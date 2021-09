La Región de Murcia, la única comunidad que no ha contratado profesorado de refuerzo COVID este curso

Ni un solo profesor extra de los 1.500 que se contrató el curso pasado. La Región de Murcia ha sido la única comunidad de todo el estado que este curso 2021–22 ha decidido no contratar cupos extra de docentes COVID para los centros públicos. Ni en Infantil, ni en Primaria, ni en Secundaria; a pesar de que los protocolos y planes de contingencia por la pandemia siguen vigentes en todos los colegios e institutos. "(El profesor COVID) no tiene cabida este año, ya que se cubren las necesidades educativas. En la Región, salvo casos puntuales en algún centro o aula, las ratios están por debajo de lo que marca el Ministerio", declaró días antes de dar inicio el curso escolar la consejera murciana de Educación y ex miembro de Vox, Mabel Campuzano.

Sin embargo, según cifras aportadas este lunes por CCOO, la Región de Murcia necesitaría 720 profesores extra para Infantil y Primaria, y otros 2.183 para Secundaria –es decir, 2.903 en total– para poder garantizar un buen acceso a la educación a todo el alumnado.

Comunidades como La Rioja (220), Castilla-La Mancha (2.558), Castilla y León (1.350), Catalunya (3.478) y País Vasco (678) han mantenido las cifras de profesores de refuerzo que contrataron el curso pasado, y la Comunidad Valencia ha sido la única en aumentar esas cifras, pasando de 3.254 a 3.751 profesores extra, según los datos de CCOO. Las demás, han contratado menos profesorado extra por la COVID, pero la única que presenta un 100% menos de contrataciones en la tabla es la Comunidad de Murcia. En Madrid, también gobernada por el PP, pasan de los 7.398 a los 2.121, y en Andalucía de 6.545 a 2.686.

El sindicato de enseñanza Sterm Intersindical Murcia ha lanzado una campaña en redes #Aquí faltan profes, en la que denuncian que "cada curso, desde que comenzaron los recortes, perdemos docentes en nuestras aulas" y se quejan de que la situación en la Región es "cada vez más precaria". Según el sindicato, "han quitado los refuerzos de los 1.500 profesores COVID, y otros 500 más; los centros –dicen en un vídeo– han empezado sin el profesorado mínimo que necesitamos, estamos ante un desmantelamiento de la escuela pública".

"Tenemos muchas clases a rebosar de alumnos, con grupos de más de 25, en los que no se pueden garantizar las distancias de seguridad y no se puede trabajar con los chicos adecuadamente; en una de mis aulas la mitad de los estudiantes no pueden ver el proyector", explica al otro lado del teléfono Nuria Montiel, profesora de secundaria y una de las portavoces del movimiento Docentes Unidos, para quien el inicio de curso ha sido "caótico" y se pregunta "si no es en profesorado ni en equipos informáticos, en qué se van a invertir los fondos COVID del Gobierno central destinados a materias educativas; no nos dan esa información".

Desde Sterm Intersindical suman a la ausencia de contrataciones COVID de este año al hecho de "que en la Región no se han revertido los recortes de 2012, que en otras comunidades poco a poco se han ido recuperando y se va notando, pero no aquí".

Desde la Consejería de Mabel Campuzano aseguran a elDiario.es Región de Murcia que "como otras comunidades, hemos priorizado la contratación de profesorado para mejorar la atención educativa del alumnado más que para el cumplimiento del protocolo sanitario (profesorado COVID), ya que para este curso se preveía la vuelta a las ratios anteriores a la pandemia, según el protocolo estatal". Y cifran el incremento de la plantilla en 365 plazas estructurales con respecto a las cifras del curso 2019–2020, "priorizando las necesidades de profesorado en Enseñanza Secundaria, FP y atención a la diversidad".

Un dato, señalan desde Sterm, "que ponemos en duda, pero que no podemos conocer hasta que veamos las estadísticas de este año, que todavía no nos han proporcionado".

Según la Consejería, el 75% de los centros educativos de la Región tienen una ratio media inferior al máximo establecido en la normativa en Infantil y Primaria, el 98% en ESO y el 80% en Bachillerato. "Se han realizado desdobles en los centros y contratación específica para ello, algo que está todavía abierto para atender las necesidades planteadas por los centros educativos".

Las ratios, al límite

Fuentes de Sterm, sin embargo, explican que esas ratios tienen un 10% de margen excepcional "y en los centros urbanos casi siempre se llega a esos límites; es verdad que si atiendes a las ratios de zonas más despobladas y rurales, bajan, pero en las ciudades suelen ser clases muy numerosas". En Bachillerato, por ejemplo, "se puede llegar a los 40 alumnos, salvo en modalidades concretas".

La Consejería de Educación destaca que en los últimos siete años se han incrementado 1.000 plazas estructurales en los centros públicos que han contribuido a la aprobación de ofertas de empleo público masivas. "Pero las plazas que se crean ahora son en su mayoría parciales y temporales; no hay un aumento de las plazas estructurales". Y un ejemplo "lo vemos en la estabilidad del profesorado; hay listas que justo después de celebrarse las oposiciones han tenido que sacar plazas extraordinarios, como la de Dibujo, porque no se han convocado todas las que se necesitaban".

Además, según los datos aportados por la Consejería al sindicato Sterm "el porcentaje de interinidad en el curso 2019–2020 era de un 21,99%, y aumentó considerablemente en el curso 2020–2021 debido a que todos los refuerzos COVID eran interinos subiendo hasta un 29,82%".

Por otra parte, apuntan desde el sindicato, "hay centros en los que al haber bajado la natalidad se podrían mantener unas ratios bastante buenas, pero lo que hacen es unir grupos". La Consejería, continúan, " tiene una visión mercantilista de los servicios públicos entendiendo derechos básicos de la población como un balance de costes y beneficios. La educación siempre es una inversión y todo recorte genera desigualdad entre el alumnado".