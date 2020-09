María Chivite insiste en que la situación de Navarra "no es comparable a la de Madrid" si se tienen en cuenta más indicadores que el de la incidencia acumulada

La presidenta de Navarra María Chivite ha vuelto a insistir en que la situación epidemiológica de Navarra "no es comparable a la de Madrid", después de que en los últimos días se haya puesto el foco en la Comunidad foral por ser la comunidad con mayor incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Chivite, usando el argumento que esgrimen muchos expertos de que la incidencia acumulada no es el único factor que se puede tener en cuenta a la hora de valorar la situación de la COVID-19 en una comunidad autónoma, señala que en otros indicadores la situación de Navarra no es comparable a la de Madrid, como por ejemplo en la tasa de positividad o en el nivel de ocupación hospitalaria.

"Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar", ha afirmado la presidenta de Navarra en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno empresarial.

Si se va a los datos, se puede comprobar que la Comunidad foral realiza más del doble de pruebas PCR diarias que la media nacional y que en tasa de positividad, Navarra no se encuentra entre las regiones más afectadas del país. En la Comunidad foral se están haciendo de media unas 3.000 PCR al día, con un porcentaje de positividad en torno al 10% de las pruebas, cifra muy inferior al 20% que tiene la Comunidad de Madrid. La situación de Navarra también es mejor comparada con Madrid y otras comunidades en el índice de ocupación de camas hospitalarias, tanto en planta como en UCI. Actualmente en Navarra están ocupadas un 10,5% de las camas en planta, por el 26% de Madrid o el 14,5% de Castilla La Mancha; respecto a camas ocupadas en UCI, el nivel de ocupación en la Comunidad foral es del 24,6%, lejos del 41,2% de la Comunidad de Madrid o del 33% de Aragón.

La presidenta María Chivite además, se ha mostrado optimista de cara a que a partir de esta semana los casos empiecen a disminuir, atribuyendo el gran incremento de positivos registrado en los últimos días a la celebración de las 'no fiestas' en algunos municipios de la Comunidad en las últimas semanas.

Unas 'no fiestas' que ya han obligado al Gobierno de Navarra a tomar medidas importantes como el confinamiento de tres localidades. Son Peralta, Falces y Funes, que en los últimos días, coincidiendo con que han pasado dos semanas desde sus fiestas patronales, han registrado una tasa de incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes. De hecho, la presidenta ha señalado que, "seguramente" se prolongará el confinamiento de Peralta, que ya lleva una semana con los accesos cerrados salvo desplazamientos imprescindibles, "aunque vamos viendo una tendencia a la baja". "Los tres municipios pertenecen a la misma zona básica y estamos viendo que hay una clara incidencia. A ver si conseguimos darle la vuelta, controlar esos brotes y que la curva sea descendente o no ascendente", ha apuntado.

Chivite, que ha descartado un confinamiento general para toda Navarra, sí ha señalado que desde el Departamento de Salud se está "monitorizando por municipios y zonas básicas, haciendo seguimiento y tomando decisiones en función de cómo vaya la evolución de la pandemia". Así, no ha descartado que se vayan a confinar otros municipios con una incidencia elevada de coronavirus. "Hay otras poblaciones en estos momentos que nos preocupan y vamos a ver cómo evolucionan a lo largo de la semana, y en cuanto veamos que hay problemas de excesivo crecimiento, se tomaran las decisiones, siempre contando con la colaboración de los ayuntamientos", ha asegurado.