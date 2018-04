'Unitat contra la repressió': murcianos y catalanes en las vías para apoyar el soterramiento del AVE

Las vías de Murcia se colmaron de diversidad con la congregación de personas de diferentes puntos de España, en la que los catalanes tuvieron un papel protagonista, junto a los vecinos y vecinas de la ciudad. El evento comenzó con la intervención de Joaquín Sánchez, 'el cura de la PAH', junto a Andrés Campoy, portavoz de los vecinos del barrio de Santiago El Mayor. Ambos agradecieron el apoyo y el esfuerzo de las personas que habían llegado desde fuera de la Región.

Por otra parte, Yolanda Almirall, unas de las coordinadoras del viaje de Catalunya a Murcia quiso dejar claro, desde el primer momento, que no venían con sus acciones a "hacer política de ningún tipo". "Hemos sido criticados por no traer banderas", destacó Yolanda que aseguró haber respetado el deseo de las agrupaciones murcianas de que no se trajeran insignias independentistas.

Por otra parte, el 'cura de la PAH' señaló en la apertura de la concentración que las clases económicas y políticas de este país piensan que "el mundo les pertenece". De esta forma, Joaquín criticó que lo que los políticos deberían estar haciendo es "ayudar a la gente" en lugar de fomentar la corrupción.

El exdiputado de la CUP y miembro actual de la plataforma Súmate, Antonio Baños, también se desplazó a Murcia y alabó la "importante labor" de los vecinos murcianos al haber mantenido una protesta durante más de 200 días. Asimismo, se reafirmó sobre las palabras de Yolanda Almirall, ratificando su visita de "carácter civil" y no como "catalanes o independentistas".

Una de las ausencias importantes del día fue la de Ana, 'la abuela de las vías', que no pudo acudir a la manifestación por "causas de fuerza mayor". No obstante, hizo llegar un mensaje de apoyo y agradecimiento a través de un vídeo subido a Youtube: "os mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Un abrazo para mi familia, porque sois ya mi gran familia. Y doy la bienvenida a todas esas personas que se han molestado en venir de tan lejos".

El exdiputado de la CUP Antonio Baños, junto a un manifestante pro-soterramiento | Carlos Trenor

Seguidamente el grupo musical de los 'Viakingos' entonó cánticos a favor del soterramiento, que eran coreados y acompañados por consignas como "Qué no, qué no, qué no queremos muro". Entre los mensajes de apoyo que portaban los manifestantes, se podían encontrar carteles de 'Unitat contra la repressió', tanto en catalán como en castellano. También se dispuso una pancarta de bienvenida en la que podía verse un lazo de color gris.

Sobre las 20:30, el grupo de bienvenida se desplazó hacia las vías, custodiadas por decenas de furgones policial y casi un centenar de Policías apostados. La manifestación número 208 transcurrió de forma pacífica. Los asistentes coreaban consignas como "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste", "Bernabé dimisión" o "Ballesta, el muro en tu puerta". Destacó una referencia a Carlos, el profe, apoyándolo por haber sido detenido hace unos meses, acusado de orquestar un ataque con artefactos caseros a la maquinaria del AVE en las vías.

Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, agradeció el ambiente pacífico y criticó las expectativas de conflicto que se habían fomentado a través de la clase política y los medios de comunicación. Durante la concentración, los vecinos de las vías aportaron comida de todo tipo para los invitados de otras comunidades en una cena popular.