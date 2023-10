Investigadores de la UPCT coordinan el proyecto 'BIOservicES' que analizará el suelo de cinco regiones europeas

Investigadores de once países, liderados por la Universidad Politécnica de Cartagena, analizan el suelo de cinco regiones de Europa a partir de este mes en busca de organismos, desde bacterias hasta insectos, que resulten beneficiosos para la sociedad y luchar así contra el cambio climático, mejorar la producción y las características nutricionales de los alimentos o mejorar la calidad del suelo, agua y aire. Se trata de un proyecto financiado con 7,3 millones de la Unión Europea para potenciar los servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos.

Raúl Zornoza, catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la UPCT coordinará la investigación. Los investigadores, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, realizarán los análisis de suelo, el tratamiento de datos para buscar las relaciones entre organismos del suelo y diferentes servicios ecosistémicos que contribuyen en el bienestar humano, y la evaluación del valor económico que tienen esos servicios ecosistémicos. Los ensayos se realizarán en Galicia, Aragón, Suiza, Alemania central y en Letonia. Los trabajos se prolongarán hasta 2028.

El proyecto europeo BIOservicES celebró este ‘kick off meeting’, el evento que marca el inicio de esta iniciativa, la semana pasada en Bucarest (Rumanía). Estos trabajos los financia la Comisión Europea a través del programa Horizonte Europa, así como las agencias de Investigación de Reino Unido y Suiza, que contribuyen además con 1,5 millones de euros sobre el presupuesto de la Unión Europea.

BIOserviCES contribuirá a la misión ‘Un pacto sobre el suelo para Europa’, impulsada por la Comisión. A través del análisis del suelo en cinco regiones biogeográficas de Europa, la investigación proporcionará nuevos conocimientos sobre los organismos del suelo y las funciones y servicios de los ecosistemas en los que participan. También será posible obtener herramientas y modelos digitales de apoyo a las decisiones para ayudar a diseñar prácticas de gestión sostenibles y resilientes.

En este proyecto intervienen investigadores de Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Letonia, Rumanía y España; así como otras instituciones asociadas de Suiza, Estados Unidos y Reino Unido. Por la Universidad Politécnica de Cartagena, participan, junto a Raúl Zornoza, los investigadores Virginia Sánchez, Alberto Garre, José Alberto Acosta, Silvia Martínez, María Dolores Gómez o, Francisco Alcón, entre otros.

‘Linking Soil Biodiversity and Ecosystem Functions And Services In Different Land Uses: From The Identification of Drivers, Pressures And Climate Change Resilience To Their Economic Valuation’ (101112374) es el nombre completo y el código del proyecto.