Javier Esparza, candidato de UPN: “A Pedro Sánchez no le va bien un gobierno del PSN con EH Bildu”

Tras una legislatura convulsa, Javier Esparza (Pamplona, 1970) intentará por tercera vez hacerse con la presidencia de Navarra. Lo hará bajo las siglas de UPN y no de Navarra Suma, coalición de los regionalistas con PP y Ciudadanos que saltó por los aires tras la reforma laboral en la que los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero votaron en contra contraviniendo la orden de abstenerse acordada por la ejecutiva. Esparza les acusa, a ellos y al PP de “traicionar” y “engañar a todos los españoles” y critica que Adanero se presente a la Alcaldía de Pamplona con el PP “para hacer daño a UPN”. Se muestra confiado en que ganará las elecciones forales del 28 de mayo y en que podrá conformar un gobierno en solitario con el que buscará acuerdos con el resto de partidos, salvo EH Bildu.

Al mismo tiempo asegura que si dan los números, el PSN reeditará el actual gobierno de coalición con el apoyo de la coalición abertzale, aunque confía en que desde Ferraz se paralice la maniobra al igual que sucedió en 2007 en el conocido como 'agostazo' porque señala que “no le va bien” a Pedro Sánchez de cara a las generales.

Las encuestas dicen que la ruptura de Navarra Suma puede facilitar la reedición del actual gobierno de Navarra. ¿Fue un error?

Las encuestas siempre dicen que vamos a sacar menos votos de los que finalmente sacamos. Quien rompe Navarra suma es el Partido Popular. Lo hace el día 16 de agosto en una entrevista del señor Tellado en el diario ABC, en el que se le pregunta expresamente [lee una copia impresa de la entrevista]: “Pero la unión del centro derecha ya es Navarra Suma”. Y el responde: “No, unir el centro derecha es hacerlo alrededor de las siglas del PP y construir un gran proyecto político”. Y le preguntan de nuevo: “¿Navarra Suma ha muerto?” Y él dice: “El PP lo único que se plantea es presentarse bajo sus siglas, con un proyecto perfectamente identificable”. Es decir, quien rompe Navarra suma es el Partido Popular, lo hace a través de un medio de comunicación sin previo aviso. Por tanto, ellos deberán responder a esa a esa pregunta.

¿Antes de esas declaraciones de Tellado en verano su idea era dar continuidad a Navarra Suma?

Yo había quedado con el señor Feijóo en hablar en el mes de septiembre para hacer un análisis del contexto político que tenemos en Navarra con datos objetivos y tomar una tomar una decisión. Ellos están defendiendo su sigla.

¿Cuándo comenzaron las tensiones entre socios? ¿Con la votación de la reforma laboral?

Es verdad que el Partido Popular nos traiciona y engaña a todos los españoles y con Adanero y con Sayas diseñan una estrategia para traicionar a un partido que en ese momento era socio. Pero es verdad que la que toma esa decisión era otra dirección del PP. Yo con el señor Feijóo no tenía ningún inconveniente.

Ha repetido en varias ocasiones que aspira a gobernar en solitario tras las elecciones. ¿Cómo lo hará?

Somos el principal partido de Navarra, el más fuerte y la única alternativa real a este Gobierno. El candidato del PP aquí no se presenta para presidir Navarra, todos sabemos lo que es el Partido Popular en Navarra. Por tanto, la alternativa somos nosotros. Lo que nosotros aspiramos es a tener el apoyo de todas las personas que en el año 2019 querían que Javier Esparza presidiera Navarra y sumar a votantes socialistas que se sienten engañados con el pacto del Partido Socialista con [EH] Bildu, que no lo comparten. En el año 2019 engañaron a sus propios votantes. El Partido Socialista dijo que no iba a pactar con [EH] Bildu y María Chivite terminó siendo presidenta gracias a [EH] Bildu y pactando toda la legislatura con [EH] Bildu. Es más, en 2021yo le ofrecí mantenerla de presidente hasta el año 2023, darle estabilidad si rompía su pacto con [EH] Bildu y no quiso.

Nosotros aspiramos a tener un resultado lo suficientemente importante para gobernar con mayoría, y si no, gobernar en minoría y llegar a acuerdos con unos y con otros. Nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, con el PP, con Geroa Bai…es decir, podemos hablar con otras formaciones políticas pensando en lo mejor para Navarra a excepción, eso sí, de EH Bildu, con el que no vamos a ningún lado. Es un partido político que incluye terroristas en sus listas, para nosotros queda absolutamente inhabilitado. Ya lo estaba hace cuatro años y para nuestro juicio no ha habido ningún avance en ese sentido.

¿Cree que el PSN pactaría con ustedes teniendo la posibilidad de reeditar un Gobierno con sus socios de esta legislatura?

El PSN quiere un acuerdo con [EH] Bildu. Votar al PSN es votar un pacto con [EH] Bildu, que incluye terroristas en sus listas. Esto es lo que hay, yo no veo ningún otro escenario. Yo creo que el camino y ellos lo tienen claro, otra cosa es que les dejen tomar ese camino, hay unas elecciones generales que yo también creo que van a tener su incidencia. Luego también está el equilibrio de las fuerzas, que va a variar. El Partido Socialista de Navarra va a sacar menos votos de los que tiene hoy, Geroa Bai va a sacar menos votos de los que tiene hoy, y [EH] Bildu va a sacar más votos de los que tiene hoy. Ese equilibrio que existe hoy se va a romper, va a ser otro. Y creo que también eso es algo relevante.

El PP, con Sayas y Adanero, traicionó a UPN y engañó a todos los españoles

¿Cree que la decisión se tomará en Pamplona o en Ferraz?

La decisión siempre la toma Ferraz. En el año 2019 quién permite un gobierno con [EH] Bildu en Navarra es Pedro Sánchez y en 2011, quien no permite al PSOE un acuerdo con Nafarroa Bai es Ferraz. Es decir, son partidos que son sucursales, el Partido Socialista de Navarra es una franquicia del PSOE. El PSOE es el que va a decidir.

¿Y confía en que Ferraz paralice un gobierno del PSN que dependiese del apoyo de EH Bildu?

Bueno, yo lo que digo es que hay unas elecciones generales en diciembre. Pedro Sánchez aspira a gobernar España y no le va bien un gobierno de los socialistas con [EH] Bildu en Navarra. Eso es algo que cualquier asesor de Pedro Sánchez lo sabe. Hay muchos socialistas que se alejan del PSOE por los acuerdos con una formación política como [EH] Bildu que incluye a terroristas en las listas electorales. Es que es que incluir terroristas en las listas electorales es lanzar el mensaje de que te sientes orgulloso de esas personas, de lo que hicieron.

¿Propondrá a Ferraz un acuerdo de gobierno UPN-PSN?

Nosotros aspiramos a gobernar en solitario en Navarra. Ese es nuestro objetivo, tener una mayoría lo suficientemente importante para gobernar en solitario y desde ese gobierno, que será moderado, sensato y decente, utilizando las palabras del señor Sánchez, ser capaces de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, que lo hemos hecho siempre.

¿Le pedirá al PP que le vote para formar ese gobierno?

El PP sabrá lo que tiene que hacer. Yo no estoy buscando un acuerdo con el Partido Popular, estoy buscando una mayoría suficiente para gobernar. Pero el PP en el año 2011 votó en contra de la investidura de Yolanda Barcina, por hacer un poco de memoria.

¿Y a Vox?

Vox no está en el Parlamento, yo espero que no entre. En cualquiera de los casos con Vox no hay acuerdos porque plantea que Navarra sea una diputación, ataca al régimen foral en lo esencial.

¿La gobernabilidad de Navarra dependerá de lo que pase en el Ayuntamiento de Pamplona?

No tengo ninguna duda de que EH Bildu le va a reclamar al PSN la Alcaldía de Pamplona, ya lo está reclamando. Votar al Partido Socialista en Pamplona es votar para hacer alcalde a Asiron. Eso es lo que yo creo que se va a buscar. Elma Saiz no se presenta a la Alcaldía por mucho que ella lo diga, la realidad es que o es alcaldesa Cristina Ibarrola o lo es Joseba Asiron.

En 2019 el PSN permitió que gobernara la lista más votada y, por tanto, que Enrique Maya fuese investido alcalde.

Es cierto que en 2019 permitieron la alcaldía de Enrique Maya, pero no menos cierto que después han estado cuatro años gobernando con [EH] Bildu, blanqueándolo y normalizándolo. Este Partido Socialista no tiene ningún pudor en pactar con [EH] Bildu y, por lo tanto, a partir de ahí todo es posible, incluido que le den la Alcaldía de Pamplona, como ya se lo está exigiendo [EH] Bildu en declaraciones públicas.

¿Está en riesgo la posición de primacía de UPN en Navarra con la campaña paralizada y agresiva que está haciendo el Partido Popular?

No, UPN va a ganar de una forma muy holgada las elecciones en Navarra, va a volver a ser la primera fuerza. El Partido Popular va a tener una representación del tipo que la ha tenido, en el año 2015 se presentaron solos y tuvieron dos parlamentarios de 50 y antes, en el año 2011 con mayoría absoluta de Mariano Rajoy tuvieron cuatro parlamentarios de 50. Esto es lo que representa el Partido Popular en Navarra.

EH Bildu le va a reclamar al PSN la Alcaldía de Pamplona

¿Qué siente cuando ve a Carlos García Adanero como rival de UPN en Pamplona?

Carlos García Adanero dijo el otro día por la mañana que ningún acuerdo con el sanchismo y a mediodía el PP dijo que estaría dispuesto a dar los votos a María Chivite para que fuera presidenta si rompe los acuerdos con [EH] Bildu. Es la incoherencia absoluta. Son personas que nos engañaron absolutamente a todos y creo que los ciudadanos también son conscientes de esto, no son de fiar.

¿Preferiría ver gobernar a Asiron antes que a Adanero?

Evidentemente no, pero no se va a dar el caso. El PP en Pamplona puede tener uno o dos concejales como mucho de 27. Adanero no se presenta a la Alcaldía de Pamplona, se presenta para hacer daño a UPN y quitar todo el voto que pueda a UPN. ¿Y qué es lo que pasa? Que si debilitas al partido que tiene la Alcaldía das opciones a quien no la tiene, a [EH] Bildu. Dispersar el voto es favorecer a Pedro Sánchez, a María Chivite, a Asiron y a Otegi.

¿Teme que esa división pueda poner en peligro otras alcaldías además de Pamplona, como por ejemplo la de Tudela?

No, para nada. Vamos a ganar bien y vamos a mantener las alcaldías. No tengo ninguna duda.

En su programa electoral defienden la conexión de alta velocidad con Euskadi a través Ezkio/Itsaso. ¿Por qué?

Primero porque es la que menos impacto medioambiental tiene. Segundo, es la que mantendría a Navarra en el corredor principal de la conexión desde el Mediterráneo, Zaragoza, y la salida a Europa, que es algo fundamental. Tercero, puede haber una aglomeración de trenes si se hace por Vitoria que nos puede generar problemas. Es la posición que defendía el PSN, que defiende Geroa Bai y que defendemos nosotros.

Hacer unos meses en el Parlamento de Navarra técnicos alertaron de los riesgos hidrogeológicos que puede tener perforar la sierra de Aralar.

No me parece mal que se analice por si acaso, pero otros técnicos nos dicen que no hay ningún riesgo. Yo tengo la sensación de que el Gobierno España lo que quiere es gastar en otro sitio esos mil millones de euros y no aquí. Es una obra para toda la vida y cómo se haga va a marcar el futuro y la competitividad de esta tierra. Y no puede ser que estemos en que Navarra se convierta en un corredor de segunda. En cualquiera de los casos ahora mismo el debate lo planteo en otros ámbitos. En primer lugar, UPN, PSN, Geroa Bai y PP debemos llegar a un acuerdo sobre cómo queremos que se haga el tren de alta velocidad. Después, llegar a un acuerdo con Aragón y con Euskadi para defender y exigir al Gobierno de España que se invierta en este corredor, porque se ha hecho el 5% en Navarra de lo que se tenía que hacer. Y, por último, firmar un convenio con el Gobierno de España para poder adjudicar las obras desde aquí, de la misma forma que tiene el País Vasco.

Por ahora ni el PP ni el PSOE han querido de verdad invertir en Navarra. Nosotros somos el único partido que toma las decisiones en Navarra. El PP tiene que preguntar a Madrid, el PSOE tiene que preguntar a Madrid, Podemos tiene que preguntar a Madrid, Vox también, Ciudadanos también y Geroa Bai y [EH] Bildu preguntan en Bilbao. Nosotros no le preguntamos a nadie, nosotros tomamos las decisiones en Navarra, y eso es muy importante porque los intereses que hay en Madrid a veces no coinciden con los de Navarra. La alta velocidad no ha llegado todavía a Navarra porque ningún gobierno de España ha querido de verdad que llegue. En España se han hecho desde el año 1998 casi 4.000 kilómetros de alta velocidad, y en lo que corresponde al corredor navarro no se ha hecho ni el 5% porque no han querido. Han preferido invertir en otras zonas que estás más pobladas, con más diputados, y que tratan mejor para intentar mantener el gobierno de España, que es su objetivo. ¿El PP de Navarra ha protestado alguna vez? Nunca. ¿El PSOE que ahora gobierna en Navarra se ha quejado? No. Se callan y ya está porque son franquicias, porque a sus mayores no les van a rechistar. Y quien pierde es Navarra. Tener un partido que defienda y exija compromiso al Gobierno de España con esta tierra es fundamental, y que no esté atado a ningún otro interés. Eso es lo que representa UPN.

Adanero no se presenta a la Alcaldía de Pamplona, se presenta para hacer daño a UPN y quitar todo el voto que pueda a UPN

¿El euskera debería ser oficial en toda Navarra?

No, el euskera no se debe imponer en Navarra a nadie. El euskera debe responder a la realidad sociolingüística de esta tierra, que es muy diversa. Hay una zona vascófona, donde efectivamente sí que se habla euskera; hay una zona mixta, donde se habla poquito; y hay una zona no vascófona, donde no se habla euskera. Por lo tanto, se tiene que responder a eso.

La zonificación responde a una realidad, es que Navarra es así. No es que no es uniforme en el ámbito lingüístico o sociolingüístico. Somos lo que somos y además a mucha honra. Por lo tanto, yo creo que hay que respetar la realidad lingüística de cada de cada parte de Navarra y no imponer absolutamente nada.

¿Se cree usted la afirmación de que se ha expulsado a la Guardia Civil de Navarra?

A la Guardia Civil de Tráfico sí se le va a quitar de Navarra. Nosotros hemos defendido el traspaso de la competencia, pero creíamos que se podía prestar ese servicio como se está haciendo hasta ahora entre la Guardia Civil y la Policía Foral. Pero lo que más nos ha dolido es sea [EH] Bildu el que termine poniendo fecha de caducidad a la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, y creo que eso es algo que el PSOE se podría haber ahorrado, la verdad. Y luego está lo de negociar el traspaso de competencias entre partidos políticos en una especie de cambalache en el que yo te traslado una competencia si tú me apruebas los presupuestos, no me parece de verdad. Los acuerdos deberían haber sido entre gobiernos, no entre formaciones políticas.