ciudadanos y Vox -rompiendo una de las líneas rojas de Cs- y que terminaron con la negativa de los cuatro diputados de Vox a investir presidente al popular Fernando López Miras en Murcia podrían ser narrados con todo lujo de detalles por Luis Gestoso, el negociador del partido de extrema derecha en la Región.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, había viajado hasta su tierra ese día para asegurar el acuerdo entre las tres formaciones de la derecha, como ya hiciera en Andalucía. Gestoso, para su sorpresa, terminó por cumplir su advertencia de que Vox no daría un "cheque en blanco" como en esta comunidad. Los rostros de Isabel Franco, líder de Cs en la Región, y del propio García Egea en la posterior rueda de prensa hablaban por sí solos. El secretario general del PP incluso tildó de "ultraderechita cobarde" a Vox por primera vez.

"A mí no me sorprendió el resultado en absoluto. Luis es muy vehemente y le gusta tensar la cuerda hasta el máximo. Él se monta en su burra y no hay quien lo baje", cuenta un antiguo compañero de trabajo de Gestoso. "Es muy de la confianza de Abascal, pero la negociación estaba teledirigida desde Madrid", añade.

La polémica estuvo servida porque tanto el negociador de Cs, el diputado nacional Miguel Garaulet, como Egea, daban la votación por ganada tras haberle dado supuestamente el visto bueno Santiago Abascal a Pablo Casado en una conversación teléfonica si López Miras y Franco se comprometían durante su intervención en la Asamblea Regional con el programa de Vox, como así hicieron, según informó El Mundo.

Hasta tal punto llegó la indignación del PP contra Gestoso, a quienes culparon del cambio de rumbo, que Vox salió a defender su labor desde su cuenta de Twitter. El negociador murciano, además, estuvo acompañado en el Parlamento autonómico murciano por un dirigente nacional de la formación ultraconservadora, Enrique Cabanas.

Ante las falsedades lanzadas contra nuestros compañeros de Murcia y contra el responsable de nuestro equipo de negociación en la región, les reiteramos nuestro respeto por cumplir fielmente las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional de VOX. Los vetos impiden los acuerdos. — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 4 de julio de 2019

Gestoso, por su parte, centró el fracaso de la investidura de López Miras en la frivolización que hizo el diputado de Cs Juan Carlos Girauta equiparando la negociación de cinco horas con un café y la negativa del partido naranja a rubricar ningún documento final entre los tres partidos.

Quién revienta los acuerdos? ⬇️⬇️⬇️ El que tiene los votos para investir a los socialistas o @vox_es que a esa hora estaba cerrando un acuerdo con ellos del que nos echaron a base de insultos? https://t.co/UjpegW5hWD — Luis Gestoso (@LuisGestoso) 5 de julio de 2019

Lo que extraña es que a García Egea le conmocionara tanto el resultado de la segunda votación de investidura puesto que Luis Gestoso, nacido en Murcia en 1962, había militado durante 30 años en el PP de la Región. Es un viejo conocido del partido que en su momento apoyó al expresidente Alberto Garre, actual líder de Somos Región, frente a otro antiguo presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez (PAS), imputado en diversas causas. Gestoso abandonó su puesto como director general de Emergencias en 2015 despues de ocho años y también su militancia en el Partido Popular alegando justamente los casos de corrupción del partido.

El negociador de Vox también pasó entonces brevemente por Ciudadanos. Se hizo militante durante unos pocos meses, pero también dejó el partido naranja al ser imputado por una operación urbanística realizada en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio murciano Molina de Segura, caso en el que resultó absuelto.

“Igual que en Andalucía casi todos los integrantes de Cs vienen del PSOE, en Murcia vienen del PP. La regeneración es quítate tú para ponerme yo con otro color. Quien no prospera de una forma, propera de otra", apunta este antiguo compañero del coordinador de la formación de ultraderecha en la Región.

A principios de este año pasó a encabezar las listas de Vox en Murcia, después de haber sido número tres en la comunidad en la candidatura al Congreso de los Diputados. "En mi caso, que además es lo que me unía a Santiago Abascal, me chirriaba la política antiterrorista de Mariano Rajoy", apuntó en una entrevista a La Opinión de Murcia. "Sin Vox, los golpistas hubieran quedado impunes. Ellos los sentaron en el banquillo", añadió.

Gestoso se quedó a un solo examen de ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín, en Galicia, y estudió finalmente Derecho, siguiendo el camino de su padre quien fue magistrado. Ejerció como consultor medioambiental en compañías extranjeras y españolas antes de meterse en política, siempre acompañado de su pasión por la milicia y sus valores.

"Todo lo que sea un uniforme y montarse en un helicóptero, un camión de bomberos, por no decir otra cosa, le encanta. Se mueve con un Harley-Davidson de la Policía metropolitana de Nueva York. Hace unos años divisaron en el Mar Mayor un tiburón y se tiró dos semanas en helicóptero para localizarlo. Es un hombre de acción", apunta su antiguo subordinado.

De hecho, Gestoso es militar dentro de la reserva y a veces se va unos meses de campamento con el Ejército. Conoció a Abascal en Amurrio cuando militaban en el PP vasco y se forjó una amistad sólida entre ambos. Se puede decir que es el hombre de Abascal en Murcia.

"Isabel y Fernando, Fernando e Isabel están ahora a la expectativa del gran capitán", apunta con cierta ironía el antiguo compañero de Gestoso en referencia a los líderes de Cs y PP murcianos, Franco y López Miras. Lo que suceda en Murcia con Vox, no se queda en Murcia, de modo que el `show´entre las derechas en la Región y en la Comunidad de Madrid continuará con Gestoso, "el gran capitán", llevando el timón o el altavoz.