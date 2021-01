El presidente del Colegio de Médicos de Murcia, vacunado contra la COVID pese a no pertenecer a grupos prioritarios

El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, ha admitido que recibió la vacuna contra la COVID. Miralles es liberado sindical con plaza en el Hospital Reina Sofía, donde no ejerce actualmente como médico. Su vacunación no entraría dentro de los supuestos del protocolo del Ministerio de Sanidad, que establece la vacunación en esta fase solo a los sanitarios y profesionales que "trabajan en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios; en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión", señala el documento.

"No entiendo la polémica que se está generando con la situación que tenemos, deberíamos estar hablando de cómo salir de la pandemia", ha señalado en declaraciones a este periódico la portavoz del sindicato médico CESM, María José Campillo. "¿Es que un liberado sindical no se puede contagiar igual que otro sanitario cuando está en contacto diario con médicos y pacientes, en el foco del hospital, yendo de un centro a otro?", se pregunta Campillo, quien argumenta que "se nos está pidiendo ayuda y colaboración en la pandemia, ¿Qué hacemos, no nos vacunamos? Y entonces, ¿Qué somos? ¿Antivacunas?; Miralles es un médico en activo a todos los efectos".

En opinión de la portavoz del CESM, no es momento de pedir dimisiones: "Imagina que cambian al consejero, que llega uno nuevo y tiene que ponerse al día, tomar nuevas decisiones... solo serviría para perder días en la gestión de la pandemia".

El caso de Miralles se suma al del consejero de Salud, Manuel Villegas, que se vacunó contra la COVID-19 junto a altos cargos de su Consejería, además de cients de funcionarios del Servicio Murciano de Salud. La alcaldesa de Molina de Segura, también ha reconocido que se vacunó por ser "paciente oncológico de alto riesgo", pese a que, según el protocolo sanitario, no le corresponde la vacunación.