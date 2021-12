Pamplona se queda sin Olentzero: "Sentimos terriblemente que se suspenda por segundo año consecutivo"

Aunque el Gobierno de Navarra no ha prohibido por orden foral la celebración de desfiles y cabalgatas estas fiestas navideñas, la Asociación de Amigos de Olentzero ha decidido suspender la kalejira prevista para la tarde del 24 de diciembre, apenas tres días antes de su celebración. La organización lo ha comunicado este martes en rueda de prensa, tras haber mantenido una reunión interna este lunes a última hora para analizar la evolución de la pandemia y el incremento de casos de COVID-19, que deja la incidencia más alta de España en los menores navarros de 11 años con 2.400 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Esta situación ha generado una división entre los organizadores, habiendo quienes han rechazado seguir adelante con el evento en el formato previsto. Finalmente, y tal y como ya avanzó a este periódico el presidente de la organización, Xabier Martínez de Álava, la entidad ha decidido suspender el desfile por "prudencia".

De Álava ha apuntado a la imposibilidad de celebrar el evento de manera estática de no llevarlo a cabo como había sido organizado meses atrás, con un recorrido de más de 3 kilómetros por la capital navarra. La razón, ha señalado, es que carecen de tiempo suficiente para adaptarse a este formato. Esta era precisamente la recomendación emitida por el Gobierno foral en una orden publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el pasado viernes, en la que se indicaba que tales eventos, incluidas las cabalgatas de Reyes Magos, debían celebrarse “preferentemente de manera estática”, en exteriores o en espacios interiores ventilados y con control de accesos, como polideportivos o frontones.

El presidente de la Asociación de Amigos del Olentzero ha manifestado su disconformidad con las recomendaciones emitidas y ha exigido una mayor “claridad” por parte del Ejecutivo a la hora de adoptar medidas. “El miedo que tenemos es que se eche la culpa al Olentzero de un futuro brote de contagios, eso me desagrada mucho”, indicó a este periódico. En este sentido, de Álava ha reconocido como “imposible” poder garantizar las distancias de seguridad en los puntos donde se produce mayor aglomeración de personas, como son la Plaza del Castillo, Chapitela, Plaza del Ayuntamiento o la calle Estafeta, y que el mismo problema existiría en el caso de realizarse en un formato estático. "Estamos seguros de que durante las fiestas de Navidad va a haber un brote importante de contagios y no queremos contribuir a ello", ha señalado, para lamentar "terriblemente que por segundo año consecutivo se suspenda Olentzero". "Todos somos voluntarios y a nadie podemos exigir heroicidades", ha dicho.

Por su parte, desde la organización de la cabalgata de Reyes Magos de Pamplona, su presidenta Mamen Sábada no descarta nada y asegura a este diario que se reunirán a la espera de conocer posibles medidas por parte de los Gobiernos central y foral para contener la transmisión del Sars-Cov-2. A este respecto, el alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, ha abogado precisamente por esperar a la celebración este miércoles de la Conferencia de Presidentes y las medidas que de ella se deriven. Ha pedido mayor concreción en la cuestión al señalar que "no vale con recomendar" y ha considerado que, de no existir una prohibición expresa, la cabalgata de Reyes se puede celebrar.