Murcia, mediados de septiembre de 2023. Conozco bien esta ciudad, no sólo por haber nacido y vivido aquí desde siempre, sino también por haber dedicado bastante tiempo a estudiar su pasado y su patrimonio. Y, además, por haber repartido pizza en mi juventud, recorriendo sus sus calles sin parar, de arriba a abajo. Pero como he pasado algunas temporadas en otras ciudades y he tenido la suerte y la oportunidad de viajar, he aprendido a valorar sus virtudes y a lamentar sus defectos, y a soñar con que los corregimos. Los defectos de Murcia se pueden corregir.

Murcia no fue una excepción cuando, a mediados del siglo pasado, las ciudades fueron entregadas a los vehículos privados y cambió nuestro sistema económico y nuestra forma de vivir. Pero sí se está convirtiendo en una excepción, una lamentable excepción, ahora que los ayuntamientos de medio mundo intentan fomentar una movilidad más sostenible, por necesidad y por la obligación de una emergencia climática que no es ninguna broma: Murcia compite por el liderazgo de las ciudades más contaminadas de España, que se dice pronto.

Así como los coches invaden el espacio público y contaminan el aire, y perjudican nuestra salud, el ruido hace lo propio, y se cuela en nuestro cuerpo y en nuestra mente llegando a alterar nuestro descanso, nuestro sueño, en ese momento poco atractivo para el mercado porque, mientras dormimos, ni producimos ni consumimos.

Hay un contexto que se escapa de nuestro control, aunque podamos protestar y debamos exigir cambios, e incluso recordarlo a la hora de ir a votar. Pero además, hay una serie de hábitos que, no sin trabajo, deberíamos adquirir y poner en práctica para poder dormir como es debido. La base de nuestra resistencia frente al sistema también está en nuestros hábitos: en nuestros pequeños, individuales y humildes hábitos, que sumados serán la mayor fuerza transformadora.

De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy con alguien que ha investigado mucho sobre el tema.

M. Ángeles Bonmatí Carrión nació en Murcia en 1986. Es licenciada en Biología y Doctora en Fisiología por la Universidad de Murcia, con una tesis doctoral sobre los efectos de la luz en el sistema circadiano, tesis que le valió una mención internacional y el premio extraordinario de doctorado. Su investigación gira en torno a la cronobiología y su aplicación al sueño, y dentro de ese ámbito de estudio, ha sido investigadora postdoctoral en el grupo de sueño de la Universidad de Surrey.

Además, participó en un proyecto de investigación en Toulouse sobre el sueño y los ritmos circadianos en condiciones de microgravedad, cofinanciado por la Agencia Espacial Europea y el Consejo de Investigación en Biotecnología y Ciencias Biológicas de Reino Unido. Desde hace dos años también es investigadora en el Instituto de Salud Carlos III, en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia e investigadora principal en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Y, como buena eminencia en lo suyo, es una persona amable y sencilla, porque yo creo de verdad que este tipo de mentes brillantes se redondean con un carácter como el que me demuestra M. Angeles a la hora de mantener esta charla.

Tras encontrarnos sucesivamente con dos cafeterías cerradas, nos sentamos en un banco del Jardín de la Seda para hablar sobre el libro que ha publicado este año con Crítica, de la editorial Planeta: ‘Que nada te quite el sueño. Por qué dormir bien es fundamental para tu salud’. Si queréis saber qué nos sucede mientras dormimos, qué es el buen y el mal dormir, cómo nos afecta el ruido, y qué hábitos deberíamos evitar y cuáles adquirir, os dejo ya con la entrevista, que podéis escuchar íntegramente en este enlace a Spotify.

Nota: si tienes Spotify Premium, podrás escuchar las canciones completas que incluyo en el programa; si no, escucharás una selección de 30 segundos.