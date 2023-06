Sin rueda de prensa y con nuevas concejalías como Familia y Seguridad: PP y Vox siguen negociando en Molina de Segura

El PP desconvocó este domingo la rueda de prensa que habían organizado -por separado- populares y Vox en Molina de Segura para desgranar el primer acuerdo de gobierno municipal de la Región con la ultraderecha. El candidato popular y más que probable alcalde de la ciudad, José Ángel Alfonso, calificó de “error” la cita con los medios “sin tener el acuerdo terminado, aunque sí muy avanzado”. El popular recordó también que el domingo estuvo acompañando a la familia de Martín, el pequeño de 8 años que padecía un cáncer incurable y falleció hace dos días.

“Nos faltaban apenas unas horas para rematar el acuerdo”, ha insistido Alfonso en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia. “Queremos que conlleve un ahorro importante del coste político, rebajando los gastos en eventuales y liberados, nos hemos propuesto reducir la estructura política y, para eso, necesitábamos sentarnos y hacer números, pero el fin de semana no nos dio tiempo porque hubo muchos actos en la agenda institucional -algunos lamentables como la muerte de Martín- y lo más prudente era aplazar la rueda de prensa”.

“Todos los presidentes locales del PP contamos con total libertad y la confianza de Fernando López Miras y la dirección regional” para encarrilar las negociaciones en los ayuntamientos, ha asegurado el candidato del PP en Molina de Segura, quien descarta que se hayan desconvocado las ruedas de prensa obedeciendo a una maniobra de los populares para no dar publicidad a los pactos con Vox en las distintas instituciones donde necesitan a la ultraderecha para gobernar. Otros municipios murcianos que se encuentran en la misma situación que Molina son Las Torres de Cotillas, Cieza y Puerto Lumbreras.

En Molina, la cuarta ciudad más poblada de la Región, la suma de PP (9 concejales) y Vox (5) da como resultado la mayoría absoluta (para la que se requieren 13 ediles) necesaria para desbancar a la opción más votada, que fue el PSOE del alcalde en funciones, Eliseo García, que obtuvo 11 concejales.

La concejalía de Igualdad será de Familia

“Estamos haciendo la distribución de concejalías y no queremos anunciar nada hasta que tengamos el acuerdo global”, ha puntualizado José Ángel Alfonso, quien se extraña de que haya generado tanta expectación el cambio de nombre -que sí ha trascendido- de la concejalía de Igualdad la de Familia. Y que quedaría en manos de Vox.

“Esa concejalía se llamó primero de la Mujer, luego de Igualdad y ahora de Familia; para mí eso es irrelevante, lo importante es el presupuesto con el que esté dotado el departamento y a quien van dirigidos los servicios”.

En cuando a la concejalía de Seguridad, que podría ser otra de las peticiones del partido de José Ángel Antelo, “todavía no hemos determinado si la gestionaré yo o algún otro concejal, había pensado asumirlo yo porque es el principal problema que tiene Molina, por aliviar carga a los concejales; pero no existe ningún alcalde de una gran ciudad que lleve para adelante ese área y la alcaldía”. En cuanto al reparto, “haremos una distribución real, con responsabilidades compartidas; aunque la alcalcía no se repartirá porque nosotros doblamos a Vox en votos”.

El estado de las arcas municipales preocupa a Alfonso. “Este lunes he vuelto a subir a la planta de arriba del Ayuntamiento, y he visto mucha preocupación; se ha estado despilfarrando y eso ha generado un problema grave de gestionar”, ha denunciado el candidato popular, quien asegura que “en el último trimestre de 2022 se pidió un préstamo de 15 millones para hacer grandes presentaciones durante la campaña” y recuerda que “el curso pasado no se pudo aprobar los presupuestos, tuvieron que prorrogarse a pesar de tener mayoría entre PSOE y Podemos porque no podían cuadrar el déficit”.

Un millón menos de deuda

El alcalde socialista en funciones de Molina de Segura, Eliseo García, se muestra tajante ante estas palabras de Alfonso y señala que son “falsas”. “El remanente de tesorería para gastos generales del Ayuntamiento ha quedado en casi cuatro millones y medio de euros”. “Me pregunto qué acciones hubiera dejado el PP sin llevar a cabo: el pabellón deportivo de La Ribera, el puente sobre la rambla de Cañada Morcillo, el parque del Chorrico o el de la Cañada de Las Eras, o desdoble de la carretera de Alguazas. Además, parte de ese crédito lo hemos utilizado para poder solicitar los fondos europeos, de los cuales Molina recibirá próximamente entre 8 y 10 millones de euros que ya se han anticipado para poder ejecutar las obras”.

García también pone sobre la mesa que la deuda de Molina en la actualidad -en torno a los 17 millones y medio- está por debajo de la que dejó el PP en 2015 -un millón más- y que es la menor entre los grandes municipios de la Región.

“El PP se avergüenza de Vox”, señalaron fuentes cercanas al consistorio con respecto a la supresión de la convocatoria de la rueda de prensa del pasado lunes. “Tampoco parece que vayan a cederle ningún miembro de la Mesa de la Asamblea Regional” que se constituye el próximo miércoles. El vicesecretario de Organización del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado, así lo confirmó el pasado lunes en el acto de recogida de credenciales por parte de los diputados electos, de modo que 3 puestos quedarían en manos de los populares y 2 para los socialistas.