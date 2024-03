Laura Gil Collado (baloncestista): “Pido a la gente que tiene un gran altavoz que lo utilice para ayudarnos, no para pisotearnos”

Ya llevamos siete meses y, con éste, catorce programas, así que creo que puedo adoptar un tono algo más cercano con quienes leéis estas letras y escucháis Elegí un mal día sin conocerme a mí en persona (porque quienes me conocen, lo saben de sobra): no es que el baloncesto me guste o me encante; es que el baloncesto me vuelve loco. Como acción de gracias, recitaría una oración cada noche en honor del matrimonio Naismith, las dos personicas canadienses que, allá por 1891, tuvieron la feliz idea de crear este juego con una cesta de melocotones y una pelota. El desempeño y la contemplación del baloncesto hacen bombear la sangre y segregar movidas en el cerebro como pocas cosas en este mundo. Adoro y vivo el baloncesto lejano y el cercano: así el de los Cavs en la NBA como el que se juegue en una cancha callejera de Murcia.

En la Región de Murcia podemos presumir de tener una de las figuras más importantes de este deporte en la historia de nuestro país, la lorquina Encarna Hernández, la célebre 'niña del gancho', que murió en 2022 a la edad de 105 años. En camino tenemos a un zagal que, con total probabilidad, será el primer murciano en jugar en la NBA: Izan Almansa. Y en el presente tenemos a alguien que ya ha marcado un hito y que sigue batiendo récords. Alguien cuyo nombre ya está escrito en letras de oro en el baloncesto español, aunque aún sea lo bastante joven como para no parar de ganar en una larga temporada.

Laura Gil Collado, nacida en Murcia en 1992, es la persona que, a día de hoy, tiene el mejor palmarés de la historia con la Selección Española, que se dice pronto y no lo suficiente. Excepto en una ocasión reciente, en una excepción dentro de la etapa más brillante del baloncesto nacional, a Laura le salen las cuentas a podio por competición: con la absoluta acumula tres oros, una plata y un bronce en el campeonato de Europa, una plata y un bronce mundial, y una plata olímpica. Con las categorías de formación ganó cuatro oros y cinco platas en diferentes competiciones. Y en el ámbito de clubes profesionales, tiene en su vitrina un título de la Euroliga, cuatro ligas y cuatro copas, entre otros logros.

Pero, más allá de todo eso, Laura es una competidora nata a todos los niveles, que se ha tenido que reponer a varios reveses y que, del último gran golpe, la grave lesión del Aquiles que sufrió en 2022 y que la tuvo muchos meses fuera de las pistas, ha vuelto renovada y mejorada en lo físico y en lo técnico, pero, sobre todo, en lo mental. Ahora, con 31 años de edad, está disfrutando y poniendo en práctica una madurez con la que es capaz de rendir aún mejor, y también de gestionar mejor cualquier circunstancia que se le presente. Se le nota a la legua: no hay quien la pare.

Ella en Salamanca, la ciudad de su equipo, el Perfumerías Avenida, y yo en la ciudad de Murcia, charlamos por videollamada de muchas cosas y a gran velocidad, porque no disponemos de mucho tiempo. Y aunque acabo con la sensación de que la charla podría dar de sí cosas interesantes de haber tenido veinte minutos más, también estoy satisfecho y agradecido por haber podido tratar temas como la salud mental, la recuperación de su lesión y su actual momento de madurez, el Perfumerías Avenida, el Jairis, la Selección Española, el conflicto entre la Liga Femenina y Teledeporte, las palabras de Rafa Nadal sobre el deporte femenino (la frase que destaco como titular, viene al hilo de dichas palabras), sus inicios en el baloncesto y, por último, la Región de Murcia, quizá no suficientemente valorada, como puede que le haya pasado a ella misma en algunas ocasiones de su carrera. Os dejo ya con la conversación, que podéis escuchar en Spotify pinchando en este enlace.