Los estudiantes aprenderán "sin tapujos" todos los terrorismos y el papel clave de las fuerzas de seguridad

El Gobierno de España ha presentado este lunes en Pamplona siete unidades didácticas contra el terrorismo dirigidas a los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Se ofrecerán a las distintas comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en Educación, con el fin de deslegitimar la violencia desde las aulas. Pero Euskadi, que es la más afectada, confirma que seguirá adelante con su propio programa. El material incluye el terrorismo de ETA, el yihadismo, los GAL, así como la violencia policial, según han confirmado el propio Ejecutivo. “En estas unidades se habla de todo lo que pasó sin ningún tipo de tapujos”, ha señalado durante su presentación en la capital navarra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha precisado que también se va a poner en valor “sin ningún tipo de tapujos el extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la derrota de ETA". Las unidades, que han sido impulsadas por los ministerios del Interior y Educación y cuya impartición no es obligatoria, están ya disponibles y en abierto en la página del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, coordinador del trabajo junto a la Fundación Víctimas del Terrorismo y otras asociaciones y entidades que agrupan al colectivo.

En concreto, hasta tres unidades didácticas se incluyen en las asignaturas de Valores Éticos y Geografía e Historia para los alumnos de primero y cuarto de la ESO, y otras cuatro corresponden a Historia del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Historia y Psicología para primero y segundo de Bachillerato. La iniciativa ya ha dado sus primeros pasos como programa piloto en Madrid, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Navarra. De hecho, son las propias comunidades autónomas las que deberán impulsar su implantación. En el caso comunidad foral, según ha anunciado el consejero de Educación Carlos Gimeno, se le imprimirá un carácter obligatorio a partir del próximo curso para los alumnos de Secundaria en el nuevo curriculum educativo ahora en revisión tras la aprobación de la nueva ley de Educación Lomloe.

En Euskadi, que lleva delantera en la cuestión, el Gobierno vasco continuará adelante con su propio programa piloto 'Herenegun!' ('¡antes de ayer!', en euskara) y que cuenta la historia de ETA. Este ha sido retomado este curso en diez centros educativos públicos y privados después de la revisión al que fue sometido tras las críticas recibidas por asociaciones de víctimas y partidos no nacionalistas que entendían que no deslegitimaba la violencia. Después del pilotaje de su propia unidad didáctica y al tiempo que continúa contando con la presencia de víctimas educadoras en las aulas, fuentes del Gobierno vasco indican a este periódico que realizará una evaluación del mismo e incorporará contenidos didácticos al curriculum actualmente en revisión. Insisten, no obstante, que cada centro tendrá “la libertad -desde su autonomía- de decidir cómo lo quiere llevar al aula”.

La elaboración de las siete unidades didácticas presentadas este lunes ha sido coordinada por el historiador y divulgador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, Raúl López Romo, quien destaca el proyecto como el “más ambicioso y diverso” que se ha realizado hasta el momento para llevar el terrorismo a las aulas. El material incluye todos los terrorismos y también la violencia policial o los GAL aunque, asegura, no a todos se les otorga el mismo peso y a ETA se le da un mayor espacio. “El espacio que se concede a cada organización terrorista está en función del número de víctimas que han provocado. Esa es la manera de objetivar lo sucedido”, explica, para añadir que esa “perspectiva integradora” era una premisa clara desde la que partir en la elaboración de las unidades. “Otra cosa es tratar de equiparar todos esos terrorismos como si hubiesen tenido el mismo impacto, el mismo efecto en nuestra vida social y política. Los GAL también tienen que estar en su proporción, así como otro tipo de siglas que actuaron sobre todos los años de la transición, como el Batallón Vasco Español”, defiende.

Entre las actividades incluidas se encuentra analizar el testimonio de una víctima y contar con sus voces para impartir charlas en los centros educativos. Tal es el caso de Cristina Cuesta y otras víctimas de ETA integradas en Colectivo Víctimas del Terrorismo (Covite). También están representadas víctimas del 11-M, como Antonio Miguel Utrera, o de otros atentados yihadistas. “Nos planteamos que sean materiales que tengan una parte más clásica, de contenidos para conocer el desarrollo histórico y los hechos principales del terrorismo, tanto de las organizaciones terroristas como después la respuesta social. Y luego otra parte más dialógica, que son actividades que planteamos a los alumnos para que ellos investiguen por su cuenta o hagan un trabajo”, abunda. En la elaboración de este material se ha contado con autores expertos en la materia como Manuel Moyano, Luis Roca, Jesús Prieto Mendaza o Ricardo Arana.

Durante la presentación de los materiales en un acto en la sede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que estos "ayudan a los educadores a dar a conocer a las nuevas generaciones los orígenes del terrorismo, su evolución y el horror que siembran”, así como a “transmitir los valores de libertad, paz y democracia”. Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite ha defendido este abordaje del terrorismo en las aulas como “un paso más en la profundización de los valores cívicos y una manera más de contribuir a la memoria”. En este sentido, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha subrayado la importancia del sistema educativo para “contribuir a que la intolerancia y el fanatismo no aniden en el alma de nuestros jóvenes”.