Los presidentes del Valladolid y el Granada alertaron a la Liga de los supuestos amaños de Osasuna

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha explicado este jueves que las informaciones de que Osasuna estaba intentando amañar los últimos partidos de la temporada 2013/2014 para asegurarse la permanencia en Primera División le llegaron a través de los presidentes del Valladolid y Granada. Dos directivos "que no tenían una relación fluida" por lo que le dio "mayor credibilidad". "Al llegarme de dos fuentes totalmente distintas le di mucha credibilidad", ha señalado en su declaración como testigo en el juicio del Caso Osasuna en el que están imputados seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios por supuesto amaño de partidos, falsificación documental o apropiación indebida, entre otros delitos. Además ha señalado a el exdirectivo Txuma Peralta como el encargado de negociar los posibles amaños de partidos, algo que éste negó en su declaración y ha dicho que de no ser por la confesión de Vizcay, Osasuna podría estar sentado en el banquillo como acusado.

Javier Tebas, que fue quien grabó la declaración del exgerente de Osasuna Ángel Vizcay en la sede de la Liga en la que confesó los supuestos amaños y las extracciones de dinero de las cuentas del club navarro sin justificación, ha negado que le coaccionara para hacer dicha declaración y ha afirmado que Vizcay hizo una declaración "totalmente" libre y espontánea. Ha contado que le explicó que "había salidas importantes de dinero de Osasuna que él había firmado, que eso la Liga lo iba a llevar adelante, que en nuestra opinión estaba relacionado con amaños de partidos, que en mi opinión iba atener serios problemas, y me dijo lo que había pasado". Así, Javier Tebas ha asegurado que pidió a Vizcay que hiciese una declaración a la Liga y que lo consultase con un abogado, señalándole que el arrepentimiento se podría valorar como atenuante. Finalmente, el exgerente decidió hacer una declaración grabada.

Según el presidente de la Liga, "sin Ángel Vizcay a lo mejor Osasuna hubiese estado sentado aquí como persona jurídica, hubiese sido mucho peor". Su declaración y la posterior colaboración del club rojillo fueron considerados como atenuantes para la Liga en su denuncia y finalmente Osasuna está presente en el caso como acusación. Por ello, ha señalado "en principio" no están previstas sanciones en la Liga a Osasuna por estos hechos.

Dos fuentes distintas, una misma información

Tebas, que fue quien destapó el caso con la grabación de Vizcay en la Liga, ha declarado que fueron los expresidentes del Valladolid, Carlos Suárez, y del Granada, Enrique Pina, los que le alertaron de que Osasuna podría estar amañando partidos en las últimas jornadas de la temporada 2013/2014. Al tratarse de dos fuentes distintas y el hecho de que ambos "no tuvieran una relación fluida" hizo que el presidente de la Liga "le diera una mayor credibilidad a la información".

Ha destacado que Suárez "me daba sensación de veracidad en esos momentos". Según ha dicho, el presidente del Valladalid le comentó que la información le provenía de Sisi -Sisinio Fernández- entonces jugador de Osasuna, pero que previamente había jugado durante varias temporadas en el club pucelano. Igualmente, ha señalado que Enrique Pina "me aporta el nombre de Txuma Peralta -entonces directivo de Osasuna-" y señala al jugador Jordi Figueras como la persona de contacto del Betis. Con esta información ha afirmado que la propia Liga ofreció "protección" a Sisi, garantizándole la cobertura de su contrato, según consta en conversaciones de whatsapp que mantuvo con el presidente del Valladolid. Según ha dicho Tebas, ofrecieron protección al contrato de Sisinio González puesto que existe "corporativismo" en los vestuarios y los jugadores no denuncian "por miedo a no ser contratados". La Liga se comprometió a pagarle el salario que podría tener durante las temporadas que le restaban de contrato en caso de que su confesión le pudiera afectar a nivel deportivo, algo que al final no fue necesario. Carlos Suárez, Enrique Pina y Sisinio Fernández estaban citados también este jueves para declarar como testigos, pero no han hecho avisando además con muy poco plazo. El tribunal ha decidido que declaren el lunes 10 de frebrero y en caso de no hacerlo "se procederá a su detención por un posible delito de obstrucción a la justicia", ha informado la presidenta del tribunal, Raquel Fernandino.

Con la confesión de Vizcay y la información que le facilitaron los presidentes de Valladolid y Granada, Javier Tebas llegó a la conclusión de que "Txuma Peralta era el encargado de negociar sobre el presunto amaño de partidos". Por ello le pusieron un detective privado, pero "un error nuestro o del detective hizo que se siguiera a Purroy -también exdirectivo de Osasuna- en lugar de a Peralta". Para investigar las posibles irregularidades en las cuentas del club, la Liga encargó una auditoria complementaria a Osasuna y su Fundación, a través del Consejo Superior de Deportes, "sólo de la salida de efectivo de los bancos". En este sentido, ha resaltado que "coinciden en el espacio temporal" las salidas de dinero con los partidos supuestamente arreglados y ha recalcado que, en su opinión, esta auditoría acredita los sucesos juzgados.