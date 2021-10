La positividad cae a mínimos históricos en Navarra, que vuelve a registrar la cifra de contagios más baja en 14 meses

Por segunda jornada consecutiva la positividad se mantiene en Navarra por debajo del 1%, y además, este martes alcanza mínimos históricos que no se registraban desde hace más de un año cuando en varios días no se detectó ningún contagio de coronavirus. La curva de contagios y la incidencia acumulada siguen en clara tendencia descendente en la comunidad foral una vez se ha dado por finalizada la circulación epidemiológica de la COVID-19 y se han eliminado todas las restricciones salvo aquellas generales para toda España, como el uso obligatorio de mascarillas en interiores (y en la vía pública si no hay distancias) o las respectivas a aforos en grandes superficies en espacios cerrados.

El alcalde de Pamplona anuncia unos Sanfermines "por todo lo alto" en 2022

Saber más

El Servicio Navarro de Salud (Osasnubidea) ha notificado 8 nuevos contagios, el número más bajo desde principios de julio del 2020, tras haber realizado 1.945 pruebas diagnósticas. De esta forma la positividad cae hasta el 0,4%, muy lejos del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras, la incidencia acumulada se mantiene por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, el umbral considerado como asumible.

Este martes no se han registrado nuevas muertes por COVID-19, ni tampoco se han notificado decesos de días previos, por lo que el número total de fallecimientos relacionados con esta enfermedad se mantiene en las 1.243 personas.

En la red hospitalaria se mantiene el nivel bajo de ocupación por pacientes con COVID-19, si bien en el último día se ha producido un nuevo ingreso de un paciente con síntomas graves de esta enfermedad, aunque no ha necesitado cuidados intensivos. Tras el balance de ingresos y altas, en el Complejo Hospitalario de Navarra permanecen ingresadas 29 personas (una más que en el día anterior), de las que 6 están en estado crítico en la UCI (las mismas que el lunes).

El Servicio Navarro de Salud, mientras, continúa con el proceso de vacunación y en la última jornada administró 744 nuevas dosis que elevan el número total de vacunas contra la COVID-19 a 986.531. Así 517.933 personas cuentan ya con la pauta completa de vacunación en Navarra.