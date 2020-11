Vencer a la COVID-19 con "grandes dosis" de vitamina C: el nuevo bulo que defiende el presidente de la Universidad Católica de Murcia

El presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, aseguró durante el acto de apertura académico que consumir vitamina C en "grandes dosis" puede acabar con la COVID-19. "Hemos puesto en marcha otros proyectos de interés en el área de Ciencias de la Salud, como el que desarrollamos sobre la vitamina C y el cáncer" expresó Mendoza. "China, Corea del Sur y otros países la están usando para curar el cáncer. Aquí no nos dejan porque la vitamina C es barata".

El presidente de la católica señaló que "el poder económico es lo más importante" y en referencia a la subida de la Bolsa, tras anunciarse la supuesta vacuna de Pfizer contra la COVID-19, sostuvo que "nadie garantiza que la esté acabada en condiciones. La de las paperas se consiguió en cinco años. Es como el que quiere hacer un cocido en cinco minutos".

También destacó Mendoza los avances que las investigaciones de la UCAM están realizando en este campo, y se refirió al tratamiento mediante la tijera molecular CRISPR, proyecto dirigido por la vicerrectora, Estrella Núñez, y el catedrático de Biología del Desarrollo de la católica, Juan Carlos Izpisua. "Si alcanzamos esto no necesitamos vacuna. El 90 de los afectados por coronavirus no tienen nada, ¿para qué se la vas a poner a ellos?"

No es la primera vez que el presidente de la UCAM azuza teorías y bulos en torno al coronavirus. En otra intervención pública de junio, insinuó una conspiración entre el multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el magnate George Soros para implantar chips en las vacunas contra la COVID-19, acusándolos de "esclavos y servidores de Satanás". En esta ocasión volvió a defender que esta esta medida de inmunización podría "tener consecuencias espantosas".

Mendoza se hizo eco de una teoría de la conspiración ya conocida y ampliamente desmentida a la que añade tintes apocalípticos y ultra religiosos para afirmar que la que "las fuerzas oscuras del mal" son las culpables del coronavirus: "Cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder queriendo usurpar el nombre de Dios", afirmó, para añadir que entre ellos se cuentan Gates y Soros, que "anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus" y quieren "controlarnos cuando se encuentre la vacuna con unos chips –chis– para controlar nuestra libertad".