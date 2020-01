La derecha usa a las víctimas de ETA como arma política contra el acuerdo de presupuestos del PSN con EH Bildu

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra liderado por la socialista María Chivite y EH Bildu no ha sentado muy bien a la derecha, tanto en Navarra como a nivel estatal, que no ha tardado en criticar el acuerdo volviendo a hacer uso de las víctimas de ETA como arma para cargar contra el PSOE, como ya hizo en el pleno de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado el acuerdo a través de su cuenta de Twitter de "ofensa a las víctimas del terrorismo", apropiándose una vez más de ellas como arma política contra el PSOE, esta vez en Navarra por haber llegado a un preacuerdo con EH Bildu en los presupuestos, repietiendo lo que hizo contra Pedro Sánchez en su investidura. En aquella ocasión le llovieron las críticas de varios familiares de asesinados y de quienes padecieron directamente la violencia. Incluso la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, pidió a Pablo Casado que dejase de "utilizar" a las víctimas del terrorismo y de "arrogarse su representación" durante sus intervenciones en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular y presidenta del PP navarro, Ana Beltrán, ya acusó anoche al PSN y, en concreto a María Chivite, de "mentir" y negociar con EH Bildu los presupuestos de la Comunidad foral a cambio de "acercar a los presos etarras" a cárceles cercanas a Euskadi.

Tampoco ha tardado en criticar el acuerdo el portavoz de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), Javier Esparza, que ha acusado a María Chivite de "normalizar y blanquear a EH Bildu", que ha anunciado además que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos al considerarlos "continuistas" del cuatripartito. Y ha añadido que "estos Presupuestos los podían haber presentado Uxue Barkos -Geroa Bai- y Adolfo Araiz -EH Bildu- y a nadie nos hubiera extrañado".

Las críticas de Navarra Suma llegan después de no haber presentado ninguna propuesta para iniciar una negociación de presupuestos con los tres socios que componen el Gobierno foral, PSN, Geroa Bai y Podemos. En una primera toma de contacto el Ejecutivo emplazó a una reunión a las dos fuerzas de la oposición por separado (Navarra Suma y EH Bildu) y sólo la formación abertzale presentó propuestas.

Respaldo del Gobierno central

Sin embargo desde el Gobierno central se ha visto con buenos ojos el acuerdo alcanzado entre María Chivite y EH Bildu. La portavoz María Jesús Montero ha respaldado el acuerdo presupuestario y ha subrayado que para llegar a estos pactos "se trata de hablar de cifras" y no de otras "pretensiones" que pueda tener el partido independentista, y ha añadido que la relación entre fuerzas políticas legales, ha precisado, "no es nueva". Ha apuntado al respecto que el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, también alcanzó algún acuerdo con Bildu cuando era alcalde de Vitoria.

Desde el Ejecutivo foral se ha querido remarcar que en el acuerdo con la formación abertzale no se ha metido ninguna cuestión identitaria como la oficialidad de la ikurriña en los ayuntamientos de mayoría nacionalista, algo que había reivindicado EH Bildu en anteriores ocasiones. El vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez, ha señalado que las propuestas de EH Bildu son "estrictamente del ámbito social y económico". "Las partes han hecho un gran esfuerzo, han sido conscientes de cuales son las posiciones de cada uno, los límites de cada una de las partes", ha dicho, para destacar la "voluntad de acuerdo" y "no poner sobre la mesa cuestiones que difícilmente se pueden acordar". "No estamos hablando de cuestiones identitarias", ha aseverado.