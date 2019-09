El PNV da el pistolezado de salida a la campaña electoral: "Luego querrán que los vascos se sientan españoles, ni por el forro"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han aprovechado la celebración este domingo del Alderdi Eguna (Día del Partido) que el PNV realiza cada año para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Ambos discursos, que han sido el eje central de la celebración, se han centrado en gran parte en el "bloqueo político que hay en España", que ha dado lugar a los comicios del próximo 10 de noviembre.

"Luego querrán que los vascos se sientan españoles, ni por el forro". Esa ha sido la frase que ha pronunciado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar al recordar la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el sistema vasco de becas educativas, dictada a raíz de un recurso presentado por el Gobierno central del PP en 2016, y ha denunciado que lo ocurrido con este asunto es "una vergüenza". "Son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer", ha criticado.

El dirigente 'jeltzale' ha recordado que, debido a esa sentencia, en Euskadi habrá "menos becas y de menor cuantía" para que no nos salgamos del redil español". "Nos quieren iguales, pero para empeorar. Esa es la idea que tienen algunos de su gran España", ha manifestado, para advertir a continuación que quienes actúan de esa forma "luego querrán que los vascos se sientan españoles". "Ni por el forro", ha advertido.

"Ojo con dimitir de la política"

Ortuzar ha comparado a la situación que vive la política en España con una "película porno" debido a “la falta de diálogo” que hay en ambas. Ha asegurado que parte del problema ocurre porque “no hablan, no dialogan y así es imposible acordar. Donde no hay política, hay populismo y dictadura”. Aun así, ha querido destacar que a pesar del hartazgo el dimitir de la política no es la solución, haciendo referencia a las dimisiones que ha sufrido recientemente Ciudadanos en Álava, cuya directiva se ha disuelto por completo.

“Ojo con denigrar la política, ojo con dimitir de la política. Yo entiendo el cabreo, entiendo el hartazgo, el hastío por todo lo que está pasando en Madrid, es más, como hemos estado dentro somos los más cabreados, pero por eso mismo, el 10 de noviembre a votar. La abstención favorece a los que han hecho mal las cosas o a los que casi siembre han gobernado en Madrid. El cabreo vasco exige voto vasco, voto abertzale", ha concluido el dirigente jeltzale.

"Frente al desgobierno en el Estado, instituciones vascas en acción"

Por su parte, Urkullu ha dedicado su intervención ante los miles de simpatizantes del PNV que han acudido al evento, que ha tenido lugar en Foronda (Álava), a destacar que frente a la incertidumbre tanto global como a nivel estatal, la mejor opción es “la agenda vasca”. Ya en el pleno de política general celebrado la semana pasada lanzó este mensaje de "cortafuegos vasco frente al incendió español" que se está viviendo. Ha lamentado la actual situación de "incertidumbre y dificultad", derivada de la "incertidumbre global" en materia económica y de la "inestabilidad" política que afecta al Estado español.

“Frente a la incertidumbre global y la inestabilidad en España, en Euskadi compromiso político y trabajo institucional. Frente al desgobierno en el Estado, instituciones vascas en acción. Frente a la falta de compromiso, agenda vasca”, ha finalizado el lehendakari.