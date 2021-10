Navarra recupera la normalidad con el fin de las restricciones: "La barra es la salsa del bar"

Una pantalla gigante colocada en el interior de una céntrica sala de fiesta del centro de Pamplona dio la bienvenida este viernes a "la nueva normalidad" en Navarra con una cuenta atrás al filo de la medianoche como si de Nochevieja se tratase. Miles de navarros y navarras celebraron el fin de las restricciones 19 meses después del comienzo de la pandemia, que supone para muchos negocios de ocio y hostelería su vuelta a la "rutina", aunque con matices, ya que el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio en los espacios interiores. Pocas horas después, ya entrada la mañana, los bares y cafeterías de la comunidad foral pudieron servir sus primeros desayunos en la barra.

"Ya echaba de menos el poder tomarme el café en la barra leyendo el periódico", cuenta un cliente del bar Chez Belagua. "No es lo mismo que tomártelo en una mesa, la barra es la salsa de un bar", añade otro cliente tras dar el último sorbo al café. Otros, sin embargo, aseguran que ya se habían acostumbrado a no utilizar la barra. "Se me ha hecho muy raro, ahora echo en falta la mesa, pero me volveré a acostumbrar".

También han celebrado la vuelta a la normalidad los hosteleros, sobre todo los del Casco Viejo de Pamplona, donde para muchos bares la barra es esencial por el pequeño tamaño de los locales. "Llevábamos tiempo esperándolo, necesitamos la barra para sobrevivir", asegura Gloria, del bar La Granja. "Vamos a tener que cambiar de hábitos tras muchos meses, ya no vamos a tener que salir tanto a las mesas, volveremos a atender desde la barra...se hace hasta extraño", relata Juan Carlos, dueño del Chez Belagua. Eso sí, por el momento todos apuntan a que no se ha notado un aumento en la clientela con respecto a días anteriores.

"Ayer [refiriéndose al jueves] por la noche atendimos a bastante gente, pero tampoco mucha más que otros jueves de septiembre, lo único que al ya poder usar la barra había más gente en el interior", indica Gloria.

Luis, del Mesón de la tortilla apunta a que serán necesarios varios días para volver a ver las imágenes previas a la pandemia y señala que ha observado como la mayoría de su clientela prefiere seguir consumiendo en mesa e incluso en la terraza. "Va a haber que esperar para que la gente recupere la confianza de estar consumiendo en la barra y que se formen dos filas", añade.

Luis y muchos otros hosteleros destacan que con el fin de las restricciones se liberan de la parte de "controlador" que tenían que hacer antes para asegurarse de que la gente cumplía las medidas de aforo y distancia. "Ahora solo vamos a tener que estar pendientes de que la gente lleve la mascarilla aquí dentro, lo que es un alivio para nosotros.

Todos ellos coinciden en la importancia de que la gente sea responsable para que se mantenga la situación actual y no sea necesario volver a aplicar restricciones. "No podemos volver a cerrar, esta vez tiene que ser la definitiva, estoy segura de que la gente responderá bien", indica Gloria. "Hemos sido los más perjudicados por las restricciones y ahora los pocos contagios que hay no se producen en los bares y restaurante, somos espacios seguros donde se cumplen las medidas", garantiza Luis.

"Más tranquilidad en la calle y más gente en los locales"

La primera noche sin restricciones desde el comienzo de la pandemia también ha sido diferente para la Policía Municipal de Pamplona, que según ha informado ha sido "más tranquila" en la calle con "más gente en los locales". "Había gente repartida en los distintos locales y ha sido una noche muy tranquila", apunta Jesús Bariain, portavoz de la Policía.

En concreto ha habido 124 intervenciones policiales, de las que 7 han sido por ruidos o molestias y 2 por peleas en las que han resultado heridas 3 personas.

124 intervenciones realizadas durante las últimas 24 horas

7 por ruidos o molestias

2 peleas con 3 heridos leves



Más tranquilidad en la calle con la entrada de la nueva normativa y más gente en los locales.



No bajemos la guardia con respecto al COVID-19#nodemosunpasoatrás pic.twitter.com/6ZJ6Zk15gC — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) 1 de octubre de 2021