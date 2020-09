María Chivite pide responsabilidad a la ciudadanía porque "los datos no son buenos"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado, tras la vuelta a las aulas en la Comunidad foral, que "todos los coles están perfectamente preparados, tienen el plan de contingencia, con todo el escenario perfectamente organizado y preparado". Chivite, que ha indicado que este lunes ella llevó a sus hijos al colegio, ha señalado que el inicio del curso se está desarrollando con "normalidad de la nueva normalidad".

Ha manifestado que "el riesgo cero no existe" y "tenemos que convivir con el virus". "Pero tenemos que seguir con una vida medianamente normalizada", ha dicho, para añadir que "era importante que los niños y niñas volvieran de manera presencial al colegio, es un derecho esencial de los niños y las niñas". "Hemos trabajado para generar un entorno seguro", ha agregado.

Sobre las cifras de casos de coronavirus en Navarra, María Chivite ha afirmado que "los datos no son buenos" y "la ciudadanía tiene que ser consciente de que estamos en un momento complicado, que tenemos que conseguir aplanar la curva de crecimiento". "Es verdad que aún no estamos sufriendo una gran presión asistencial pero continuamos con un goteo de ingresos hospitalarios y de cara al otoño es preocupante tener ese número de casos", ha expuesto.

La jefa del Ejecutivo ha apelado a la "responsabilidad individual" y al "cumplimiento de las medidas de distancia, de higiene y al comportamiento social de disminuir el nivel de contactos a nivel familiar y social". Y ha manifestado que "no descartamos tomar otras medidas, como hemos podido hacer en Leitza, donde agradecemos cómo se ha comportado la ciudadanía acudiendo masivamente a hacer PCR". Tras insistir en la "responsabilidad individual", no ha descartado que en "un momento concreto tengamos que tomar otro tipo de decisiones, que no serían lo deseable".