Esperas hasta 2024 para quirófano o cita con el especialista: “Hay un colapso en la sanidad murciana, sobre todo en Lorca”

Beatriz no tiene fecha para que le operen de unos quistes en la cabeza hasta marzo de 2024. “Me dieron la cita en agosto y en un principio me pareció ver que era para marzo de este año, pero cuando me di cuenta de que no me intervienen hasta 2024, me quedé helada”, se queja esta lorquina de 63 años, que este jueves por la tarde saldrá a manifestarse en su ciudad junto a sus vecinos por los retrasos que están sufriendo las listas de espera en la sanidad pública murciana y que afectan en especial al Área III, que abarca Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, Aledo y Águilas, con una población de casi 200.000 personas. “Claro que voy a estar en la calle reclamando, y mi madre, que tiene 84 años, también; esto no puede seguir así”, sostiene.

Un total de 93.000 pacientes de la Región se encuentran en lista de espera superando los plazos que marca la ley, y 86.000 siguen esperando para ser citados. En el Área III, 4 de cada 10 pacientes tardan más de 150 días en ser intervenidos, cuando la normativa regional establece que ese es el tiempo máximo de espera. “Transcurrido ese plazo, la atención se entiende que ya no respeta los estándares de calidad requeridos”, explica Pedro García, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Área III y uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en esta zona de la Región, convocante de la protesta.

La manifestación de este jueves -que dará comienzo a las 20.00- es para reclamar “justicia sanitaria”, continúa, porque es “desastroso” que los pacientes del Área tengan que esperar una media de 193 días para una cirugía general, 104 para una primera consulta en ginecología o 212 para primera cita en consultas externas: “Lorca es la zona más colapsada de la Región”. Si se compara con otras áreas, por ejemplo en el caso de primera consulta con el especialista, en Lorca se tarda cinco meses más que en otras áreas para ser atendido.

En 2021 se quedaron sin Unidad del Dolor por falta de anestesistas y ahora los pacientes tienen que ser derivados a otras áreas de la Región. Es el caso de Candelaria, de 65 años, de la pedanía lorquina de La Paca, que lleva desde marzo del año pasado esperando que la llamen para unas infiltraciones para las que no tiene fecha. “Llevo ya dos operaciones de espalda que no me han resuelto gran cosa, tengo unos dolores muy fuertes y tengo que tomar morfina”, se lamenta la mujer. Tiene cinco hernias de disco heredadas tras años de duro trabajo en los almacenes de lechuga y brócoli de Lorca. “Llevo ya dos juicios perdidos a la Seguridad Social, no me incapacitan a pesar de todo y he tenido que dejar de trabajar porque no lo soportaba”, cuenta.

Presión asistencial

El hospital Rafael Méndez de Lorca, con 289 camas, soporta una presión asistencial similar a la del Morales Messeger de Murcia, que cuenta con 388. Su ratio, de 1,4 camas por cada mil habitantes, es de las más bajas del continente y queda muy lejos de las diez que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la Unión Europea. Además, es el centro de referencia para siete zonas básicas de salud, que engloba diez centros de salud y 28 consultorios periféricos.

Las listas de espera quirúrgicas se incrementaron el año pasado en toda la Región, pasando de 93,76 días de media en diciembre de 2021 a 100,3 en el mismo mes de 2022, según los datos que publicó el Servicio Murciano de Salud (SMS) el pasado enero y que no actualizaba desde junio, a pesar de las quejas de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública. Pero además de las listas de espera quirúrgica, se incrementaron en toda la Región en 2023 las esperas para ser atendido por el especialista y para someterse a una prueba diagnóstica.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) argumenta que ha habido una entrada de pacientes “sin precedentes” en el sistema sanitario tras la pandemia en toda España, y el “compromiso” del Gobierno regional es reducir las demoras y continuar ofreciendo un servicio sanitario de calidad. El SMS -justifica- “ha respondido con un crecimiento de la actividad quirúrgica de un 6,7 por ciento, lo que supone que 87.109 pacientes han salido de la lista de espera quirúrgica”.

A Juan -mecánico soldador jubilado- le han diagnosticado diplopia binocular (visión doble). “El oftálmologo considera que hay alguna cuestión neurológica pero no me dan cita hasta febrero de 2024, es de locos”. Juan está “muy preocupado”. No es el único caso de listas de espera en la familia. Su nieto, de 15 años y que padece epilepsia, “también tiene cita para el neurólogo para el año que viene”. Dice que siente “mucha impotencia”, pero que lo “único” que puede hacer es reclamar porque “no podemos ir a un médico de pago”. Beatriz ha reclamado ya dos veces: “Según me han explicado, a la tercera tienen que contestarme y darme una solución, aunque sea derivarme a la privada”.

Para atender estas reclamaciones, en Águilas se ha abierto un punto de asesoramiento en un despacho de la casa de la cultura Paco Rabal para informar de los tiempos de espera de especialistas e intervenciones y poner a disposición de los usuarios afectados las herramientas para reclamar si no es atendido dentro de los plazos legales haciendo uso del certificado de garantía. “Estamos trabajando para habilitar otro en Lorca”, asegura Pedro García, quien insiste en que la situación en Lorca es “crítica, no hay programas de choque, solo ponen parches y necesitamos un estudio a fondo porque nos sentimos discriminados de forma sistemática”.

“Hemos intentado llegar a soluciones con las administraciones, pero no hay manera”, se queja el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III. “La Atención Primaria también tiene hasta 15 días de espera, solo tenemos por ejemplo un dermatólogo para todo el área y a tiempo parcial (las esperas en esta especialidad es de 260 días), y unas urgencias muy saturadas; no se cubren vacantes, es que ni se convocan y en lugar de reforzar el sistema público, lo que se hace es derivar a la privada”, da cuenta. “Por no hablar ya de las pedanías, que se sienten ciudadanos de segunda, cuanto más alejados están de la ciudad, peor”, dice.

El gobierno regional ha presupuestado para este año 22 millones de euros, “12 más que el año anterior, para reducir los tiempos de espera, de los que 1,8 millones de destinarán íntegramente para Lorca”, señalan fuentes de Salud.

Podemos llevará a la Asamblea una iniciativa para modificar el Decreto de Garantías de Acceso a la sanidad Pública para, de una parte, establecer legalmente “un plazo de 10 días para asignar a los pacientes una fecha para su consulta y o prueba diagnóstica y, además, modificar también la Ley para obligar al SMS a publicar cada mes la actualización de las listas de espera, acabando con el ‘oscurantismo’ actual”.