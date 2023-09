Las dos nuevas consejeras del Gobierno murciano, por la parte del PP en el Ejecutivo de coalición con Vox que se acaba de conformar en la Región, son dos mujeres y ambas periodistas: Sara Rubira, como titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; y Carmen Conesa, como responsable de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. Rubira, en concreto, fue además la primera mujer de la Región en presidir una comunidad de regantes, la de El Porvenir en su Abanilla natal, que aglutina a más de 1.300 comuneros y una superficie de 1.850 hectáreas.

Blindar el trasvase Tajo-Segura es uno de los mantras de nuevo Ejecutivo regional de PP y Vox, y Rubira tendrá claras sus prioridades, dado que su propia comunidad de regantes está dotada con siete hectómetros cúbicos de ese mismo trasvase (además de los 1,7 hectómetros de la propia cuenca y medio hectómetro que proviene de la depuración de aguas).

Uno de los escollos principales en las negociaciones entre ambos partidos, que se han extendido más de tres meses, ha sido quién se quedaría con la cartera de Agricultura ya que es un elemento muy preciado para la formación de extrema derecha por el apoyo con el que cuentan en el Campo de Cartagena. Finalmente, cayó en manos del PP –en la figura de Rubira–, a quien le acompaña en primer término de su nomenclatura el término 'Agua', el oro de la Región que ha impulsado en gran medida la prevalencia del PP en la comunidad murciana a través de su 'nacionalismo hídrico'.

Rubira fue responsable de prensa de la Consejería murciana de Agricultura entre 2017 y 2019, cuando era titular de la misma Miguel Ángel del Amor. Cuatro años después vuelve a este departamento, pero ahora como consejera. Es una de las tres mujeres periodistas que el presidente Fernando López Miras ha atraído para su nuevo gabinete PP–Vox.

“Que sea periodista puede ser positivo, y nos puede venir muy bien para trasladar a la sociedad cómo y qué está haciendo el sector concretamente para producir en el Campo de Cartagena evitando cualquier contaminación”, valora el presidente de COAG en Cartagena, Vicente Carrión. “Otro aspecto que puede ayudar es que tenga buena relación con la Confederación Hidrográfica del Segura, que entiendo que será así por su condición de presidenta de una comunidad de regantes”.

La primera presidenta de una comunidad de regantes

Esa fue la última responsabilidad de Rubira antes de tomar posesión este jueves como consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. “Mi vida profesional se ha centrado en comunicar sobre agua, política y economía, y voy a seguir levantando esa voz para defender el trasvase, que es vital, estaré donde tenga que estar porque el sector lo está pasando bastante mal, está dolido y hay que ayudarle”, dijo la nueva consejera de Agricultura en la rueda de prensa posterior a la toma de posesión del Ejecutivo murciano. Rubira insistió en que “cada vez hay menos agua y está más cara, a lo que hay que sumar otros factores que están abocando a los agricultores al abandono de las explotaciones”.

“Estoy convencido de que dejará el pabellón bien alto, porque Sara es una mujer incansable y muy trabajadora”, cuenta uno de sus compañeros en El Porvenir hasta hace dos días. “El miércoles se despidió de nosotros, que no supimos nada hasta ese día; el sabor fue agridulce porque nos alegramos por ella, pero también queríamos que siguiera aquí con nosotros”.

Rubira aterrizó en la comunidad de regantes en junio de 2021. “Por mucha experiencia que tengas en materia de agua, ponerte al frente de una comunidad es duro porque cada una tiene sus particularidades y hay que resolver muchas cuestiones en el día a día; se tuvo que esmerar mucho y los primeros meses fueron difíciles pero ha hecho una buena gestión, me sorprendió positivamente”. Sus compañeros resaltan lo “trabajadora” que es: “Nunca ha tenido hora de irse, se quedaba hasta que hiciera falta y su teléfono estaba abierto las 24 horas del día para cualquier comunero”.

La nueva consejera murciana de Agricultura es licenciada en Periodismo por la UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y dio sus primeros pasos profesionales en La Razón y El Faro. Fue jefa de prensa del Ayuntamiento de Santomera durante un año, desde donde se incorporó a los informativos de la 7TV. De 2017 a 2019 fue responsable de prensa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y posteriormente de la de Turismo, Juventud y Deportes.

Muchos frentes abiertos

Rubira tiene muchos frentes abiertos en los sectores agrario y ganadero de la Región, la gestión del agua –que se incorpora por primera vez a esta Consejería– y del Mar Menor, el Trasvase Tajo–Segura, la desalación o el cumplimiento de legislaciones como el Pacto Verde Europeo.

La responsable murciana de la cartera de Agricultura tiene una gran responsabilidad en sus áreas de gestión. De hecho, se resumen en los cuatro primeros puntos del acuerdo entre PP y Vox. En primer lugar, la defensa de la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional “que contemple las infraestructuras e inversiones necesarias para garantizar agua para todos, a un precio armonizado y sin discriminar a ningún territorio”. Un trasvase, dice el acuerdo, que combata la desertificación pero “garantizando la actividad agraria e industrial y que sea un elemento vertebrador del territorio y genere oportunidades”. Y especifica que se tiene que mantener “con las reglas de explotación consensuadas con los regantes”.

Muy en consonancia con las tesis de Vox, el segundo punto del acuerdo recoge el apoyo a las empresas del sector agroalimentario “para seguir estando a la vanguardia internacional en el uso y el aprovechamiento del agua con tecnologías hídricas de última generación para intensificar el uso más eficiente del agua y de los fertilizantes, fortaleciendo el apoyo a la modernización, eficiencia y tecnología del riego”.

En el tercer punto, dejan por escrito la defensa de los agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, “especialmente frente a desarrollos normativos exteriores que les perjudiquen” y, en cuarto lugar, recogen que la recuperación del Mar Menor es una prioridad del Gobierno regional. Y, acto seguido, señalan que “seguiremos desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación y nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro público invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema”.

Falta de “cristalización del compromiso” del Gobierno regional con los agricultores

Para el secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) de la Región, Marcos Alarcón, el acuerdo programático de ambos partidos no son más que “generalidades y obviedades que tienen que concretarse”.

Alarcón apunta que su organización no tiene ningún “apriorismo” con respecto a Rubira: “La conocemos de su etapa en el gabinete de prensa de Miguel Ángel del Amor y, después, por su desempeño como presidenta de la comunidad de regantes de El Porvenir en Abanilla. Es una persona, por tanto, que no tiene antecedentes de gestión política y no sabemos cómo será su desempeño”.

El secretario general de UPA en la Región subraya el hecho de que, al margen de la “buena interlocución” que han tenido los últimos años las organizaciones agrarias –también ASAJA y COAG– con la Consejería murciana de Agricultura, los agricultores necesitan que “se cristalice ese compromiso” del Gobierno murciano. “La última etapa de la Consejería ha consistido en confrontar permanentemente con el Gobierno de España, haciéndole responsable de todo y no desarrollando políticas propias, más allá de las que vienen definidas por la propia Política Agraria Común y las que ha implementado el Ministerio”.

“Llevamos dos años seguidos con una sequía tremenda acompañada de fenómenos como el pedrisco, temperaturas altas en momentos que afectan al desarrollo normal del cultivo, lluvias torrenciales que provocan daños, pero que no resuelven el problema de la sequía al caer en un periodo muy corto de tiempo que no permite recuperar los embalses, ni los manantiales, ni los pozos”, enumera el representante agrario. “De manera que nos parece fundamental que los agricultores dispongan de un mayor apoyo para controlar más fácilmente los seguros agrarios”, añade.

También pide que la comunidad autónoma “se tome mucho más en serio” la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que “es otra herramienta estratégica”, puesto que la ley define que los agricultores y los ganaderos deben recibir un precio por sus productos que cubran al menos los costes de producción.