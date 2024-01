Declara el dueño de la máquina de fuego frío que causó el incendio mortal de las discotecas en Murcia: “Me siento tranquilo”

La fase de instrucción del caso que investiga el incendio que costó la vida a 13 personas el pasado 1 de octubre en las discotecas Fonda y Teatre, en la capital murciana, ha arrancado este martes y lo ha hecho con la declaración del responsable de la máquina de fuego frío que causó las llamas, Alfonso G., y el Dj que pinchaba en en ese momento y presunto organizador de la fiesta We are remember de aquella noche, Carlos R.

Según el relato de Alfonso G., que ha empezado a las 9.30h y se ha extendido durante hora y media, esa noche estuvo en Teatre por su amistad con el Dj Carlos R. “Ha testificado que apagó la máquina a las 4.45h de la mañana y se fue a comer algo, y que fue al entrar a recoger cuando advirtió la presencia del fuego”, informan fuentes judiciales. Alfonso G. ha aclarado que ya había usado la máquina hasta en cuatro ocasiones anteriores sin incidencias y que su participación en la fiesta de Teatre no fue remunerada ni hubo ningún contrato de por medio. Además, ha dicho a preguntas de los periodistas a la puerta del juzgado sentirse “tranquilo”: “No tengo nada que ver con lo que he pasado. Me siento tranquilo y un poco sorprendido”.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la jueza de Instrucción número 3 de Murcia continúan con la investigación para intentar dilucidar qué sucedió aquella noche. El martes de la próxima semana están citados Juan Inglés Rojo, gerente de Teatre, y Eva Martínez, hermana del dueño, Marcos Andrés Martínez, que se encuentra en el Caribe y que ha sido citado el martes 6 de febrero junto al propietario de Fonda, Daniel Ramírez. “En caso de que no regrese a tiempo, no se descarta que el juzgado lo ponga en busca y captura”.

El informe de la Policía Nacional ya apuntó a que la causa del incendio fue la máquina de fuego frío, que según el relato de Alfonso G. a los investigadores, adquirió en AliExpress. Según el informe definitivo de la Sección de Inspecciones Oculares de la Policía Científica el fuego, de tipo estructural, generó un colapso en la cubierta de Teatre. Según la Científica, la causa del desastre fue “la ignición causada por las chispas de la máquina de fuego frío en el falso techo” y lo calificaron como un “incendio de carácter accidental por negligencia”.

Tal y como señalaron en el informe, según se observa en los vídeos grabados esa noche, “se hace uso de una máquina de humo blanco, la cual para un correcto uso necesita de un ambiente con humedad. Esta circunstancia aumenta la probabilidad de que se produzca una reacción química entre el oxido de titanio quemado y el agua, creando una atmósfera inflamable”.

Las llamas no pudieron controlarse hasta pasadas dos horas y media desde que arrancó el operativo formado por una decena de vehículos y una treintena de bomberos. La primera víctima mortal fue localizada transcurridas tres horas, a las 9.30h. La última, a las 15.18h. Todas las víctimas fueron localizadas en Fonda Milagros. Los responsables de esta sala han señalado en varias ocasiones que si desde Teatre les hubieran advertido del inicio del fuego, no habría habido víctimas mortales, por lo que los testimonios de las próximas semanas serán cruciales.

Una de las puertas de emergencia de la discoteca Teatre –donde comenzaron a propagarse las llamas– estaba inutilizada con una reja y cerrada con dos candados, según revela el informe de los bomberos que participaron en las labores de extinción del incendio.