El consejero de Salud de Murcia dimite tras vacunarse contra la COVID sin respetar el protocolo sanitario

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dimitido tras revelarse que se vacunó contra la COVID-19. El jefe del Ejecutivo lo ha anunciado en rueda de prensa, horas después de que el propio consejero descartara su dimisión y pidiera disculpas. "Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales. Es un momento para unirnos y salir adelante". Además de Villegas, alrededor de 400 trabajadores de la cartera de Salud recibieron la primera inyección. Entre ellos se encuentra su pareja, María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano en la consejería murciana de Salud.

López Miras ha defendido la gestión de la pandemia en la Comunidad, capitenada por el consejero de Salud. "Si las cosas se han hecho de forma correcta es gracias a él". El presidente de Murcia ha expresado que la política precisa de "hombres como Villegas, pero por desgracia él no es político". Respecto a la polémica de las vacunaciones fuera de protocolo, el jefe del Ejecutivo ha defendido la decisión: "Si algo es necesario desde el criterio estrictamente sanitario se hace".

Manuel Villegas ha agradecido el apoyo "incondicional" de López Miras. Visiblemente emocionado, el consejero ha señalado que llegó al Gobierno sin experiencia ni militancia política. "La pandemia nos obligó a readaptarnos y se ha realizado un enorme esfuerzo en todo el sistema sanitario". Sobre su vacunación y la de otros miembros de su cartera, Villegas ha expresado que es "difícil saber quién es y quién no es necesario en el ámbito sanitario". Es por esta razón que decidió vacunar al personal sanitario que no era de primera línea "interpretando que podía ser incluido en el grupo III del protocolo del Ministerio". Una intepretación que ha reconocido que no ha sido entendida así por una parte de la sociedad, "un hecho que respeto y por el que he pedido disculpas".

El consejero murciano de Salud aseguró durante su comparecencia en la Asamblea Regional que "se han vacunado a los directivos de la Consejería al ser convocados para ello después de que lo hiciera el personal sanitario que está en primera línea, según establece el protocolo nacional. Es una decisión tomada desde el convencimiento. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio".

La Región de Murcia se encuentra inmersa en la campaña de vacunación del segundo grupo prioritario, según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, "personal sanitario de primera línea", como a las personas que trabajan en las plantas Covid, UCI o centro de salud. Pese a ello, Villegas y cargos de la Consejería ya han recibido la primera dosis, sin haberse vacunado tampoco a los residentes de los centros de día.