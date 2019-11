Las negociaciones entre sindicatos y patronales avanzan, pero no lo suficiente: la huelga de un mes en la enseñanza concertada vasca ya es un hecho

La huelga de un mes en la enseñanza concertada del País Vasco ya es un hecho. Las reuniones mantenidas entre los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y Steilas, las patronales de educación concertada y el Gobierno vasco, que han apurado hasta el último momento -la última ha comenzado alrededor de las 20:00 de la tarde del miércoles, víspera del día que estaba previsto que comenzara la huelga y ha terminado cerca de las 22:00 de la noche- han presentado avances, pero "han faltado concreciones y que les ratifiquen las propuestas tratadas", según han indicado fuentes sindicales a eldiarionorte.es. Lo que se traduce en que a partir de mañana alrededor de 9.000 trabajadores y los cerca de 120.000 alumnos de los ciclos Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos de los colegios vascos de iniciativa social sufrirán un parón de cuatro semanas.

"El Departamento de Educación tiene que implicarse si verdaderamente quiere que el conflicto se solucione", han indicado las mismas fuentes a la salida de la última reunión, que ha tenido lugar este miércoles en la sede del CRL. Las llamadas a la mediación -designaron a un mediador para facilitar el diálogo entre las partes- han caído en saco roto y Educación despeja balones: son patronales privadas en un conflicto con sus trabajadores.

La posición del Gobierno vasco ha sido clara: está a favor "del derecho a la educación". Por ello, desde primera hora de la tarde de este miércoles, ha anunciado la orden de servicios mínimos que no solo garanticen la apertura de los centros y la seguridad y custodia de los alumnos, sino que, además, permita continuar con las actividades educativas mínimas y fundamentales" durante los 21 días de huelga. Medida que se realiza por primera vez. El Ejecutivo argumenta que al ser un período tan largo de paro se vulneraría el derecho a la educación de los escolares.

De esta manera, los centros de iniciativa social de Euskadi afectados por la convocatoria de huelga deberán mantener una persona del equipo directivo y otra de la plantilla de subalternos para garantizar el acceso a los colegios, en turno de mañana y tarde, y dos profesores por cada 100 alumnos matriculados, en el caso de la Educación Infantil y Primaria, y tres docentes en la etapa de la ESO. En el caso de los centros de educación especial o aulas estables de educación especial deberá prestar servicio el 75% del personal habitual.

Parecía que el conflicto iba a llegar a su fin cuando a finales de octubre se designó un mediador, José Ignacio Varas, con el objetivo de llegar a una negociación que evitase la huelga. Sin embargo, la presencia del mediador y el calendario de reuniones previo a la huelga, donde han participado todas las partes implicadas en el conflicto, han caído en saco roto, en una disputa en la que, hasta el propio obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha dado que hablar. El prelado irrumpió de manera inesperada la semana pasada asegurando que la medida adoptada por los sindicatos de convocar una huelga de un mes "es un atraco". Una decisión, en la que, para Elizalde existen "razones oscuras" y que "deficitaria" enseñanza concertada, donde una gran parte de colegios son de carácter religioso, y cuya situación consideró "un verdadero drama".

Entre las reivindicaciones de los trabajadores -cuyo convenio lleva 10 años sin renovarse- se encuentra la elaboración de un plan de recolocación de trabajadores afectados en el caso de que se cierren aulas por el descenso de la natalidad, el alivio de las cargas de trabajo y una mejora salarial. Los sindicatos exigen el IPC más un 3,5%, mientras que la patronal ofrece un incremento salarial del IPC más un 1 o un 1,5%, en función de la etapa educativa. Por ello, los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO y LAB han convocado una huelga de cerca de un mes, un paro previsto entre este jueves, 7 de noviembre y el 5 de diciembre y que podría continuar de manera indefinida si no consiguen llegar a un acuerdo.

"Hasta en las huelgas el alumnado es el centro"

El pasado mes de marzo eldiarionorte.es reunió a trabajadores de la enseñanza concertada de diferentes puntos de Euskadi, entre ellos profesores de ESO, Bachillerato, personal administrativo y especialistas en apoyo educativo, para tratar el conflicto desde dentro. Cada uno de ellos, desde su trinchera particular, contaban que sobrellevaban la lucha como podían, pero organizándose de tal manera que el rendimiento académico de los alumnos no se viera afectado, ya que, "hasta en las huelgas el alumnado es el centro" y si es necesario escogen días de huelga que a alumnos no afecten demasiado o dejan el temario preparado para que lo vayan adelantando aunque ellos no vayan a clase.

Por su parte, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos tras la noticia de la huelga, ha lanzado un comunicado anunciando que "no van a permitir que el conflicto se prolongue en el tiempo" y serán "beligerantes en busca de su solución realizando todas las acciones que estén en su mano". De esta manera, no descartan realizar manifestaciones y concentraciones ante las sedes de todos los agentes implicados en el conflicto, sindicatos, patronales y Educación de Gobierno Vasco.