42 nuevos positivos en Navarra en el último día

Navarra registró este lunes un total de 42 nuevos casos por Covid-19, según los datos provisionales dados a conocer por la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin.

Navarra refuerza con un centenar de enfermeras su equipo de rastreo para controlar los brotes de coronavirus

Saber más

En declaraciones a los periodistas tras comparecer en una comisión parlamentaria, Induráin ha afirmado que estos 42 casos, frente a los 94 registrados el domingo, suponen un descenso "notable", si bien son datos "provisionales".

"Hoy tenemos una incidencia mejor de casos positivos, pero esta es una pandemia muy dinámica y tenemos que ir día a día, que hoy tengamos menos no quiere decir que mañana vayamos a tener los mismos o más", ha comentado.

Por otro lado, sobre la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania de no viajar a Cataluña, Aragón y Navarra por el aumento de casos de coronavirus, Induráin ha manifestado que como consejera de Salud "no voy a decir que es una cuestión que me deja fría, por supuesto que para nada".

Y ha afirmado que "es un acicate para seguir trabajando entre todos en este control con toda la intensidad con que lo estamos haciendo".

En su opinión, la decisión de Alemania, de la que se ha enterado por los medios de comunicación ya que cuando se ha hecho pública estaba interviniendo en una comisión parlamentaria, se enmarca "en la incidencia acumulada de Navarra en los últimos siete días y 14 días".

"Tenemos brotes grandes complejos, pero que están en situación estable y de control", ha remarcado la consejera, quien ha garantizado que en la Comunidad foral está haciendo "un esfuerzo importante en el control" de la pandemia.