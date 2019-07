El Puerto de Bilbao aumenta sus medidas de seguridad al detectar un repunte en el acceso de migrantes como polizones

Ante el incremento del acceso de migrantes como polizones los últimos meses, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha anunciado que intensificará las medidas de seguridad “para evitar que entren en el puerto”. De esta manera, ha detallado que desde la Autoridad Portuaria están coordinando medidas con las empresas estibadoras y con las fuerzas de seguridad para hacer frente a esta situación.

Barkala ha recordado que, con la construcción de un muro, una polémica medida implementada hace más de año y medio, el número de intentos de acceder al puerto “cayó muchísimo”. No obstante, ha asegurado que “en los últimos tres meses, ha habido un repunte de intentos, que no es que sea preocupante por el número, pero sí por la tendencia que marcan" y que se trata de un asunto que les “preocupa y mucho”.

Fue en el verano de 2017 cuando medios de comunicación británicos consideraron que el Puerto de Bilbao se había convertido un punto crítico en el tránsito de migrantes en Europa, debido a los intentos de jóvenes albaneses por acceder al Reino Unido colándose como polizones en el ferri que une la capital vizcaína con Porstmouth. Y es que, a pesar de que los ciudadanos de Albania tienen un acuerdo para circular libremente por la Unión Europea, no tienen permitido el libre acceso a Reino Unido. Por ello, no es de extrañar encontrar polizones escondidos en contenedores de mercancías o dentro de los vehículos que viajan en la bodega del ferri.

Ante el rechazo y las críticas suscitadas por diferentes colectivos sociales, entre ellos la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak, Barkala ha puntualizado que, "más allá de otras consideraciones, el Puerto de Bilbao es una infraestructura crítica a la que no se puede acceder de esa forma, ni albaneses ni alguien de Balmaseda, como no se puede acceder a un aeropuerto u otro tipo de terminales porque son infraestructuras críticas" y que, desde su posición al frente del puerto "quiere huir del debate relacionado con políticas sociales porque no le corresponde abordarlo", pero que al ser los gestores del Puerto de Bilbao su obligación es “tratar de evitar que estas personas entren así, sobre todo porque están en riesgo sus vidas".

Barkala ha recordado que "también ponen en riesgo a las personas que trabajan en el puerto de Bilbao porque manipulan mercancías" y "hay que tratar de resolver este problema porque afecta a muchos actores y entidades y, antes de que el repunte vaya a más, queremos pararlo e intentar que no pasen al puerto porque no es la solución". Además, ha recordado el gran gasto que supone el control de los accesos y la protección extra de sus cargas para las empresas estibadoras y ha definido esta situación como "una auténtica pesadilla" para estas empresas por las múltiples afecciones que acarrean para su actividad en cuanto a manipulación de cargas o rechazos de las mismas debido a su manipulación.

"Las empresas están asumiendo muchos riesgos, asumiendo amenazas y esa tensión, al final, se traslada al puerto y eso no puede ser. Hay que ver si entre todos los que tienen que ver con la entrada de estas personas somos capaces de ser más eficaces, no sé en qué se va a traducir, pero ya adelanto desde luego que vamos a mover pieza y ficha porque esto nos preocupa y mucho y vamos a incrementar las medidas de seguridad en la medida de lo posible", ha afirmado.

Acerca de los campamentos que estos jóvenes han ido creando alrededor de la terminal del ferri, en las faldas del monte Serantes, el responsable del Puerto de Bilbao ha recordado esta es una situación que genera "afecciones a los municipios limítrofes al puerto de Bilbao, con la instalación de campamentos donde esa gente, que se va acumulando en esos municipios, genera conflictos y problemas en ellos, a la espera de tener su oportunidad, lo que es un verdadero drama".