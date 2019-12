El alumnado navarro es el mejor en matemáticas en el informe PISA, pero con peores resultados que en 2015

Los resultados del informe PISA 2018 (que miden las competencias de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora), que se han dado a conocer este martes siguen situando a Navarra entre las comunidades con mejores resultados en España, siendo la primera en matemáticas y la sexta en ciencias, si bien los resultados son algo peores que en el mismo informe de la anterior edición, en el año 2015. El informe de este año no recoge en España los resultados de la tercera prueba a la que se somete al alumnado, el examen de lectura, en el que la OCDE detectó resultados “inverosímiles”. Por ello la organización decidió retrasar la publicación de los resultados de dicha prueba.

En total, 1.753 estudiantes de Navarra, de 49 centros públicos y concertados, quienes han sido evaluados entre los meses de abril y mayo del año pasado y el próximo mes de enero el Departamento de Educación publicará en su web el informe completo.

Según los datos arrojados por PISA Navarra sigue destacado en competencia matemática. El alumnado de la Comunidad Foral obtiene en este informe la puntuación media más alta del país en matemáticas con 503 puntos, seguido del alumnado de Castilla y León, Euskadi y Cantabria. La puntuación media en Navarra en competencia matemática también coloca a la Comunidad Foral por encima de la media de la Unión Europea (494 puntos), de la OCDE (489) y de la media de España (481).

En competencia científica los resultados en Navarra no son los mejores, pero sí están en el grupo de las 6 comunidades con mayor puntuación. El alumnado navarro ha obtenido una puntuación de 492 puntos, solo por detrás en España de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Aragón. La Comunidad Foral, con esta puntuación, sigue estando por encima de la media de la Unión Europea (490 puntos), la OCDE (489) y España (483).

Peores resultados que en 2015

Pese a que Navarra sigue siendo la que mejores resultados ha obtenido en matemáticas y la sexta en ciencias, los resultados de las pruebas PISA del 2018 reflejan una ligera caída respecto a los resultados del informe de la anterior edición, en el 2015.

En ese año el alumnado navarro obtuvo en matemáticas 518 puntos, 15 más que en el informe de este año y uno más que en el del año 2012. Pese a la bajada, la Comunidad Foral sigue siendo la primera de España.

En competencia científica a los alumnos navarros también les fue algo mejor en la prueba del 2015 en la que lograron 512 puntos. En esta materia la caída de los resultados ha sido algo más leve que en matemáticas, ha sido de 10 puntos.

Los resultados del 2018, pese a ser peores que los del 2015, no muestran una variación muy notable. Los expertos consideran que las diferencias de menos de 10 puntos no son significativas para PISA, por lo que los resultados en Navarra han variado poco en los últimos tres años. El diagnóstico general que hace la OCDE de España es que no ha habido “ninguna mejora o declive significativo en ninguna de las materias”.