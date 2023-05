El PSN traduce su publicidad electoral al árabe, alemán y cinco idiomas más en la Ribera, pero no incluye el euskera

Que en la Ribera navarra casi no se habla euskera es un hecho. Los datos de la VII Encuesta Sociolingüística de 2021, la última realizada y que mide el porcentaje de personas que conocen y se desenvuelven correctamente en el idioma, determina que en la zona no euskalduna de Navarra, donde se encuentra la Ribera, solo un 1,6% es euskaldun, mientras que un 7,5% sabe algo del idioma, aunque no lo controla como para denominarse bilingüe. Sin embargo, la cifra de euskaldunes en Navarra ha aumentado hasta llegar a ser el 24,7% de la población, es decir, a día de hoy, uno de cada cuatro navarros sabe euskera, el doble que hace 30 años.

A pesar de ello, muchos ciudadanos de la Ribera se han sorprendido al comprobar que en algunos carteles del PSN para las elecciones del 28 de mayo no hay ni rastro del euskera. En concreto, los mensajes del Partido Socialista han sido traducidos del castellano al árabe, alemán, francés, rumano, inglés y hasta en alfabeto cirílico, según adelanta el medio Argia, pero no al euskera, a pesar de ser una de las lenguas oficiales del país y que, aunque de forma minoritaria, también es utilizada en esa zona.

Desde el Observatorio de Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia), explican a este periódico que se trata de “una práctica habitual no solo en carteles de campañas electorales”, sino también en los carteles del 8 de marzo o del 25 de noviembre. “Desde que nació el observatorio llevamos recibiendo quejas de este tipo. Recuerdo que en Alesbes (Villafranca) nos informaron de que, a pesar de que el movimiento feminista creó un cartel del 8M en castellano y euskera, desde el ayuntamiento presentaron un nuevo cartel, pero eliminando el euskera. Otro caso ocurrió en Tudela, donde crearon un cartel contra la violencia de género en castellano, inglés y árabe, pero no en euskera. Es una práctica generalizada que utilizan algunos partidos políticos antes, pero también después de estar al frente de los Ayuntamientos”, detalla Agurne Gaubeka, directora del Observatorio.

Según señala, en aquel momento el Ayuntamiento de Tudela respondió a las críticas alegando que el euskera “no era el idioma de las personas a las que iba dirigido el cartel”. “El euskera también es el idioma de Navarra, está reconocido por el Gobierno de Navarra, otra cuestión es que en algunos lugares no se utilice tanto”, argumenta Gaubeka. Más allá de las zonas de Navarra en las que no se habla euskera, en los considerados vascoparlantes también se denuncian situaciones de este tipo. “Muchos ciudadanos de zonas en las que se habla euskera han criticado que han recibido propaganda electoral de algunos partidos políticos solo en castellano. Ha ocurrido en pueblos de Sakana (La Barranca), pero también en Pamplona. Otros partidos lo que hacen es meter una única frase en euskera, pero todo lo demás en castellano”, indica.

Con respecto al caso concreto de la Ribera, Gaubeka apunta que “las personas provenientes de Alemania, Rumanía o las que hablen los idiomas que se traducen en ese cartel, en su mayoría también saben castellano, pero no han utilizado el castellano solo, lo han traducido a otros idiomas, por lo tanto, en este caso se trata de una fijación ya sea de particulares o de partidos políticos para dejar de lado a los euskaldunes. Se reconocen otros idiomas, pero el euskera no se quiere reconocer”, concluye, mientras que desde el PSN justifican la decisión de que los carteles estén en castellano y otros idiomas argumentando que se trata de publicidad para “atraer el voto extranjero”.