UPN, PRC y Foro Asturias exigen a Sánchez alternativas a la alarma para no dar "bandazos" como con las vacunas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los diputados de UPN, PRC y Foro Asturias han reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ofrezca una alternativa jurídica a las Comunidades Autónomas para tomar medidas contra la Covid-19 una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Así se lo han pedido al jefe del Ejecutivo durante su intervención en el debate en el Congreso de los Diputados sobre el plan de recuperación. Aquí, estas formaciones han recogido las declaraciones de Sánchez reafirmando la idea de no prorrogar el estado de alarma y le han pedido que brinde soluciones jurídicas a los Gobiernos autonómicos.

En el caso concreto del diputado del PRC, José María Mazón, ha exigido a Sánchez que las medidas que se puedan tomar se hagan con seguridad y "no dar bandazos" como, según ha denunciado, se está haciendo con el proceso de vacunación.

Por ello, ha apostado por la recomendación del informe del Consejo de Estado para modificar la Ley de Salud Pública y considera que esto se debería hacer por el procedimiento "más rápido posible" porque, además, cree que contaría con un amplio apoyo parlamentario.

"CON MÁS DE 100.000 FALLECIDOS"

En UPN, el diputado Carlos García Adanero ha criticado que Sánchez no haya hecho "nada" para que a partir del 9 de mayo los españoles tengan seguridad jurídica, que aún hoy no haya asumido que en España hayan fallecido "más de 100.000 personas" y que presuma de un plan de vacunación cuando "todo el mundo anda como pollo sin cabeza" y con dudas sobre las contraindicaciones de ponerse o no la vacuna.

"La gente sólo tienen claro que el Gobierno seguirá señalando a los periodistas, invocando a la violencia contra Vox, acercando asesinos todas las semanas al País Vasco y poniendo en cuestión la justicia", ha enumerado el diputado navarro, para denunciar que todas estas decisiones no van a solucionar "nada".

En esta misma línea se ha expresado el representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien también ha recriminado a Sánchez su "triunfalismo" y su falta de autocrítica en la gestión de esta crisis sanitarias pese a que el alcance la tragedia y de los "negros nubarrones sanitarios, económicos, laborales y sociales" que acechan.

El diputado asturiano sostiene que la máxima prioridad debe ser la vacunación pero ha denunciado no sólo que se desconozca cuándo se dispondrán de las dosis para alcanzar un plan "razonable" de inmunización de grupo, sino que exista una "inquietante" sensación en los españoles de ser tomados como "conejillos de indias" a cuenta de las contraindicaciones vacunales y del "desbarajuste" de mensajes "contradictorios" de los organismos sanitarios internacionales, de los que el Gobierno siempre ha ido "a rebufo".

QUE LA AYUDA EUROPEA NO PASE DE LARGO POR LOS PUEBLOS

Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha centrado su intervención en analizar el plan de recuperación desde el punto de vista del reto demográfico. En este contexto, Guitarte ha hecho una referencia a la película 'Bienvenido Mr.Marshall' y ha pedido que estas ayudas europeas "no pasen de largo" por el mundo rural.

El parlamentario de Teruel Existe considera que estos fondos europeos pueden ser una oportunidad para los territorios de la España Vaciada: "Este plan de recuperación puede pasar a la historia como aquel que cerró la brecha entre la España rural y el resto de la población o como aquel que lo agravó. De ustedes depende".

También sobre el plan de recuperación ha hablado en su intervención la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha pedido a Sánchez que haga correciones para "no excluir" a ciertos sectores del archipiélago.