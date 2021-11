Las peticiones del 'pasaporte COVID' se multiplican por once en Euskadi en 48 horas

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha constatado que en las últimas 48 horas se ha multiplicado por once el ritmo medio de descargas del denominado 'pasaporte COVID'. De 2.000 accesos diarios por término medio en el último mes se ha pasado a 22.000, según datos oficiales. Ello coincide con el anuncio del Gobierno de Iñigo Urkullu de que solicitará autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TJJPV) para poder exigir ese certificado que acredita o bien la pauta completa de vacunación o bien una prueba diagnóstica negativa en el ocio nocturno, en eventos como conciertos o en restaurantes de más de 50 comensales.

Euskadi recomienda ahora no reunirse en el domicilio y "posponer" encuentros

Hasta el momento, se han descargado 1.170.000 certificados, lo que implica que centenares de miles de vascos no podrán realizar determinadas actividades de aprobarse esa medida. Eso sí, excluye expresamente a los menores de 12 años por no tener a su disposición ninguna vacuna autorizada hasta la fecha. Con los datos de este martes ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, los que tienen pasaporte son el equivalente al 65,46% de las 1.787.318 personas con pauta completa.

No hay plazo para la entrada en vigor de esa medida propuesta así como tampoco garantías de que vaya a recibir luz verde de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior, presidida por el mismo magistrado, Luis Garrido, que ha tumbado numerosas peticiones anteriores del Gobierno vasco. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana, se ha referido a una sentencia previa del Supremo sobre el caso de Galicia que autorizaba su empleo para fines diferentes a los que nació, el viajar entre países de la Unión Europea, pero la clave está en si la sala ve suficiente la argumentación que aporte el Departamento de Salud de Gotzone Sagardui y proporcionada la medida en tanto que entra en colisión con otros derechos e intereses. Fuentes judiciales indican que la propuesta del Gobierno de Urkullu aún no ha llegado, por lo que no aventuran ningún plazo para conocer si será necesario el 'pasaporte COVID' en Euskadi.

¿Qué es y para qué sirve?

El 'pasaporte' -oficialmente denominado Certificado COVID Digital UE- no es más que un documento con lectura QR; esto es, una firma digital que lo protege de falsificaciones. Este código puede guardarse tanto en el móvil como imprimirlo en papel. El principal objetivo del certificado consiste en agilizar los viajes que se hagan dentro de la Unión Europea. "A una persona que posea dicho certificado se le agilizará evitar controles, mientras que quien no lo tenga realizará otro tipo de controles que establezcan las autoridades de cada país y tendrá que presentar la información pertinente", se señala desde el Gobierno vasco. Sin embargo, es opcional y no obligatorio. No obstante, en Galicia o Catalunya, así como en países como Francia, se ha convertido en un recurso para controlar el acceso de personas a locales.

¿Cuáles son los diferentes certificados?

Hay tres certificados diferentes, dirigidos a diferentes personas. En primer lugar, el de vacunación está pensado para aquellas personas que han recibido ya una solo dosis o la pauta completa de su vacunación. Cumple los requisitos cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamente (EMA) o por la ONU. Tiene una duración de un año desde la fecha de la última dosis. El certificado de recuperación, por otra parte, está dirigido a quienes hayan pasado la enfermedad. En ese caso, tienen que haber transcurrido no menos de 11 días y no más de 180 (seis meses) desde que hayan recibido la prueba PCR positiva. Su validez perdura durante seis meses. Por último, el certificado de prueba negativa se valida con una prueba de antígenos que haya vuelto negativa 48 horas o con una prueba PCR, en ese caso 72 horas antes. En cuanto a la duración, puede variar según los reglamentos europeos, pero desde el Gobierno vasco se incide en que "en cada uno de los certificados [se] encontrará indicado su periodo de validez".

¿Dónde lo puedo conseguir?

Los tres certificados se pueden conseguir de manera telemática con firma electrónica y también sin ella. De manera presencial, se puede conseguir también en las oficinas de Zuzenean en Vitoria (Ramiro de Maeztu, 10), Bilbao (Don Diego López de Haro, 85) y Donostia (Andia, 13). En estos casos, sin embargo, es necesario solicitar cita previa.