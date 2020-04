Murcia registra tres nuevos fallecimientos y 219 curados de coronavirus

Tres personas han fallecido en las últimas 24 horas en la región de Murcia a causa del coronavirus, lo que eleva a 88 el total de víctimas mortales en esta pandemia, en tanto que 219 han superado la enfermedad, según el último balance de la Consejería de Salud.

En la actualidad hay 1.049 afectados y 1.356 desde el inicio de la crisis sanitaria, de los que 787 se encuentran hoy en aislamiento domiciliario y 262 ingresados en hospitales. Del total de ingresos hospitalarios 47 corresponden a las UCIs, tres menos que ayer, jueves. Además de los tres fallecimientos, en el último día se han producido 26 casos nuevos de personas que han superado el Covid 19.

El consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, ha apostado este miércoles por esperar a tener los resultados de los test de inmunidad por Covid-19 que está realizando su departamento y el ministerio para tomar medidas "más sensatas" sobre la "desescalada" del confinamiento y el cese de la actividad económica no esencial.



Villegas ha indicado que los más de 42.000 test rápidos que empezó a utilizar este lunes la comunidad y el testeo del ministerio de Sanidad van a ser "muy útiles" para conocer en una semana la información que permita adoptar las medidas "más sensatas" y las diferencias entre comunidades.



En este sentido, el consejero de Salud ha considerado importante la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que se abordará si ese "desescalamiento" se producirá uniformemente en todas las comunidades autónomas, o en tiempos y sectores diferentes.



No obstante, sí ha apuntado que, en caso de que iniciara la actividad en empresas no esenciales, hay que "vigilar que haya teletrabajo y mantener las distancias", además de estudiar con las mercantiles la realización de test para detectar posibles casos asintomáticos en las plantillas.