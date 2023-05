Feijóo a UPN: “Que nadie pida el voto de los constitucionalistas para pastelear con EH Bildu, Sánchez y Chivite”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñz Feijóo, ha aprovechado su breve estancia en Pamplona este domingo para lanzar un nuevo ataque a UPN, partido al que acusan de romper la unidad de la derecha en Navarra al decidir presentarse a las elecciones por separado dando por finiquitada la coalición Navarra Suma. En un acto de campaña con los candidatos del PP al Gobierno foral, Javier García, y a la Alcaldía de Pamplona, Carlos García Adanero, Feijóo ha pedido “que nadie pida el voto en nombre de los constitucionalistas para pastelear con [EH]Bildu, Sánchez y Chivite”.

Otegi: “Feijóos, Adaneros, Sayas o Ayusos, no gobernaréis si está en manos de EH Bildu"

Más

La relación entre UPN y PP, socios históricos en Navarra, comenzó a romperse en la votación de la reforma laboral en la que los diputados tránsfugas ahora integrados en el Partido Popular, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votaron en contra contraviniendo la decisión de abstenerse que había acordado la dirección del partido. Desde UPN tienen bastante claro que el PP participó en la maniobra secreta que estuvo a punto de liquidar la reforma laboral del Gobierno. Aquella votación terminó con la ruptura de Navarra Suma, en la que también estaba integrada Ciudadanos, y desde entonces ambas formaciones no han parado de cruzarse reproches.

Este domingo, en el acto de campaña del PP de Navarra, sus líderes han asegurado ser “la única alternativa que no va a pactar con los socialistas”. Si queremos una alternativa real a Chivite y desalojarla del Palacio de Navarra, sólo hay una opción y es el Partido Popular. La garantía de un cambio de Gobierno es el Partido Popular“, ha afirmado Javier García.

“Me preocuparía si yo fuera el presidente del Gobierno de España que Otegi dijera que está encantado”

En la misma línea, Feijóo ha señalado que “nunca” va a “consentir que la gobernabilidad de nuestro país dependa de quien quiere acabar con Navarra” y ha recordado que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, manifestó recientemente que haría lo posible para que los candidatos de la derecha no gobiernen. “Estoy muy orgulloso de que sólo nos lo diga a nosotros. ¿Por qué no se lo dice al Partido Socialista? ¿Por qué no se lo dice al señor Sánchez? La respuesta la sabemos todos. Si Sánchez está cómodo con mantener los pactos con [EH] Bildu, allá él, si Chivite está cómoda con pactar con [EH] Bildu, allá ella, pero que nadie pida el voto en nombre de los constitucionalistas para pastelear con [EH] Bildu, Sánchez y Chivite”, ha dicho.

“Me preocuparía si yo fuera el presidente del Gobierno de España que Otegi dijera que está encantado y que menudo chollo con este presidente, y que vamos a intentar que dure muchos años”. “Si Sánchez es bueno para los intereses de Otegi hay que echar a Sánchez de la Moncloa”, ha apostillado el candidato del PP en Pamplona, el tránsfuga Carlos García Adanero.

El candidato a la presidencia de la comunidad foral Javier García, por su parte ha asegurado que el PP “nunca jamás ni llegará a acuerdos con EH Bildu ni gobernará con ellos”. “Hay que decirle a Chivite que ella sabrá cómo quiere ser recordada, pero el PP quiere ser recordado como quien defienda la identidad de Navarra y defienda a esta Comunidad dentro del marco que es España”.