Más de 239.000 navarros vacunados no tienen el ‘pasaporte COVID’ que el Gobierno foral estudia implantar

Un total de 239.707 navarros con pauta completa de vacunación no han solicitado a día de hoy el certificado digital o ‘pasaporte COVID’ que el Gobierno foral está estudiando implantar como requisito para acceder a actividades ocio, discotecas, bares y restaurantes. En concreto, el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha expedido hasta el momento un total de 422.540 pasaportes, que reflejan si una persona ha recibido las dos dosis de vacuna contra la COVID-19 o cuenta con una prueba diagnóstica negativa. De estos, una inmensa mayoría de 238.380 corresponden a certificados de vacunación, mientras que 8.549 reflejan el resultado negativo de una prueba diagnóstica. Esta última tiene una caducidad que oscila entre las 72 y 48 horas, dependiendo si es PCR y antígenos, y un total de 7.763 personas lo han solicitado en la comunidad foral, según datos de Salud Pública.

Navarra sondea a los jueces para implantar el 'pasaporte COVID'

Esto supone que el 54% de un total de 523.087 mayores de 12 años que han recibido las dos dosis de vacuna en Navarra no cuentan con este documento que el Gobierno de Chivite tiene intención de poner en marcha en próximos días. De hecho, el Ejecutivo foral ha consultado ya con el ámbito judicial y a sus servicios jurídicos para solicitar esta medida que debe ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra -TSJN-, al mismo tiempo que el Gobierno vasco se encuentra a la espera de que se pronuncien los jueces sobre esta misma medida.

Mientras en esta última comunidad las solicitudes de expedición del certificado digital se han multiplicado por once en las últimas 48 horas, en la comunidad foral se ha experimento en los últimos días un aumento en el número diario de personas que acuden a vacunarse contra la COVID-19 y que no lo habían hecho antes. Según apunta el Departamento de Salud, el promedio diario de quienes se acercan sin cita previa a las instalaciones de FOREM, en Mutilva, ha aumentado un 47% en los últimos días. Desde que comenzara a administrarse dosis en este centro, la media diaria era de 65 personas mientras que ahora es de 96. El pico se alcanzó este lunes 15 de noviembre con 116 interesados que acudieron a recibir la vacuna. Cabe recordar que la posibilidad de vacunarse sin cita previa sigue abierta para los mayores de 12 años y puede realizarse todos los días de la semana en horario de 8:30 a 19:00 horas.

¿Qué es el 'pasaporte COVID'?

El certificado de vacunación, también denominado ahora como ‘pasaporte COVID’, es un documento personal con lectura de código QR sellado electrónicamente, lo que garantiza su autenticidad. Se puede guardar en el teléfono móvil, ordenador o tableta, así como imprimir en papel, y originalmente se creó para agilizar los viajes que se hagan dentro de la Unión Europea durante la pandemia de COVID-19. o. “La persona que no lo tenga deberá someterse a otro tipo de controles que establezcan las autoridades de cada país”, indican desde el Servicio Navarro de Salud (Osasnbidea). En todo caso, el Reglamento de la Unión Europea establece que no se puede restringir la libre circulación a ningún ciudadano que no posea el certificado. Pese a no ser obligatorio en algunas comunidades como Galicia (avalado por el Tribunal Supremo), Catalunya y países como Francia se está utilizando este certificado para controlar el acceso al interior de locales de hostelería y ocio nocturno.

¿Qué tipos de certificados hay y qué validez tienen?

En la actualidad existen tres tipos de certificados diferentes, todos ellos válidos para viajar o entrar en locales en aquellos lugares en los que se requiere. En primer lugar, el de vacunación se obtiene cuando se ha administrado una vacuna autorizada en la Unión Europea, indicando si se ha completado o no la pauta de vacunación. Para poder descargarlo es necesario haber recibido la vacuna y no tiene fecha de caducidad. Por otro lado, el certificado de prueba diagnóstica negativa se obtiene con el resultado de una prueba PCR o test de antígenos. La validez de este certificado será de 72 horas para la prueba PCR y de 48 horas para la prueba de antígeno desde su realización. Para poder acreditarse los resultados de las pruebas de antígenos debe haberse realizado con uno de los kits comerciales aprobados por la UE y obtener el certificado en los plazos indicados. Si se realizan las pruebas en un laboratorio privado, éste deberá estar acreditado para poder emitir el certificado. Por último, el de recuperación se emite después de pasar la COVID-19, diagnosticada por prueba PCR, y tiene una duración de 180 días, contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo.

¿Dónde lo puedo conseguir?

Los tres certificados se pueden descargar en la Carpeta Personal de Salud. Si no se tiene activada, también se puede obtener en formato papel en cualquier Centro de Salud. Para ello, será necesario identificarse con el DNI, NIE o documento acreditativo de identidad.