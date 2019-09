Localizan a dos migrantes albaneses en el Puerto de Bilbao que pretendían viajar a Reino Unido como polizones en un maletero

La Policía Nacional ha localizado en el Puerto de Bilbao a dos migrantes de nacionalidad albanesa que estaban ocultos entre el equipaje del maletero de una caravana, que tenía previsto embarcar en un ferri con destino a Reino Unido. El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, anunció el pasado julio un incremento de las medidas de seguridad del puerto para evitar este tipo de sucesos, debido al aumento de del acceso de migrantes como polizones.

En aquel momento Barkala recordó que, con la construcción de un muro, una polémica medida implementada hace más de año y medio, el número de intentos de acceder al puerto “cayó muchísimo”. No obstante, ha asegurado que “en los últimos tres meses, ha habido un repunte de intentos, que no es que sea preocupante por el número, pero sí por la tendencia que marcan" y que se trata de un asunto que les “preocupa y mucho”.

"Más allá de otras consideraciones, el Puerto de Bilbao es una infraestructura crítica a la que no se puede acceder de esa forma, ni albaneses ni alguien de Balmaseda, como no se puede acceder a un aeropuerto u otro tipo de terminales porque son infraestructuras críticas. Desde mi posición al frente del puerto no me corresponde abordar el debate relacionado con políticas sociales, pero que al ser los gestores del Puerto de Bilbao mi obligación es tratar de evitar que estas personas entren así, sobre todo porque están en riesgo sus vidas", señaló Barkala ante el rechazo y las críticas suscitadas a estas medidas por diferentes colectivos sociales, entre ellos la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak.

Los migrantes han podido acceder al interior del maletero de la caravana debido a que sus propietarios no lo habían cerrado con llave. Ambos estaban ocultos entre el equipaje y tras ser identificados, han sido expulsados de las instalaciones portuarias. Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, esta actuación se ha desarrollado dentro de los dispositivos de control de flujos migratorios y de evitación del polizonaje "que están suponiendo un grave perjuicio económico para la Autoridad Portuaria y las consignatarias del Puerto de Bilbao".

Fue en el verano de 2017 cuando medios de comunicación británicos consideraron que el Puerto de Bilbao se había convertido un punto crítico en el tránsito de migrantes en Europa, debido a los intentos de jóvenes albaneses por acceder al Reino Unido colándose como polizones en el ferri que une la capital vizcaína con Porstmouth. Y es que, a pesar de que los ciudadanos de Albania tienen un acuerdo para circular libremente por la Unión Europea, no tienen permitido el libre acceso a Reino Unido. Por ello, no es de extrañar encontrar polizones escondidos en contenedores de mercancías o dentro de los vehículos que viajan en la bodega del ferri.